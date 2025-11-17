Jhansi Road Accident Viral Video: उत्तर प्रदेश के झांसी से एक दिल दहला देने वाले हादसे का वीडियो सामने आया है, जिसमें एक कार ने स्कूटी सवार दो लड़कों को जोरदार टक्कर मार दी. टक्कर इतनी तेज थी कि दोनों लड़के हवा में उछलकर सड़क पर बुरी तरह गिर गए. ये घटना सड़क पर लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

हादसे के बाद कार ड्राइवर मौके से फरार

बता दें कि हादसा झांसी के एक व्यस्त सड़क पर हुआ. वीडियो में देख सकते हैं कि दो लड़के स्कूटी पर सवार होकर कहीं जा रहे होते हैं. इस दौरान एक तेज रफ्तार कार ने उनकी स्कूटी को सामने से जोरदार टक्कर मार दी. टक्कर काफी तेज थी, जिसके चलते दोनों सड़क पर गिर गए.

गनीमत रही कि दोनों को गंभीर चोटें नहीं आई है. सड़क पर गिरने के बाद दोनों ने खुद को संभाला और उठकर खड़े हो गए. साथ ही कार ड्राइवर हादसे के बाद मौके से फरार हो गया. हालांकि, वीडियो में यह भी देखा गया है कि स्कूटी सवार दोनों लड़कों ने हेलमेट नहीं पहना हुआ है, जिसके चलते उनके सिर पर चोट आने की संभावना ज्यादा बढ़ जाती है.

कार ड्राइवर ने ओवरटेक करने की कोशिश की- बोले यूजर्स

हालांकि, घटना के बाद कार ड्राइवर फरार हो गया, जिसके वजह से स्थानीय लोगों में आक्रोश फैल गया है. इस घटना की जानकारी पुलिस को दी गई, जिसके बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई है और साथ ही कार ड्राइवर की तलाश भी जारी है.

वीडियो के सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद लोगों के कई कमेंट्स सामने आने लगे. लोगों ने कहा कि कार ड्राइवर ने ओवरटेक करने की कोशिश की, जिसके चलते हादसा हो गया तो वहीं कुछ ने स्कूटी सवार लड़कों के हेलमेट न पहनने पर भी सवाल उठाया है. इस तरह के मिले-जुल कमेंट्स वीडियो पर देखने को मिल रहे हैं.