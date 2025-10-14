एसी और सीसीटीवी पर लगे ताले, ये हैं बिहार वाले! वीडियो देख घूम जाएगा आपका भी माथा

बिहार का जब भी नाम आता है तो एक ही तस्वीर जहन में आती है. धोती कुर्ते वाले लोग, पान की पीक और मस्तमोला इंसान. लेकिन जनाब बिहार इन सब से कईं आगे है. हाल ही में सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें बिहार के एक एटीएम रूम को दिखाया गया है. इस एटीएम रूम को देखने के बाद आपके होश फाख्ता हो जाएंगे. यह है तो एक एटीएम रूम लेकिन इसमें खास बात ये है कि यहां सिक्योरिटी को भी सिक्योरिटी की जरूरत पड़ गई. वीडियो देखकर आप खुद समझ जाएंगे.

बिहार के एटीएम में एसी और सीसीटीवी पर लगा मिला ताला

दरअसल, सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें दावा किया जा रहा है कि दिखाया गया एटीएम रूम बिहार के किसी शहर का है. इस एटीएम रूम में एक एटीएम मशीन रखी हुई है. लेकिन जैसे ही कैमरे का मुंह ऊपर की ओर जाता है पूरा का पूरा सीन बदल जाता है. आप देखेंगे कि एटीएम में लगे ऐसी को एक लोहे की जाली से कवर किया हुआ है और उस पर एक मोटा सा ताला लगाया हुआ है.

View this post on Instagram A post shared by Sk_bihari (@bihari_018_)

हैरानी यहीं नहीं खत्म होती, जैसे ही कैमरे का एंगल मूव करता है, सामने दिखता है सीसीटीवी कैमरा. इस सीसीटीवी कैमरे के साथ भी वही किया हुआ है जो एसी के साथ था. यानी बिहार में सीसीटीवी कैमरा भी सुरक्षित नहीं है, उसे भी जिम्मेदारों ने एक लोहे की जाली से कवर करके ताला लगाया हुआ है. वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया यूजर्स भी हैरान रह गए हैं.

यह भी पढ़ें: कैमरा ना होता तो यकीन मुश्किल था! रेलवे फाटक पर बकरे की तरह कटा शख्स- डरा देगा वीडियो

यूजर्स बोले, बेहद शर्म की बात है

वीडियो को bihari_018_ नाम के इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स भी तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...सुरक्षा देने वाले को भी सुरक्षा चाहिए. एक और यूजर ने लिखा...अगर इसकी जरूरत पड़ रही है तो ये एक दम शर्मनाक है. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...ये हंसने की बात नहीं है, बेहद शर्म की बात है.

यह भी पढ़ें: मसाज ले रही लड़की का चुपके से बनाया वीडियो! मनचले का पीट पीटकर बना दिया भूत- वीडियो वायरल