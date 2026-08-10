मौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगबुक की बाइक लेने पहुंची कार, रात 11 बजे राइडर ने महिला से की बदसलूकी

बुक की बाइक लेने पहुंची कार, रात 11 बजे राइडर ने महिला से की बदसलूकी

दरअसल, सोशल मीडिया पर एक पोस्ट इन दिनों काफी वायरल हो रहा है जिसे लिंक्डइन पर मोनी शांडिल्य ने शेयर किया है. मोनी ने बताया कि वह रात करीब 11:07 बजे नोएडा सेक्टर 16 के मेट्रो स्टेशन पर खड़ी थीं.

Written By : शेख इंजमाम उल हक |  Updated at : 10 Aug 2026 06:26 PM (IST)
Preferred Sources

दिल्ली एनसीआर में महिला सुरक्षा को लेकर कई सारी बातें होती रही हैं. काफी हद तक ये सच भी है कि दिल्ली और उसके आस पास सटे इलाकों में महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं. अब इसी बात को एक बार फिर साबित एक सोशल मीडिया पोस्ट ने. जहां एक महिला ने अपने साथ हुई उस हरकत का जिक्र किया जिसने लोगों का खून खौला दिया. बाइक टैक्सी वाले ने महिला के साथ जो हरकत की उस पर कंपनी ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है.

महिला ने रात को बुक की बाइक, लेने आई कार

दरअसल, सोशल मीडिया पर एक पोस्ट इन दिनों काफी वायरल हो रहा है जिसे लिंक्डइन पर मोनी शांडिल्य ने शेयर किया है. मोनी ने बताया कि वह रात करीब 11:07 बजे नोएडा सेक्टर 16 के मेट्रो स्टेशन पर खड़ी थीं और गेट नंबर 4 से उन्होंने रेपिडो बाइक टैक्सी बुक की थी. पोस्ट में उन्होंने बताया कि राइड की जानकारी में हीरो स्प्लेंडर और राइडर का नाम अनमोल मिश्रा आ रहा था. लेकिन जब राइडर आया तो वो बाइक की जगह कार में था और बार बार उनसे कार में बैठने की जिद कर रहा था.

कार में बैठाने की जिद करने लगा ड्राइवर

मोनी ने कहा कि मैं देखकर एक बार के लिए कंफ्यूज हो गई थी. क्योंकि मैंने बाइक बुक की थी और राइडर कार लेकर आया था. मोनी ने आगे लिखा कि कार में बैठा व्यक्ति वही था जिससे उसकी फोन पर बात हो रही थी, लेकिन वो ऐप पर राइडर की प्रोफाइल से मेल नहीं खा रहा था. मोनी ने आगे बताया कि उस शख्स ने कहा कि उसकी बाइक खराब हो गई है इसलिए वह कार से आया है. उसने बताया कि शख्स उसे कार में बैठने के लिए कहने लगा लेकिन मैंने मना कर दिया. वह जिद करता रहा. उस वक्त मैं काफी डर गई थी और जोर से चिल्लाने भी लगी थी. तब वो बोला कि ठीक है मैं जा रहा हूं और कहा कि वो राइड कैंसिल कर देगा, लेकिन आखिरकार राइड मैंने ही कैंसिल कर दी. इसे बाद रेपिडो ने मोनी की पोस्ट पर प्रतिक्रिया दी.

बुक की बाइक लेने पहुंची कार, रात 11 बजे राइडर ने महिला से की बदसलूकी

यह भी पढ़ेंः मां के दर्द पर रो पड़े आनंद महिंद्रा, स्मृति ईरानी को दिया ये जवाब

यूजर्स बोले, कंपनी करे सख्त कार्रवाई

सोशल मीडिया पर जैसे ही ये पोस्ट वायरल हुई इसे लाखों लोगों ने देख डाला. वहीं कई लोगों ने पोस्ट को लेकर अपनी प्रतिक्रियाएं भी दीं. एक यूजर ने लिखा...दिल्ली में महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं. एक और यूजर ने लिखा...कोई हेल्प करने आया या नहीं? तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...इन जैसे लोगों का इलाज करना जरूरी है, कंपनी को भी इस पर कार्रवाई करनी चाहिए.

यह भी पढ़ेंः दिल्ली की बारिश में जूबी डूबी पर थिरकीं हसीनाएं, वीडियो देख बन जाएगा दिन

About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक

हजरत शेख इंजमाम को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है. भारत की शाही संस्कृति और गौरवशाली इतिहास के गवाह राजस्थान से उनका संबंध है. भारत की शिक्षा नगरी के तौर पर मशहूर कोटा उनकी कर्मभूमि है, जहां हर साल हजारों युवक बड़े-बड़े सपने लेकर, आईआईटी–जेईई और नीट की तैयारी के लिए इस शहर को अपना बसेरा बनाते हैं, लेकिन इंजमाम को इस शहर का ये माहौल रास नहीं आया और उन्होंने डॉक्टर, इंजीनियर बनने के बजाए पत्रकार बनने का फैसला किया. हालांकि, कोटा से 72 किमी दूर एक छोटे से गांव सीसवाली में जन्म लेने वाले इंजमाम ने इंटरमीडियट तक की पढ़ाई इसी शहर से की.

बचपन से हिंदी में रुचि और लगाव उन्हें पत्रकारिता के लिए दिल्ली खींच लाया. जहां उन्होंने पत्रकारिता में स्नातक की डिग्री ली. उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया से हिंदी साहित्य में MA और एम.फिल. की डिग्री भी हासिल की.

इंडिया न्यूज़ और विकिपीडिया के लिए कार्य करने के बाद इंजमाम एबीपी लाइव से बतौर ट्रेनी जुड़े और अब प्रमोट होकर बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं.

शेख इंजमाम का हिंदी और उर्दू से खासा लगाव है और दोनों भाषाओं में शौकिया शायरी भी करते हैं. उन्होंने कई कविताएं रची हैं और अनेक साहित्यिक लेखों का सृजन किया है. साहित्य की एक अन्य विधा व्यंग्य भी उनका पसंदीदा विषय है.

ट्रेंडिंग और राजनीति उनकी पसंदीदा बीट है. राजनीतिक खबरों पर पैनी नजर की वजह से वो रोजाना के ट्रेंड और सोशल मीडिया पर पनपने वाले विचारों की बखूबी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम को घूमना पसंद है और उन्होंने भारत के कई शहरों और देहात का सफर किया है और वहां के रीति रिवाज, रहन सहन और सामाजिक ताने बाने को खूब समझते हैं.

इंजमाम को फिल्में देखने और गाने सुनने का भी शौक है. अमरीश पुरी और सलमान खान को वह अपने पसंदीदा अभिनेताओं में शुमार करते हैं. सूफी और क्लासिकल म्यूजिक भी उन्हें रुहानी सुकून देता है. उन्हें फिल्मी अभिनेताओं, कलाकारों और नेताओं के इंटरव्यू देखने का भी शौक है.

भाषा पर मजबूत पकड़ और लेखन की विभिन्न शैली में गहरी समझ रखने की वजह से वो खूबसूरत अंदाज़ में बड़ी आसानी से खबरों को पेश करने में सफल रहते हैं.
Read More
Published at : 10 Aug 2026 06:26 PM (IST)
Tags :
Viral News TRENDING
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

ट्रेंडिंग
बुक की बाइक लेने पहुंची कार, रात 11 बजे राइडर ने महिला से की बदसलूकी
बुक की बाइक लेने पहुंची कार, रात 11 बजे राइडर ने महिला से की बदसलूकी
ट्रेंडिंग
Video: अंधेरे में सड़क किनारे दहाड़ी मौत, युवकों पर शेर ने किया हमला
अंधेरे में सड़क किनारे दहाड़ी मौत, युवकों पर शेर ने किया हमला
ट्रेंडिंग
मेट्रो में ऐसे होती है चोरी, वीडियो देखकर दंग रह जाएंगे आप
मेट्रो में ऐसे होती है चोरी, वीडियो देखकर दंग रह जाएंगे आप
ट्रेंडिंग
'आइए न हमरा बिहार में' सवारी ने हाथ देकर रेलवे फाटक पर रोक दी ट्रेन- वीडियो वायरल
'आइए न हमरा बिहार में' सवारी ने हाथ देकर रेलवे फाटक पर रोक दी ट्रेन- वीडियो वायरल
Advertisement

वीडियोज

Kanwar Yatra 2026: बुर्के में कांवड़, मुस्लिम महिला और हिंदू पति! नोटिस के बाद भी नहीं रुकी तमन्ना !
Assam Flood Crisis: असम में बाढ़ का तांडव, 98 मौतें, समय रैनाने भेजे 10 लाख, अब CM वापस लेंगे FIR?
Sansani: बेवफा बीवी की तेजाबी साजिश
Romana Isar Khan | Janhit: मीटिंग-मीटिंग की 'सेटिंग' से संदेह बढ़ा? | Jharkhand Student Protest
Bareilly Ke Bacchan: 😯Sangam की बल्लेबाज़ी और ससुर की गेंदबाजी, पहली गेंद पर टूटा बैट छूटी हंसी #sbs
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
यूक्रेन के हमले में 13 की मौत, रूस ने बताया दो साल का सबसे भयावह हमला
यूक्रेन के हमले में 13 की मौत, रूस ने बताया दो साल का सबसे भयावह हमला
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
आकाश आनंद ने खुद बताया- अखिलेश यादव और राहुल गांधी को क्यों कहा अंकल?
आकाश आनंद ने खुद बताया- अखिलेश यादव और राहुल गांधी को क्यों कहा अंकल?
क्रिकेट
जीत में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले बल्लेबाज, किस नंबर पर कोहली? देखें लिस्ट
जीत में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले बल्लेबाज, किस नंबर पर कोहली?
ओटीटी
नेटफ्लिक्स पर नंबर 1 बनी 6 एपिसोड की सीरीज, जानें 'ऑपरेशन सफेद सागर' देखने की 5 वजहें
नेटफ्लिक्स पर नंबर 1 बनी 6 एपिसोड की सीरीज, जानें 'ऑपरेशन सफेद सागर' देखने की 5 वजहें
इंडिया
TMC के बागी यूसुफ पठान का बड़ा बयान, 'ताकत और पद तो...'
TMC के बागी यूसुफ पठान का बड़ा बयान, 'ताकत और पद तो...'
इंडिया
'शुभेंदु अधिकारी ने...', ममता पर अटैक को लेकर अभिषेक बनर्जी का बड़ा आरोप
'शुभेंदु अधिकारी ने...', ममता पर अटैक को लेकर अभिषेक बनर्जी का बड़ा आरोप
इंडिया
अमित शाह के संसद में बोलने के रिजिजू के बयान पर खेड़ा का सवाल- वे किस मुद्दे पर…
अमित शाह के संसद में बोलने के रिजिजू के बयान पर खेड़ा का सवाल- वे किस मुद्दे पर…
इंडिया
संसद से पास बैंकर्स बुक्स एविडेंस बिल, जानें राज्यसभा में क्या बोलीं वित्त मंत्री?
संसद से पास बैंकर्स बुक्स एविडेंस बिल, जानें राज्यसभा में क्या बोलीं वित्त मंत्री?
ABP NEWS
एक टक्कर और 'मौत का कुआँ'—एक दुखद हादसा।
एक टक्कर और 'मौत का कुआँ'—एक दुखद हादसा।
ABP NEWS
सड़क किनारे बने कुएं में गिरने से दो लोगों की मौत हो गई।
सड़क किनारे बने कुएं में गिरने से दो लोगों की मौत हो गई।
ABP NEWS
अंतिम संस्कार से लौटते समय कार कुएं में गिरी
अंतिम संस्कार से लौटते समय कार कुएं में गिरी
ABP NEWS
दशाश्वमेध घाट जलमग्न, आरती की जगह बदली गई
दशाश्वमेध घाट जलमग्न, आरती की जगह बदली गई
ABP NEWS
प्रेमी ने पति पर कुल्हाड़ी से हमला किया।
प्रेमी ने पति पर कुल्हाड़ी से हमला किया।
Embed widget