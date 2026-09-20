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अमेरिका में गणेश पूजा से बजा फायर अलार्म, घबरा गया परिवार

पूजा के दौरान जैसे ही धुआं बढ़ा, अलार्म ने तुरंत अपनी ड्यूटी शुरू कर दी और तेज आवाज में बजने लगा. इसके बाद कपल को पूजा छोड़कर फायर अलार्म को शांत कराने की जुगत लगानी पड़ी. 

Written By : शेख इंजमाम उल हक |  Updated at : 20 Sep 2026 10:22 AM (IST)
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गणेश चतुर्थी पर भगवान गणेश की पूजा का माहौल हो और धूप-अगरबत्ती की खुशबू न हो, ऐसा भला कैसे हो सकता है. लेकिन अमेरिका में रहने वाले एक भारतीय कपल के लिए गणेश जी की पूजा का यही हिस्सा उस वक्त मजेदार परेशानी बन गया, जब घर में लगा फायर अलार्म धुएं को डिटेक्ट करते ही जोर-जोर से बजने लगा. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में कपल घर के हॉल में गणेश जी की पूजा करता दिखाई दे रहा है. पूजा के दौरान जैसे ही धुआं बढ़ा, अलार्म ने तुरंत अपनी ड्यूटी शुरू कर दी और तेज आवाज में बजने लगा. इसके बाद कपल को पूजा छोड़कर फायर अलार्म को शांत कराने की जुगत लगानी पड़ी. 

गणेश पूजा के बीच अचानक बजने लगा अलार्म

वीडियो में भारतीय कपल अपने घर के हॉल में गणेश जी की पूजा करता दिखाई देता है. पूजा का माहौल पूरी तरह भक्तिमय नजर आ रहा होता है. इसी दौरान पूजा में इस्तेमाल हो रहे धूप या अगरबत्ती से निकलने वाला धुआं घर में लगे फायर अलार्म तक पहुंच जाता है. धुआं डिटेक्ट होते ही अलार्म जोर-जोर से बजने लगता है और पूजा कर रहे कपल का ध्यान तुरंत उसकी तरफ चला जाता है.

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पूजा छोड़कर अलार्म बंद कराने की करनी पड़ी कोशिश

अलार्म बजने के बाद कपल को समझ आ जाता है कि परेशानी धुएं की वजह से हो रही है. इसके बाद दोनों उठकर फायर अलार्म के पास पहुंचते हैं. वीडियो में दोनों कपड़े की मदद से अलार्म के आसपास से धुआं हटाने की कोशिश करते नजर आते हैं. यानी एक तरफ भगवान गणेश की पूजा चल रही थी और दूसरी तरफ कपल अमेरिकी फायर अलार्म को शांत करने में जुट गया.

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सोशल मीडिया पर लोगों को खूब पसंद आ रहा वीडियो

वीडियो सामने आने के बाद सोशल मीडिया यूजर्स इसे काफी मजेदार तरीके से देख रहे हैं. भारतीय परिवारों के लिए पूजा के दौरान धूप और अगरबत्ती का इस्तेमाल बेहद आम बात है, इसलिए वीडियो देखने वाले कई लोगों को इससे तुरंत कनेक्शन महसूस हो रहा है. वहीं अमेरिका में रहने वाले भारतीयों के लिए यह एक ऐसी स्थिति है, जिसमें भारतीय परंपरा और वहां की घरेलू सेफ्टी व्यवस्था एक ही फ्रेम में नजर आ रही है.

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About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक

हजरत शेख इंजमाम को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है. भारत की शाही संस्कृति और गौरवशाली इतिहास के गवाह राजस्थान से उनका संबंध है. भारत की शिक्षा नगरी के तौर पर मशहूर कोटा उनकी कर्मभूमि है, जहां हर साल हजारों युवक बड़े-बड़े सपने लेकर, आईआईटी–जेईई और नीट की तैयारी के लिए इस शहर को अपना बसेरा बनाते हैं, लेकिन इंजमाम को इस शहर का ये माहौल रास नहीं आया और उन्होंने डॉक्टर, इंजीनियर बनने के बजाए पत्रकार बनने का फैसला किया. हालांकि, कोटा से 72 किमी दूर एक छोटे से गांव सीसवाली में जन्म लेने वाले इंजमाम ने इंटरमीडियट तक की पढ़ाई इसी शहर से की.

बचपन से हिंदी में रुचि और लगाव उन्हें पत्रकारिता के लिए दिल्ली खींच लाया. जहां उन्होंने पत्रकारिता में स्नातक की डिग्री ली. उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया से हिंदी साहित्य में MA और एम.फिल. की डिग्री भी हासिल की.

इंडिया न्यूज़ और विकिपीडिया के लिए कार्य करने के बाद इंजमाम एबीपी लाइव से बतौर ट्रेनी जुड़े और अब प्रमोट होकर बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं.

शेख इंजमाम का हिंदी और उर्दू से खासा लगाव है और दोनों भाषाओं में शौकिया शायरी भी करते हैं. उन्होंने कई कविताएं रची हैं और अनेक साहित्यिक लेखों का सृजन किया है. साहित्य की एक अन्य विधा व्यंग्य भी उनका पसंदीदा विषय है.

ट्रेंडिंग और राजनीति उनकी पसंदीदा बीट है. राजनीतिक खबरों पर पैनी नजर की वजह से वो रोजाना के ट्रेंड और सोशल मीडिया पर पनपने वाले विचारों की बखूबी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम को घूमना पसंद है और उन्होंने भारत के कई शहरों और देहात का सफर किया है और वहां के रीति रिवाज, रहन सहन और सामाजिक ताने बाने को खूब समझते हैं.

इंजमाम को फिल्में देखने और गाने सुनने का भी शौक है. अमरीश पुरी और सलमान खान को वह अपने पसंदीदा अभिनेताओं में शुमार करते हैं. सूफी और क्लासिकल म्यूजिक भी उन्हें रुहानी सुकून देता है. उन्हें फिल्मी अभिनेताओं, कलाकारों और नेताओं के इंटरव्यू देखने का भी शौक है.

भाषा पर मजबूत पकड़ और लेखन की विभिन्न शैली में गहरी समझ रखने की वजह से वो खूबसूरत अंदाज़ में बड़ी आसानी से खबरों को पेश करने में सफल रहते हैं.
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Published at : 20 Sep 2026 10:22 AM (IST)
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