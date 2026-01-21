बॉयफ्रेंड को लेकर आपने कई लड़कियों को आपस में झगड़ते देखा होगा, जहां कभी लात घूंसो से बात होती है तो कभी एक दूसरे के बाल नोचे जाते हैं. लेकिन इस बार जो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है उस पर यकीन कर पाना मुश्किल है. दावा किया जा रहा है कि बॉयफ्रेंड को लेकर दो लड़कियों के बीच हुई जुबानी जंग एक तरफा हिंसा में बदल गई और करीब एक मिनट में सामने वाली लड़की को एक के बाद एक 60 चांटे जड़ दिए गए.

एक बाद एक लड़की को जड़े 60 चांटे

दरअसल, सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें कुछ लड़कियां आपस में बातचीत करती दिखाई दे रही है. इसी दौरान नीले सूट में खड़ी लड़की कुछ कहती है और बाकी लड़कियां उस पर टूट पड़ती है. इन सभी में से एक लड़की निकल कर आती है जिसे देखने से लगता है कि उसकी दुश्मनी नीले सूट वाली लड़की से है और वो एक बाद एक इसी नीले सूट वाली लड़की को 60 चांटे मार देती है. चांटे मारते हुए लड़की उसे हिदायत भी देती है और फिर मुंह पर मुक्का रसीद कर देती है, यह क्रम लगभग एक मिनट तक चलता है.

वीडियो देखने के लिए यहां क्लिक करें

टमाटर की तरह लाल हो गया लड़की का चेहरा

एक बाद एक चांटे और घूंसे खाने के बाद लड़की का पूरा चेहरा टमाटर की तरह लाल हो जाता है, लेकिन इसके बाद भी चांटे मार रही लड़की को दया नहीं आती और वो पूरी ताकत से उसके बाल नोचकर चांटे के बाद चांटे मारती रहती है. दावा किया जा रहा है कि दोनों के बीच झगड़ा बॉयफ्रेंड को लेकर हुआ था. वीडियो अब इंटरनेट पर वायरल है जिसे लेकर यूजर्स तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं.

यह भी पढ़ें: Viral Video: शराब पीकर बाइक पर झूम रहा था शख्स, अचानक सामने आया ट्रक और हो गया खेल- डरा देगा वीडियो

यूजर्स बोले, पुलिस के डंडे से सुधरेगी दीदी

वीडियो को @gharkekalesh नाम के एक्स अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...लड़की क्यों चुपचाप चांटे खा रही है. एक और यूजर ने लिखा...पुलिस तक पहुंचे वीडियो तब पता लगेगा. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...इसे सजा मिलनी चाहिए, पुलिस के डंडे देखकर सारी दंबगई निकल जाएगी.

यह भी पढ़ें: "कयामत है कयामत" इन हसीनाओं के ठुमके देख दिल हार बैठेंगे आप, यूजर्स बोले, कोई तो रोक लो- वीडियो वायरल