नदी में समां गई सवारियों से भरी बस, हर तरफ सुनाई दे रहीं बस चीखें... दिल थाम कर देखिएगा वीडियो

Bangladesh Bus Accident Viral Video: बांग्लादेश से एक बेहद दर्दनाक और झकझोर देने वाली खबर सामने आई है, जिसने हर किसी को अंदर तक हिला दिया है. यहां से यात्रियों से भरी बस देखते ही देखते पद्मा नदी में डूब जाती है. रोजमर्रा की तरह सफर पर निकले लोग शायद ही सोच सकते थे कि उनका यह सफर जिंदगी का आखिरी सफर बन जाएगा. एक मामूली सी लगने वाली लापरवाही या हादसा कुछ ही सेकंड में भयावह त्रासदी में बदल गया. सब कुछ इतना तेजी से हुआ कि लोगों को संभलने तक का मौका नहीं मिला,चारों ओर अफरा-तफरी, चीख-पुकार और बेबसी का मंजर था.

इस पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. वीडियो में घटना का एक-एक फ्रेम डराने वाला है. साफ दिखाई दे रहा है कि जब तक लोग कुछ समझ पाते, यात्रियों से भरी बस डिवाइडर तोड़कर सीधे नदी में समां जाती है, जिसके बाद वीडियो में अफरा-तफरी और चीख-पुकार ही सुनाई देती है.

ढाका जाने निकले थे, नदी में समां गई बस

घटना की जो जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक, राजबारी जिले के दौलतदिया घाट पर एक यात्री बस, जिसमें लगभग 40 से 50 लोग सवार थे, ढाका जाने के लिए फेरी पर चढ़ने की कोशिश कर रही थी. वायरल वीडियो में दिखता है कि इसी दौरान बस का अचानक संतुलन बिगड़ गया और बस सीधे पद्मा नदी में जा गिरी. जब तक लोग कुछ समझ पाते कुछ ही पलों में पूरी बस पानी के अंदर गायब हो गई. वहां मौजूद लोगों के अनुसार, हर तरफ सिर्फ चीखें और मदद के लिए पुकारती आवाजें सुनाई दे रही थीं.

At least 35 passengers are missing after a bus plunged into the Padma River at Daulatdia Ghat, Bangladesh; two bodies have been recovered so far as rescue operations continue.



People live like cockroaches and die like cockroaches

pic.twitter.com/kq6pxbfvrs — Lord Immy Kant (@KantInEastt) March 25, 2026

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सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो

इस दर्दनाक हादसे का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से फैल रहा है. लोग इसे देखकर स्तब्ध हैं और अपनी भावनाएं व्यक्त कर रहे हैं. वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि कैसे कुछ ही सेकंड में एक पूरी बस नदी में समा जाती है. कुछ यूजर्स का कहना है कि यह घटना इतनी भयावह है कि लग रहा है जैसे AI से वीडियो बनाया गया हो. कुछ यूजर्स पूछ रहे है कि क्या बस ड्राइवर नशे में था? वहीं कुछ यूजर्स का कहना है कि बस की खिड़कियां खुली हुई थीं, लोगों को तैरकर निकल जाना चाहिए था.

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