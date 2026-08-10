‘Senorita’ का हरियाणवी वर्जन हुआ वायरल, ‘Babita’ ने मचाया धमाल

अगर आपने बॉलीवुड की फिल्म ‘जिंदगी ना मिलेगी दोबारा’ का मशहूर गाना ‘Senorita’ सुना है, तो शायद आपने कभी नहीं सोचा होगा कि यही गाना हरियाणवी अंदाज में कैसा लगेगा. लेकिन सोशल मीडिया पर एक म्यूजिशियन ने इस सवाल का ऐसा मजेदार जवाब दिया है कि लोग वीडियो देखकर हंसते-हंसते लोटपोट हो रहे हैं. गाने की धुन वही है, लेकिन स्पेनिश अंदाज गायब है और उसकी जगह आ गया है देसी हरियाणवी तड़का.

Senorita बन गई ‘Babita’

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में म्यूजिशियन हाथ में गिटार लेकर कैफे में बैठा दिखाई दे रहा है. वह ‘Senorita’ की वही मशहूर धुन गाता है, लेकिन आवाज और बोल में पूरा हरियाणवी रंग भर देता है. सबसे मजेदार बदलाव तब सुनने को मिलता है, जब ‘Senorita’ की जगह वह ‘Babita’ बोलता है. हरियाणवी लहजे में गाना सुनते ही वीडियो का पूरा अंदाज बदल जाता है. गाना सुनकर ऐसा लगता है जैसे स्पेन की जगह सीधे हरियाणा पहुंच गए हों.

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धुन वही, अंदाज पूरा देसी

म्यूजिशियन ने इस वीडियो को अपने इंस्टाग्राम अकाउंट Bodh Music पर शेयर किया है. वीडियो के साथ उसने मजेदार सवाल भी पूछा- “What if Senorita was from Haryana?” यानी अगर ‘Senorita’ हरियाणा की होती तो कैसी होती?

बस फिर क्या था, सोशल मीडिया यूजर्स को यह देसी प्रयोग खूब पसंद आ गया. कई लोगों ने कहा कि गाने का यह वर्जन इतना मजेदार है कि इसे बार-बार सुनने का मन कर रहा है.

2011 में रिलीज हुआ था ‘Senorita’

बता दें कि ‘Senorita’ साल 2011 में आई फिल्म ‘Zindagi Na Milegi Dobara’ का बेहद लोकप्रिय गाना है. इसे Shankar-Ehsaan-Loy ने कंपोज किया था और इसके बोल Javed Akhtar ने लिखे थे. गाने में Farhan Akhtar, Hrithik Roshan और Abhay Deol नजर आए थे, जबकि स्पेनिश सिंगर Maria del Mar Fernandez ने भी इसमें अपनी आवाज दी थी.

गाने का स्पेनिश अंदाज और म्यूजिक लोगों को खूब पसंद आया था और आज भी यह बॉलीवुड के यादगार गानों में गिना जाता है.

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सोशल मीडिया पर लोगों को पसंद आया देसी तड़का

हरियाणवी वर्जन सामने आने के बाद सोशल मीडिया यूजर्स ने जमकर मजे लिए. कई लोगों ने कहा कि मूल गाना तो शानदार है ही, लेकिन इसका हरियाणवी अंदाज भी कमाल का है. कुछ लोगों ने मजाक में कहा कि अब ‘Senorita’ नहीं, ‘Babita’ ही सुनाई दे रही है.

यानी एक तरफ स्पेनिश रोमांस वाला ‘Senorita’ और दूसरी तरफ देसी ठाठ वाला ‘Babita’. दोनों का मेल ऐसा हुआ कि सोशल मीडिया पर लोगों का मनोरंजन हो गया.

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