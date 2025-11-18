Video: फिसलकर ट्रक के नीचे गिरा स्कूटी सवार, कुचला गया सिर, तड़पता देखते रहे लोग, देखें वीडियो

Andhra Pradesh Road Accident Video: आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले से एक दिल दहला देने वाले हादसे का वीडियो सामने आ रहा है, यहां एक ट्रक ने स्कूटी सवार को बुरी तरह कुचल दिया. ये हादसा सड़क पर लगे सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गया, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. वीडियो देखकर यह साफ हो रहा कि हादसा कितना गंभीर था.

तड़पता रहा शख्स, कोई पास तक नहीं आया

वीडियो गुंटूर के किसी सड़क का है. वीडियो में देख सकते हैं कि एक बड़ा सा ट्रक सड़क पर चलता नजर आ रहा है और इसी दौरान एक स्कूटी सवार व्यक्ति ट्रक के काफी नजदीक से निकलने की कोशिश करता है, लेकिन सड़क पर ढीली मिट्टी होने की वजह से उसका बैलेंस बिगड़ जाता है और वह फिसलकर ट्रक के सामने गिर जाता है. ट्रक व्यक्ति के सिर के ऊपर से गुजरता दिखाई देता है.

ट्रक व्यक्ति को कुचलते हुए आगे बढ़ जाता है और व्यक्ति सड़क पर लेटा हुआ तड़प रहा होता है. वह चिल्लाता है और साथ ही मदद की गुहार लगता है. वीडियो में देख सकते हैं कि व्यक्ति की स्कूटी भी सड़क पर गिरी हुई नजर आती है.

लोगों में इंसानियत पूरी तरह मर गई- बोले यूजर्स

आगे वीडियो में देख सकते हैं कि स्कूटी सवार सड़क पर बुरी तरह घायल पड़ा होता है, लेकिन उसके बावजूद भी सड़क पर मौजूद लोग उसकी मदद नहीं करते हैं. सभी व्यक्ति को देखते हैं, लेकिन कोई भी उसको उठाकर अस्पताल ले जाने की नहीं सोचता. वीडियो में साफ देखा गया है कि सड़क पर काफी लोग मौजूद होते हैं, लेकिन उनमें से कोई एक भी व्यक्ति की मदद करने आगे नहीं आता.

व्यक्ति गंभीर रूप से घायल सड़क पर पड़ा होता है और आखिरकार उसकी मौत हो जाती है. इस वीडियो के वायरल होने के बाद लोगों ने सड़क पर मौजूद लोगों के खिलाफ गुस्सा जाहिर किया और कहा कि इंसानियत पूरी तरह मर गई है. अगर मौके पर मौजूद लोग व्यक्ति को समय रहते अस्पताल ले गए होते तो शायद उसकी जान बच जाती.