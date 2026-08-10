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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगVideo: अंधेरे में सड़क किनारे दहाड़ी मौत, युवकों पर शेर ने किया हमला

Video: अंधेरे में सड़क किनारे दहाड़ी मौत, युवकों पर शेर ने किया हमला

दरअसल, सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें रात के वक्त राहगीर सड़क पर चल रहे हैं और गाड़ियां आ जा रही है. तभी वहां कुछ हलचल होती है.

Written By : शेख इंजमाम उल हक |  Updated at : 10 Aug 2026 06:10 PM (IST)
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सोचिए, आप बाइक से एक ऐसे रोड से गुजर रहे हों जहां गाड़ियों का आना जाना लगा हुआ है, पब्लिक है और सड़क पर लोग आ जा रहे हैं. ऐसे में उसी सड़क पर आप बाइक जैसे ही खड़ी करें और आप पर शेर धावा बोल दे तो? ऐसा ही एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें तीन युवक बाइक से जा रहे होते हैं और जैसे ही बाइक को सड़क किनारे खड़ा किया जाता है तीनों पर एक खूंखार शेर हमला कर देता है. वीडियो देखकर आपकी भी रूह कांप उठेगी.

सड़क किनारे हो रही थी हलचल

दरअसल, सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें रात के वक्त राहगीर सड़क पर चल रहे हैं और गाड़ियां आ जा रही है. तभी एक कार सवार को सड़क किनारे कुछ हलचल नजर आती है, वो कार को रोकता है और कैमरा ऑन कर रिकॉर्ड करने लगता है. जैसे ही वो कैमरा ऑन करता है वैसे ही अंधेरे में दो आंखें चमकती है जो दिखने में बिल्कुल शेर जैसी लग रही हैं. इतने में वहां तीन युवक बाइक पर सवार होकर आते हैं और जाने अनजाने में ठीक उसी जगह बाइक रोकते हैं जहां हलचल हो रही होती है.

 
 
 
 
 
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बाइक सवारों पर शेर ने कर दिया हमला

बाइक सवारों को देख कार वाले जोर से चिल्लाकर कहता है कि साइड में देखो साइड में. जब तक युवकों की नजर उस शेर या टाइगर पर पड़ती है तब तक उन पर हमला हो चुका होता है. शेर पूरी ताकत के साथ दहाड़ता है और उन पर हमला कर देता है. गनीमत रहती है कि युवक वहां से वक्त रहते दूर हो जाते हैं और कोई बड़ी अनहोनी नहीं होती जैसा कि वायरल वीडियो में दिखाया गया है. हालांकि शेर के हमले से युवक बुरी तरह डर जाते हैं और चीख पड़ते हैं.

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यूजर्स बोले, इनका चालान काटने आया था

वीडियो को  monty_thetraveller नाम के इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...इन्हें भी बाइक वहीं रोकनी थी क्या. एक और यूजर ने लिखा...इनका चालान काटने के लिए शेर वहां खड़ा था. तो वहीं एक और यूजर  ने लिखा...मेरी तो रूह ही कांप गई.

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About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक

हजरत शेख इंजमाम को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है. भारत की शाही संस्कृति और गौरवशाली इतिहास के गवाह राजस्थान से उनका संबंध है. भारत की शिक्षा नगरी के तौर पर मशहूर कोटा उनकी कर्मभूमि है, जहां हर साल हजारों युवक बड़े-बड़े सपने लेकर, आईआईटी–जेईई और नीट की तैयारी के लिए इस शहर को अपना बसेरा बनाते हैं, लेकिन इंजमाम को इस शहर का ये माहौल रास नहीं आया और उन्होंने डॉक्टर, इंजीनियर बनने के बजाए पत्रकार बनने का फैसला किया. हालांकि, कोटा से 72 किमी दूर एक छोटे से गांव सीसवाली में जन्म लेने वाले इंजमाम ने इंटरमीडियट तक की पढ़ाई इसी शहर से की.

बचपन से हिंदी में रुचि और लगाव उन्हें पत्रकारिता के लिए दिल्ली खींच लाया. जहां उन्होंने पत्रकारिता में स्नातक की डिग्री ली. उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया से हिंदी साहित्य में MA और एम.फिल. की डिग्री भी हासिल की.

इंडिया न्यूज़ और विकिपीडिया के लिए कार्य करने के बाद इंजमाम एबीपी लाइव से बतौर ट्रेनी जुड़े और अब प्रमोट होकर बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं.

शेख इंजमाम का हिंदी और उर्दू से खासा लगाव है और दोनों भाषाओं में शौकिया शायरी भी करते हैं. उन्होंने कई कविताएं रची हैं और अनेक साहित्यिक लेखों का सृजन किया है. साहित्य की एक अन्य विधा व्यंग्य भी उनका पसंदीदा विषय है.

ट्रेंडिंग और राजनीति उनकी पसंदीदा बीट है. राजनीतिक खबरों पर पैनी नजर की वजह से वो रोजाना के ट्रेंड और सोशल मीडिया पर पनपने वाले विचारों की बखूबी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम को घूमना पसंद है और उन्होंने भारत के कई शहरों और देहात का सफर किया है और वहां के रीति रिवाज, रहन सहन और सामाजिक ताने बाने को खूब समझते हैं.

इंजमाम को फिल्में देखने और गाने सुनने का भी शौक है. अमरीश पुरी और सलमान खान को वह अपने पसंदीदा अभिनेताओं में शुमार करते हैं. सूफी और क्लासिकल म्यूजिक भी उन्हें रुहानी सुकून देता है. उन्हें फिल्मी अभिनेताओं, कलाकारों और नेताओं के इंटरव्यू देखने का भी शौक है.

भाषा पर मजबूत पकड़ और लेखन की विभिन्न शैली में गहरी समझ रखने की वजह से वो खूबसूरत अंदाज़ में बड़ी आसानी से खबरों को पेश करने में सफल रहते हैं.
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Published at : 10 Aug 2026 06:10 PM (IST)
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