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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगफोन बंद और परेशान अमेरिकी युवती, फिर दिल्ली के 'अंकल जी' ने जो किया, VIDEO जीत रहा दिल

फोन बंद और परेशान अमेरिकी युवती, फिर दिल्ली के 'अंकल जी' ने जो किया, VIDEO जीत रहा दिल

अमेरिकी युवती सिएरा लिलियन ने इंस्टाग्राम पर वीडियो शेयर करते हुए बताया कि फोन बंद होने के बाद वह काफी डर गई थी. उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करे.

Written By : शेख इंजमाम उल हक |  Updated at : 01 Jul 2026 09:16 AM (IST)
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दिल्ली में घूमने आई एक अमेरिकी युवती के साथ ऐसा हुआ, जिसकी उसने शायद कभी उम्मीद भी नहीं की होगी. रास्ते में उसका फोन बंद हो गया और वह पूरी तरह फंस गई. न वह Uber बुक कर सकती थी, न किसी दोस्त को फोन कर सकती थी और न ही रास्ता देख सकती थी. तभी वहां एक अनजान शख्स मिला, जिसे युवती प्यार से 'अंकल जी' कहती है. अंकल जी ने सिर्फ उसकी मदद ही नहीं की, बल्कि उसे चाय पिलाई, घर की बनी छाछ दी, अपनी गायें दिखाईं, हनुमान मंदिर घुमाया, पौधों की नर्सरी दिखाई और आखिर में उसके लिए Uber का भी इंतजाम कराया. इस पूरे पल का वीडियो अब सोशल मीडिया पर लोगों का दिल जीत रहा है.

मुसीबत में मिली ऐसी मदद, जो जिंदगी भर याद रहेगी

अमेरिकी युवती सिएरा लिलियन ने इंस्टाग्राम पर वीडियो शेयर करते हुए बताया कि फोन बंद होने के बाद वह काफी डर गई थी. उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करे. तभी एक अनजान व्यक्ति उसकी मदद के लिए आगे आया. उसने पहले युवती को आराम से बैठाया, चाय पिलाई और फिर उसका फोन चार्ज कराने में मदद की. इतना ही नहीं, उसने यह भी सुनिश्चित किया कि युवती सुरक्षित उसे जहां जाना है वहां तक पहुंच जाए.

 
 
 
 
 
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गाय, मंदिर और नर्सरी भी दिखाई

युवती ने बताया कि अंकल जी ने सिर्फ औपचारिक मदद नहीं की. उन्होंने उसे अपनी गायें दिखाईं, हनुमान मंदिर घुमाया, पौधों की नर्सरी दिखाई और घर की बनी छाछ भी पिलाई. आखिर में जब युवती की Uber आ गई, तो मुस्कुराते हुए उसे विदा किया. सिएरा ने कहा कि इसी अनुभव ने उन्हें भारत की मशहूर कहावत 'अतिथि देवो भव' का असली मतलब समझाया.

वीडियो ने जीत लिया लोगों का दिल

वीडियो वायरल होने के बाद हजारों लोग इस अनजान शख्स की तारीफ कर रहे हैं. कई लोगों का कहना है कि यही भारत की असली पहचान है, जहां मुसीबत में फंसे अनजान लोगों की भी अपने परिवार की तरह मदद की जाती है. वीडियो को लाखों लोग देख चुके हैं और यह लगातार सोशल मीडिया पर शेयर किया जा रहा है.

यह भी पढ़ें: Viral Video: तुम भी मदद करना...पेट्रोल पंप पर बारिश में भीगे नोट नहीं आए काम तो अंकल ने की मदद, वायरल वीडियो

सोशल मीडिया बोला-'यही है असली इंडिया'

वीडियो पर यूजर्स जमकर प्यार बरसा रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, "यही वह भारत है, जिससे दुनिया प्यार करती है." दूसरे ने कहा, "अंकल जी ने साबित कर दिया कि इंसानियत आज भी जिंदा है." एक अन्य यूजर ने लिखा, "यह वीडियो देखकर आंखें नम हो गईं." वहीं कई लोगों ने कहा कि "अतिथि देवो भव सिर्फ एक कहावत नहीं, बल्कि भारत की पहचान है."

यह भी पढ़ें: Viral Video: कोलकाता की ट्यूशन टीचर ने दिखाया स्टूडेंट्स का प्यार, खाने की प्लेट देखकर लोग बोले- किस्मत हो तो ऐसी

About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक

हजरत शेख इंजमाम को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है. भारत की शाही संस्कृति और गौरवशाली इतिहास के गवाह राजस्थान से उनका संबंध है. भारत की शिक्षा नगरी के तौर पर मशहूर कोटा उनकी कर्मभूमि है, जहां हर साल हजारों युवक बड़े-बड़े सपने लेकर, आईआईटी–जेईई और नीट की तैयारी के लिए इस शहर को अपना बसेरा बनाते हैं, लेकिन इंजमाम को इस शहर का ये माहौल रास नहीं आया और उन्होंने डॉक्टर, इंजीनियर बनने के बजाए पत्रकार बनने का फैसला किया. हालांकि, कोटा से 72 किमी दूर एक छोटे से गांव सीसवाली में जन्म लेने वाले इंजमाम ने इंटरमीडियट तक की पढ़ाई इसी शहर से की.

बचपन से हिंदी में रुचि और लगाव उन्हें पत्रकारिता के लिए दिल्ली खींच लाया. जहां उन्होंने पत्रकारिता में स्नातक की डिग्री ली. उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया से हिंदी साहित्य में MA और एम.फिल. की डिग्री भी हासिल की.

इंडिया न्यूज़ और विकिपीडिया के लिए कार्य करने के बाद इंजमाम एबीपी लाइव से बतौर ट्रेनी जुड़े और अब प्रमोट होकर बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं.

शेख इंजमाम का हिंदी और उर्दू से खासा लगाव है और दोनों भाषाओं में शौकिया शायरी भी करते हैं. उन्होंने कई कविताएं रची हैं और अनेक साहित्यिक लेखों का सृजन किया है. साहित्य की एक अन्य विधा व्यंग्य भी उनका पसंदीदा विषय है.

ट्रेंडिंग और राजनीति उनकी पसंदीदा बीट है. राजनीतिक खबरों पर पैनी नजर की वजह से वो रोजाना के ट्रेंड और सोशल मीडिया पर पनपने वाले विचारों की बखूबी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम को घूमना पसंद है और उन्होंने भारत के कई शहरों और देहात का सफर किया है और वहां के रीति रिवाज, रहन सहन और सामाजिक ताने बाने को खूब समझते हैं.

इंजमाम को फिल्में देखने और गाने सुनने का भी शौक है. अमरीश पुरी और सलमान खान को वह अपने पसंदीदा अभिनेताओं में शुमार करते हैं. सूफी और क्लासिकल म्यूजिक भी उन्हें रुहानी सुकून देता है. उन्हें फिल्मी अभिनेताओं, कलाकारों और नेताओं के इंटरव्यू देखने का भी शौक है.

भाषा पर मजबूत पकड़ और लेखन की विभिन्न शैली में गहरी समझ रखने की वजह से वो खूबसूरत अंदाज़ में बड़ी आसानी से खबरों को पेश करने में सफल रहते हैं.
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Published at : 01 Jul 2026 09:16 AM (IST)
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