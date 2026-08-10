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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंग‘Senorita’ का हरियाणवी वर्जन हुआ वायरल, ‘Babita’ ने मचाया धमाल

‘Senorita’ का हरियाणवी वर्जन हुआ वायरल, ‘Babita’ ने मचाया धमाल

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में म्यूजिशियन हाथ में गिटार लेकर कैफे में बैठा दिखाई दे रहा है. वह ‘Senorita’ की वही मशहूर धुन गाता है, लेकिन यह धुन हरियाणवी है.

Written By : शेख इंजमाम उल हक |  Updated at : 10 Aug 2026 08:22 PM (IST)
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अगर आपने बॉलीवुड की फिल्म ‘जिंदगी ना मिलेगी दोबारा’ का मशहूर गाना ‘Senorita’ सुना है, तो शायद आपने कभी नहीं सोचा होगा कि यही गाना हरियाणवी अंदाज में कैसा लगेगा. लेकिन सोशल मीडिया पर एक म्यूजिशियन ने इस सवाल का ऐसा मजेदार जवाब दिया है कि लोग वीडियो देखकर हंसते-हंसते लोटपोट हो रहे हैं. गाने की धुन वही है, लेकिन स्पेनिश अंदाज गायब है और उसकी जगह आ गया है देसी हरियाणवी तड़का.

Senorita बन गई ‘Babita’

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में म्यूजिशियन हाथ में गिटार लेकर कैफे में बैठा दिखाई दे रहा है. वह ‘Senorita’ की वही मशहूर धुन गाता है, लेकिन आवाज और बोल में पूरा हरियाणवी रंग भर देता है. सबसे मजेदार बदलाव तब सुनने को मिलता है, जब ‘Senorita’ की जगह वह ‘Babita’ बोलता है. हरियाणवी लहजे में गाना सुनते ही वीडियो का पूरा अंदाज बदल जाता है. गाना सुनकर ऐसा लगता है जैसे स्पेन की जगह सीधे हरियाणा पहुंच गए हों.

 
 
 
 
 
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धुन वही, अंदाज पूरा देसी

म्यूजिशियन ने इस वीडियो को अपने इंस्टाग्राम अकाउंट Bodh Music पर शेयर किया है. वीडियो के साथ उसने मजेदार सवाल भी पूछा- “What if Senorita was from Haryana?” यानी अगर ‘Senorita’ हरियाणा की होती तो कैसी होती?

बस फिर क्या था, सोशल मीडिया यूजर्स को यह देसी प्रयोग खूब पसंद आ गया. कई लोगों ने कहा कि गाने का यह वर्जन इतना मजेदार है कि इसे बार-बार सुनने का मन कर रहा है.

2011 में रिलीज हुआ था ‘Senorita’

बता दें कि ‘Senorita’ साल 2011 में आई फिल्म ‘Zindagi Na Milegi Dobara’ का बेहद लोकप्रिय गाना है. इसे Shankar-Ehsaan-Loy ने कंपोज किया था और इसके बोल Javed Akhtar ने लिखे थे. गाने में Farhan Akhtar, Hrithik Roshan और Abhay Deol नजर आए थे, जबकि स्पेनिश सिंगर Maria del Mar Fernandez ने भी इसमें अपनी आवाज दी थी.

गाने का स्पेनिश अंदाज और म्यूजिक लोगों को खूब पसंद आया था और आज भी यह बॉलीवुड के यादगार गानों में गिना जाता है.

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सोशल मीडिया पर लोगों को पसंद आया देसी तड़का

हरियाणवी वर्जन सामने आने के बाद सोशल मीडिया यूजर्स ने जमकर मजे लिए. कई लोगों ने कहा कि मूल गाना तो शानदार है ही, लेकिन इसका हरियाणवी अंदाज भी कमाल का है. कुछ लोगों ने मजाक में कहा कि अब ‘Senorita’ नहीं, ‘Babita’ ही सुनाई दे रही है.

यानी एक तरफ स्पेनिश रोमांस वाला ‘Senorita’ और दूसरी तरफ देसी ठाठ वाला ‘Babita’. दोनों का मेल ऐसा हुआ कि सोशल मीडिया पर लोगों का मनोरंजन हो गया.

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About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक

हजरत शेख इंजमाम को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है. भारत की शाही संस्कृति और गौरवशाली इतिहास के गवाह राजस्थान से उनका संबंध है. भारत की शिक्षा नगरी के तौर पर मशहूर कोटा उनकी कर्मभूमि है, जहां हर साल हजारों युवक बड़े-बड़े सपने लेकर, आईआईटी–जेईई और नीट की तैयारी के लिए इस शहर को अपना बसेरा बनाते हैं, लेकिन इंजमाम को इस शहर का ये माहौल रास नहीं आया और उन्होंने डॉक्टर, इंजीनियर बनने के बजाए पत्रकार बनने का फैसला किया. हालांकि, कोटा से 72 किमी दूर एक छोटे से गांव सीसवाली में जन्म लेने वाले इंजमाम ने इंटरमीडियट तक की पढ़ाई इसी शहर से की.

बचपन से हिंदी में रुचि और लगाव उन्हें पत्रकारिता के लिए दिल्ली खींच लाया. जहां उन्होंने पत्रकारिता में स्नातक की डिग्री ली. उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया से हिंदी साहित्य में MA और एम.फिल. की डिग्री भी हासिल की.

इंडिया न्यूज़ और विकिपीडिया के लिए कार्य करने के बाद इंजमाम एबीपी लाइव से बतौर ट्रेनी जुड़े और अब प्रमोट होकर बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं.

शेख इंजमाम का हिंदी और उर्दू से खासा लगाव है और दोनों भाषाओं में शौकिया शायरी भी करते हैं. उन्होंने कई कविताएं रची हैं और अनेक साहित्यिक लेखों का सृजन किया है. साहित्य की एक अन्य विधा व्यंग्य भी उनका पसंदीदा विषय है.

ट्रेंडिंग और राजनीति उनकी पसंदीदा बीट है. राजनीतिक खबरों पर पैनी नजर की वजह से वो रोजाना के ट्रेंड और सोशल मीडिया पर पनपने वाले विचारों की बखूबी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम को घूमना पसंद है और उन्होंने भारत के कई शहरों और देहात का सफर किया है और वहां के रीति रिवाज, रहन सहन और सामाजिक ताने बाने को खूब समझते हैं.

इंजमाम को फिल्में देखने और गाने सुनने का भी शौक है. अमरीश पुरी और सलमान खान को वह अपने पसंदीदा अभिनेताओं में शुमार करते हैं. सूफी और क्लासिकल म्यूजिक भी उन्हें रुहानी सुकून देता है. उन्हें फिल्मी अभिनेताओं, कलाकारों और नेताओं के इंटरव्यू देखने का भी शौक है.

भाषा पर मजबूत पकड़ और लेखन की विभिन्न शैली में गहरी समझ रखने की वजह से वो खूबसूरत अंदाज़ में बड़ी आसानी से खबरों को पेश करने में सफल रहते हैं.
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Published at : 10 Aug 2026 08:22 PM (IST)
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