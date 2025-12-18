आजकल भारत में कामकाज की संस्कृति यानी वर्क प्रेशर को लेकर लगातार बहस चल रही है. एक तरफ राइट टू डिस्कनेक्ट जैसे मुद्दे पर चर्चा हो रही है, जिसमें यह मांग उठ रही है कि ऑफिस टाइम खत्म होने के बाद कर्मचारियों को काम से दूर रहने का कानूनी अधिकार मिलना चाहिए. लोगों का कहना है कि काम और निजी जिंदगी के बीच एक साफ लकीर होनी जरूरी है.

इसी बीच सोशल मीडिया पर वायरल हुई, जिसने इस बहस को और तेज कर दिया है. यह तस्वीर ऐसी है, जिसे देखकर लोग हैरान भी हैं और सोचने पर मजबूर भी, कुछ लोग इसे काम के प्रति जबरदस्त समर्पण बता रहे हैं, तो कुछ इसे जरूरत से ज्यादा काम का दबाव और गलत वर्क कल्चर मान रहे हैं.

शादी के मंडप में लैपटॉप पर काम करती दुल्हन

वायरल तस्वीर में देखा जा सकता है कि एक दुल्हन पूरे शादी के जोड़े में सजी-धजी मंडप में बैठी है, लेकिन उसके सामने लैपटॉप खुला हुआ है. वह शादी की रस्मों के बीच अपने ऑफिस का काम करती नजर आ रही है. आमतौर पर शादी को जिंदगी के सबसे खास और यादगार पलों में गिना जाता है, ऐसे में मंडप में बैठकर काम करना लोगों को चौंका रहा है. हर किसी के मन में यही सवाल उठ रहा है कि आखिर शादी जैसे मौके पर भी काम करना क्यों जरूरी हो गया.

क्या है वायरल पोस्ट

इस वायरल पोस्ट के पीछे की कहानी सामने आई है KoyalAI नाम की स्टार्टअप कंपनी के CEO मेहुल अग्रवाल की. एक सोशल मीडिया पोस्ट से मेहुल ने यह तस्वीर X (पहले ट्विटर) पर शेयर की और बताया कि तस्वीर में नजर आ रही दुल्हन उनकी बहन गौरी अग्रवाल हैं, जो KoyalAI की को-फाउंडर भी हैं.

मेहुल ने अपनी पोस्ट में लिखा कि लोग अक्सर स्टार्टअप की जिंदगी को बहुत ग्लैमरस और रोमांटिक समझते हैं, लेकिन इसकी असलियत काफी मुश्किलों से भरी होती है. उन्होंने बताया कि शादी की एक रस्म पूरी होने के सिर्फ 10 मिनट बाद ही कंपनी में एक बड़ा तकनीकी बग आ गया था, जिसे तुरंत ठीक करना जरूरी था. ऐसे में गौरी को मंडप में ही बैठकर लैपटॉप खोलना पड़ा और उस समस्या को सुलझाना पड़ा.

People romanticize startups but it is a lot of work.



This is my sister & co-founder @gauri_al at her own wedding, 10 minutes after ceremony, fixing a critical bug at @KoyalAI.



Not a photo op, parents yelled at both of us.



When people ask why we won, I'll point to this. pic.twitter.com/ee3wTEYwXG — Mehul Agarwal (@meh_agarwal) December 16, 2025

सोशल मीडिया पर लोगों के रिएक्शन

जैसे ही यह पोस्ट वायरल हुई, सोशल मीडिया पर लोगों की प्रतिक्रियाएं आने लगीं. कई यूजर्स ने गौरी के समर्पण और प्रोफेशनल जिम्मेदारी की जमकर तारीफ की, कुछ लोगों का कहना था कि जब फाउंडर्स खुद इतनी मेहनत करते हैं, तभी कोई स्टार्टअप मजबूत बन पाता है. एक यूजर ने लिखा कि अब समझ आता है कि KoyalAI जैसा प्रोडक्ट इतना अच्छा क्यों है. वहीं दूसरी तरफ कई लोगों ने इस तस्वीर को गलत बताया. उनका कहना था कि काम कितना भी जरूरी क्यों न हो, शादी जैसे जीवन के सबसे अहम और निजी पल में काम करना सही नहीं है. कुछ यूजर्स ने लिखा कि वे अपने करियर को लेकर गंभीर हैं, लेकिन निजी जिंदगी की खुशियों की कीमत पर नहीं.

