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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगहाथी ने बच्चों पर चलाया शॉवर, गजराज के साथ मजे लेते दिखे नन्हें मुन्ने

हाथी ने बच्चों पर चलाया शॉवर, गजराज के साथ मजे लेते दिखे नन्हें मुन्ने

जैसे ही हाथी पानी डालता है, बच्चों के चेहरे खुशी से खिल जाते हैं. कुछ बच्चे हाथ ऊपर उठाकर पानी को महसूस करते हैं तो कुछ पीछे हटकर फिर हाथी के पास आते नजर आते हैं.

Written By : शेख इंजमाम उल हक |  Updated at : 10 Aug 2026 07:33 PM (IST)
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सोशल मीडिया पर एक बेहद प्यारा वीडियो लोगों का दिल जीत रहा है. वीडियो में एक हाथी अपनी सूंड में पानी भरकर सामने खड़े बच्चों पर डालता नजर आ रहा है. हाथी जैसे ही पानी की बौछार बच्चों पर करता है, वहां मौजूद बच्चे खुशी से झूम उठते हैं. कोई हाथ उठाकर पानी का मजा ले रहा है तो कोई हंसते हुए हाथी के और करीब जाता दिखाई दे रहा है. जंगल के इस विशाल जानवर का बच्चों के साथ इतना प्यारा अंदाज देखकर वीडियो देखने वाले भी मुस्कुराने पर मजबूर हो रहे हैं.

हाथी ने सूंड को बना लिया पानी की पाइप

वायरल वीडियो में हाथी के पास एक बाल्टी और पानी से भरा बर्तन दिखाई दे रहा है. हाथी अपनी सूंड को पानी में डालता है और उसमें पानी भर लेता है. इसके बाद वह अपनी सूंड ऊपर उठाकर सामने खड़े बच्चों पर पानी की तेज बौछार कर देता है. बच्चे भी इस अचानक मिले 'शॉवर' का जमकर मजा लेते दिखाई देते हैं.

 
 
 
 
 
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बच्चों की खुशी देखने लायक

जैसे ही हाथी पानी डालता है, बच्चों के चेहरे खुशी से खिल जाते हैं. कुछ बच्चे हाथ ऊपर उठाकर पानी को महसूस करते हैं तो कुछ पीछे हटकर फिर हाथी के पास आते नजर आते हैं. आसपास मौजूद लोग भी इस खूबसूरत पल को कैमरे में कैद करते दिखाई दे रहे हैं. पूरा माहौल किसी मजेदार वाटर पार्क जैसा नजर आ रहा है, फर्क बस इतना है कि यहां शॉवर देने वाला कोई इंसान नहीं बल्कि विशाल हाथी है.

हाथी का अंदाज देखकर लोग भी हुए खुश

वीडियो में हाथी का शांत और खेल-खेल वाला अंदाज लोगों का ध्यान खींच रहा है. जिस तरह वह बार-बार पानी अपनी सूंड में भरकर बच्चों की तरफ डालता है, उसे देखकर ऐसा लगता है जैसे वह भी इस मस्ती में शामिल हो गया हो. बच्चों और हाथी के बीच का यह प्यारा पल सोशल मीडिया यूजर्स को खूब पसंद आ रहा है.

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वीडियो देखकर बोले- इससे प्यारा शॉवर नहीं देखा

वीडियो वायरल होने के बाद लोग इस खूबसूरत नजारे पर प्यार लुटा रहे हैं. कई यूजर्स ने बच्चों की खुशी देखकर दिल वाले इमोजी शेयर किए, तो कुछ ने मजाक में हाथी को बच्चों का 'नेचुरल शॉवर' बता दिया. लोगों का कहना है कि इंटरनेट पर रोज तरह-तरह के वीडियो देखने को मिलते हैं, लेकिन जानवर और बच्चों की ऐसी मासूम मस्ती वाला वीडियो चेहरे पर अपने आप मुस्कान ला देता है.

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About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक

हजरत शेख इंजमाम को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है. भारत की शाही संस्कृति और गौरवशाली इतिहास के गवाह राजस्थान से उनका संबंध है. भारत की शिक्षा नगरी के तौर पर मशहूर कोटा उनकी कर्मभूमि है, जहां हर साल हजारों युवक बड़े-बड़े सपने लेकर, आईआईटी–जेईई और नीट की तैयारी के लिए इस शहर को अपना बसेरा बनाते हैं, लेकिन इंजमाम को इस शहर का ये माहौल रास नहीं आया और उन्होंने डॉक्टर, इंजीनियर बनने के बजाए पत्रकार बनने का फैसला किया. हालांकि, कोटा से 72 किमी दूर एक छोटे से गांव सीसवाली में जन्म लेने वाले इंजमाम ने इंटरमीडियट तक की पढ़ाई इसी शहर से की.

बचपन से हिंदी में रुचि और लगाव उन्हें पत्रकारिता के लिए दिल्ली खींच लाया. जहां उन्होंने पत्रकारिता में स्नातक की डिग्री ली. उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया से हिंदी साहित्य में MA और एम.फिल. की डिग्री भी हासिल की.

इंडिया न्यूज़ और विकिपीडिया के लिए कार्य करने के बाद इंजमाम एबीपी लाइव से बतौर ट्रेनी जुड़े और अब प्रमोट होकर बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं.

शेख इंजमाम का हिंदी और उर्दू से खासा लगाव है और दोनों भाषाओं में शौकिया शायरी भी करते हैं. उन्होंने कई कविताएं रची हैं और अनेक साहित्यिक लेखों का सृजन किया है. साहित्य की एक अन्य विधा व्यंग्य भी उनका पसंदीदा विषय है.

ट्रेंडिंग और राजनीति उनकी पसंदीदा बीट है. राजनीतिक खबरों पर पैनी नजर की वजह से वो रोजाना के ट्रेंड और सोशल मीडिया पर पनपने वाले विचारों की बखूबी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम को घूमना पसंद है और उन्होंने भारत के कई शहरों और देहात का सफर किया है और वहां के रीति रिवाज, रहन सहन और सामाजिक ताने बाने को खूब समझते हैं.

इंजमाम को फिल्में देखने और गाने सुनने का भी शौक है. अमरीश पुरी और सलमान खान को वह अपने पसंदीदा अभिनेताओं में शुमार करते हैं. सूफी और क्लासिकल म्यूजिक भी उन्हें रुहानी सुकून देता है. उन्हें फिल्मी अभिनेताओं, कलाकारों और नेताओं के इंटरव्यू देखने का भी शौक है.

भाषा पर मजबूत पकड़ और लेखन की विभिन्न शैली में गहरी समझ रखने की वजह से वो खूबसूरत अंदाज़ में बड़ी आसानी से खबरों को पेश करने में सफल रहते हैं.
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Published at : 10 Aug 2026 07:33 PM (IST)
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