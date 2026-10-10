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हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRCJP प्रोटेस्ट: 'अब उन्हें तय करना है कि...', अभिजीत दीपके से ऐसा क्यों बोली दिल्ली पुलिस?

CJP प्रोटेस्ट: 'अब उन्हें तय करना है कि...', अभिजीत दीपके से ऐसा क्यों बोली दिल्ली पुलिस?

दिल्ली पुलिस ने प्रदर्शन में शामिल होने आए सीजेपी संस्थापक अभिजीत दीपके को हिरासत में लिया. इस बीच उनकी दादी का निधन हो गया. इसको लेकर पुलिस ने दीपके को जानकारी दे दी है.

Written By : फियाज उल मुस्तफा |  Updated at : 10 Oct 2026 03:42 PM (IST)
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कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके दिल्ली में चल रहे प्रोटेस्ट में शामिल होने के लिए आए थे. हालांकि दिल्ली पुलिस ने उन्हें फ्लाइट से ही डिटेन कर लिया. इस समय अभिजीत दीपके पुलिस हिरासत में हैं. इस बीच अभिजीत दीपके की दादी के निधन की खबर सामने आई है. पुलिस ने इसकी जानकारी अभिजीत दीपके को दे दी है. 

पुलिस सूत्रों के मुताबिक अभिजीत दीपके को उनकी दादी के निधन की सूचना दे दी गई. दिल्ली पुलिस सूत्रों ने बताया कि अब अभिजीत दीपके को तय करना है कि वह हिरासत में रहते हुए प्रदर्शन जारी रखना चाहते हैं या अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए वापस जाना चाहते हैं. पुलिस ने उन्हें दोनों ऑप्शन के बारे में बता दिया है.

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कई दिनों से खराब चल रही थी दीपके की दादी की तबीयत

कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के फाउंडर अभिजीत दीपके की दादी का शनिवार को निधन हो गया है. दीपके की दादी हिंगोली जिले के संतुक पिंपरी में उनके मूल गांव में रहती थीं. वह लंबे समय से बीमार थीं और उम्र ज्यादा होने की वजह से पिछले कुछ दिनों से उनकी तबीयत खराब चल रही थी. आज उन्होंने अंतिम सांस ली. 

मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर आंदोलन के लिए वह आज सुबह ही मुंबई से दिल्ली रवाना हुए थे, जहां दिल्ली एयरपोर्ट पर ही पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया है. अभिजीत के माता-पिता अनिता और भगवान दीपके अभी छत्रपति संभाजीनगर में हैं. उनके घर के बाहर पुलिस का बंदोबस्त है. दादी के निधन की खबर के बाद दोनों के तुरंत हिंगोली के लिए रवाना हो की जानकारी है. 

अभिजीत दीपके पर सबकी नजर आखिर क्या करेंगे?

अब सबकी नजर इस बात पर है कि दादी के निधन की जानकारी मिलने के बाद दिल्ली पुलिस अभिजीत को संभाजीनगर या हिंगोली जाने की अनुमति कब देती है. हालांकि अभिजीत दीपके पर भी नजर है कि वह क्या करेंगे. क्या वह पुलिस हिरासत में ही रहेंगे या फिर दादी के निधन के बाद घर जाने का फैसला करेंगे.

दरअसल शनिवार सुबह सीजेपी के विरोध प्रदर्शन से पहले दिल्ली पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है. सीजेपी के फाउंडर अभिजीत दीपके, को-कन्वीनर सौरव दास और प्रवक्ता आशुतोष रांका को दिल्ली पुलिस ने उनकी फ्लाइट के अंदर से ही हिरासत में ले लिया. फिलहाल वे पुलिस हिरासत में हैं किसी को नहीं पता कि वह किस जगह पर हैं.

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About the author फियाज उल मुस्तफा

फियाज उल मुस्तफा उत्तर प्रदेश के रामपुर से ताल्लुक रखते हैं. उन्होंने जामिया मिल्लिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पीजी टीवी जर्नलिज्म किया है, जबकि रोहिलखंड विश्वविद्यालय, बरेली से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री प्राप्त की है. फियाज उल मुस्तफा को राजनीतिक और एंटरटेनमेंट बीट्स पर काम करने का अनुभव है. वर्तमान में वे एबीपी न्यूज की डिजिटल टीम में स्टेट्स टीम का हिस्सा हैं, जहां वे यूपी, पंजाब, बिहार समेत अन्य राज्यों से जुड़ी अपराध और राजनीतिक खबरें लिखते और एडिट करते हैं. इस दौरान उन्हें रिपोर्टिंग, कॉपी एडिटिंग और न्यूजरूम ऑपरेशन्स का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त हो रहा है. वे खबरों को सरल, साफ और तथ्य के साथ लोगों तक पहुंचाने में विश्वास रखते हैं. रामपुर के छोटे से गांव से निकलकर फियाज ने अपनी अलग खास पहचान बनाई है, वह न्यूज रूम में अपनी शानदार छवि को लेकर हमेशा चर्चा में रहते हैं.
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Published at : 10 Oct 2026 03:37 PM (IST)
Tags :
Jantar Mantar DELHI NEWS DELHI POLICE Abhijeet Dipke CJP Protest
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