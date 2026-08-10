हाथी ने बच्चों पर चलाया शॉवर, गजराज के साथ मजे लेते दिखे नन्हें मुन्ने

सोशल मीडिया पर एक बेहद प्यारा वीडियो लोगों का दिल जीत रहा है. वीडियो में एक हाथी अपनी सूंड में पानी भरकर सामने खड़े बच्चों पर डालता नजर आ रहा है. हाथी जैसे ही पानी की बौछार बच्चों पर करता है, वहां मौजूद बच्चे खुशी से झूम उठते हैं. कोई हाथ उठाकर पानी का मजा ले रहा है तो कोई हंसते हुए हाथी के और करीब जाता दिखाई दे रहा है. जंगल के इस विशाल जानवर का बच्चों के साथ इतना प्यारा अंदाज देखकर वीडियो देखने वाले भी मुस्कुराने पर मजबूर हो रहे हैं.

हाथी ने सूंड को बना लिया पानी की पाइप

वायरल वीडियो में हाथी के पास एक बाल्टी और पानी से भरा बर्तन दिखाई दे रहा है. हाथी अपनी सूंड को पानी में डालता है और उसमें पानी भर लेता है. इसके बाद वह अपनी सूंड ऊपर उठाकर सामने खड़े बच्चों पर पानी की तेज बौछार कर देता है. बच्चे भी इस अचानक मिले 'शॉवर' का जमकर मजा लेते दिखाई देते हैं.

View this post on Instagram A post shared by 🅱🆄🅱🆄 🆂🆄🅿🆄 🆅🅸🅱🅴🆂 (@bubu_supu_vibes)

बच्चों की खुशी देखने लायक

जैसे ही हाथी पानी डालता है, बच्चों के चेहरे खुशी से खिल जाते हैं. कुछ बच्चे हाथ ऊपर उठाकर पानी को महसूस करते हैं तो कुछ पीछे हटकर फिर हाथी के पास आते नजर आते हैं. आसपास मौजूद लोग भी इस खूबसूरत पल को कैमरे में कैद करते दिखाई दे रहे हैं. पूरा माहौल किसी मजेदार वाटर पार्क जैसा नजर आ रहा है, फर्क बस इतना है कि यहां शॉवर देने वाला कोई इंसान नहीं बल्कि विशाल हाथी है.

हाथी का अंदाज देखकर लोग भी हुए खुश

वीडियो में हाथी का शांत और खेल-खेल वाला अंदाज लोगों का ध्यान खींच रहा है. जिस तरह वह बार-बार पानी अपनी सूंड में भरकर बच्चों की तरफ डालता है, उसे देखकर ऐसा लगता है जैसे वह भी इस मस्ती में शामिल हो गया हो. बच्चों और हाथी के बीच का यह प्यारा पल सोशल मीडिया यूजर्स को खूब पसंद आ रहा है.

यह भी पढ़ेंः मां के दर्द पर रो पड़े आनंद महिंद्रा, स्मृति ईरानी को दिया ये जवाब

वीडियो देखकर बोले- इससे प्यारा शॉवर नहीं देखा

वीडियो वायरल होने के बाद लोग इस खूबसूरत नजारे पर प्यार लुटा रहे हैं. कई यूजर्स ने बच्चों की खुशी देखकर दिल वाले इमोजी शेयर किए, तो कुछ ने मजाक में हाथी को बच्चों का 'नेचुरल शॉवर' बता दिया. लोगों का कहना है कि इंटरनेट पर रोज तरह-तरह के वीडियो देखने को मिलते हैं, लेकिन जानवर और बच्चों की ऐसी मासूम मस्ती वाला वीडियो चेहरे पर अपने आप मुस्कान ला देता है.

यह भी पढ़ेंः दिल्ली की बारिश में जूबी डूबी पर थिरकीं हसीनाएं, वीडियो देख बन जाएगा दिन