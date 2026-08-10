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हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRरांची छात्र आंदोलन पर संजय सिंह बोले, 'हेमंत सोरेन की सरकार जल्द ही...'

रांची छात्र आंदोलन पर संजय सिंह बोले, 'हेमंत सोरेन की सरकार जल्द ही...'

Sanjay Singh On Jharkhand Protest: झारखंड में छात्रों के प्रदर्शन को लेकर आप सांसद संजय सिंह ने कहा कि उम्मीद करता हूं कि जल्द ही हेमंत सोरेन की सरकार समाधान निकालेगी.

Written By : अजीत कुमार, स्टेट डेस्क |  Updated at : 10 Aug 2026 08:17 PM (IST)
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रांची में जेपीएससी (JPSC), जेएसएससी (JSSC) समेत अन्य परीक्षाओं में गड़बड़ी का विरोध कर रहे छात्रों का प्रदर्शन जारी है. सोमवार (10 अगस्त) को इन छात्रों ने विधानसभा मार्च निकाला. अब इस पर आम आदमी पार्टी के नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने उम्मीद जताते हुए कहा कि हेमंत सोरेन की सरकार जल्द ही समस्या का समाधान निकाल लेगी.

AAP सांसद संजय सिंह ने कहा, "झारखंड सरकार छात्रों से बातचीत कर रही है. अगर कुछ मामलों में उनके बीच फैसला नहीं हो पा रहा है तो मैं उम्मीद करता हूं कि जल्द ही सरकार संवेदनशीलता दिखाएगी और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन समाधान निकालेंगे.'' 

छात्रों के मार्च के दौरान पुलिस ने छोड़े आंसू गैस के गोले

झारखंड में विधानसभा मार्च के दौरान पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए थे, कांटेदार बैरिकेडिंग भी की गई थी लेकिन प्रदर्शन कर रहे छात्रों ने इसे भी तोड़ दिया और विधानसभा तक पहुंचने की कोशिश की. इस दौरान पुलिस ने उनपर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया, आंसू गैस के गोले छोड़े और लाठीचार्ज भी किया. कई प्रदर्शनकारियों ने दावा किया कि पुलिस की कार्रवाई में वे जख्मी हो गए.

संसद में गतिरोध को लेकर क्या बोले संजय सिंह?

वहीं संसद में गतिरोध को लेकर भी आप सांसद ने अपनी बात रखी और इसके लिए सरकार को जिम्मेदार ठहराया. उन्होंने कहा, ''सदन में गतिरोध को किसने बनाया है. इसको खुद सरकार ने बनाया है. छात्रों के साथ मारपीट हुई, उनके हाथ-पैर तोड़े गए तो गृहमंत्री को सदन में आकर जवाब देने में क्या दिक्कत है?'' 

सरकार और गृहमंत्री की वजह से सदन में गतिरोध- संजय सिंह

उन्होंने आगे कहा, ''पैलेट गन का इस्तेमाल कैसे किया गया? आंसू गैस के गोले किसके कहने पर छोड़े गए, किलें लगी हुईं लाठियां किसने चलवाईं. अज्ञात लोग जिनका पुलिस से कोई लेना देना नहीं था वो कैसे आकर मारपीट कर रहे थे. इन मुद्दों पर गृहमंत्री अमित शाह को आकर सदन में बोलना चाहिए. सदन नहीं चलने के पीछे की वजह खुद सरकार और गृहमंत्री हैं.''

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About the author अजीत कुमार, स्टेट डेस्क

अजीत कुमार एबीपी लाइव में बतौर कंटेंट राइटर काम कर रहे हैं. करीब एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. अपने दृष्टिकोण के प्रति जागरूक और हमेशा कुछ नया सीखने की जिज्ञासा. राजनीति की खबरों में खास रुचि. तथ्यों पर सवाल उठाने, डेटा विश्लेषण और सोच-समझकर निर्णय लेने में सक्षम. खाली वक्त में किताबें पढ़ने और संगीत से जुड़ाव.
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Published at : 10 Aug 2026 08:16 PM (IST)
Tags :
Sanjay Singh JPSC DELHI NEWS HEMANT SOREN Ranchi Protest
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