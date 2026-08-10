रांची छात्र आंदोलन पर संजय सिंह बोले, 'हेमंत सोरेन की सरकार जल्द ही...'

रांची में जेपीएससी (JPSC), जेएसएससी (JSSC) समेत अन्य परीक्षाओं में गड़बड़ी का विरोध कर रहे छात्रों का प्रदर्शन जारी है. सोमवार (10 अगस्त) को इन छात्रों ने विधानसभा मार्च निकाला. अब इस पर आम आदमी पार्टी के नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने उम्मीद जताते हुए कहा कि हेमंत सोरेन की सरकार जल्द ही समस्या का समाधान निकाल लेगी.

AAP सांसद संजय सिंह ने कहा, "झारखंड सरकार छात्रों से बातचीत कर रही है. अगर कुछ मामलों में उनके बीच फैसला नहीं हो पा रहा है तो मैं उम्मीद करता हूं कि जल्द ही सरकार संवेदनशीलता दिखाएगी और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन समाधान निकालेंगे.''

VIDEO | Delhi: AAP MP Sanjay Singh reacts to students' protest in Ranchi and says, "Jharkhand government is holding talks with students. Hope Chief Minister Hemant Soren will show sensitivity and work towards a solution."



(Full video available on PTI Videos -… pic.twitter.com/q9ZaXqnpxN — Press Trust of India (@PTI_News) August 10, 2026

छात्रों के मार्च के दौरान पुलिस ने छोड़े आंसू गैस के गोले

झारखंड में विधानसभा मार्च के दौरान पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए थे, कांटेदार बैरिकेडिंग भी की गई थी लेकिन प्रदर्शन कर रहे छात्रों ने इसे भी तोड़ दिया और विधानसभा तक पहुंचने की कोशिश की. इस दौरान पुलिस ने उनपर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया, आंसू गैस के गोले छोड़े और लाठीचार्ज भी किया. कई प्रदर्शनकारियों ने दावा किया कि पुलिस की कार्रवाई में वे जख्मी हो गए.

संसद में गतिरोध को लेकर क्या बोले संजय सिंह?

वहीं संसद में गतिरोध को लेकर भी आप सांसद ने अपनी बात रखी और इसके लिए सरकार को जिम्मेदार ठहराया. उन्होंने कहा, ''सदन में गतिरोध को किसने बनाया है. इसको खुद सरकार ने बनाया है. छात्रों के साथ मारपीट हुई, उनके हाथ-पैर तोड़े गए तो गृहमंत्री को सदन में आकर जवाब देने में क्या दिक्कत है?''

सरकार और गृहमंत्री की वजह से सदन में गतिरोध- संजय सिंह

उन्होंने आगे कहा, ''पैलेट गन का इस्तेमाल कैसे किया गया? आंसू गैस के गोले किसके कहने पर छोड़े गए, किलें लगी हुईं लाठियां किसने चलवाईं. अज्ञात लोग जिनका पुलिस से कोई लेना देना नहीं था वो कैसे आकर मारपीट कर रहे थे. इन मुद्दों पर गृहमंत्री अमित शाह को आकर सदन में बोलना चाहिए. सदन नहीं चलने के पीछे की वजह खुद सरकार और गृहमंत्री हैं.''

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