Video: चलती बाइक पर रखी चारपाई, मच्छरदारी के अंदर लेटा नज़र आया शख्स, वीडियो वायरल

Social Media Viral Video: इंडिया में टैलेंट की कोई कमी नहीं है, ये तो आपने बहुत सुना होगा. आए दिन सोशल मीडिया पर ऐसे वीडियोज देखने को मिलते हैं, जो हमें हंसा-हंसा कर पेट में दर्द कर देते हैं तो वहीं कुछ वीडियोज ऐसे होते हैं, जिन्हें देखने के बाद हम सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आखिरकार, लोगों में इतना दिमाग आता कहा से है? वायरल हो रहे वीडियो में देखा गया कि एक बाइक के ऊपर चारपाई रखी हुई है और उसके ऊपर मच्छरदानी लगाई हुई है और साथ ही एक लड़का उस पर लेटकर फोन चलाता नजर आ रहा है. ये दृश्य बेहद ही अनोखा नजर आ रहा है.

बाइक को चलता-फिरता घर बना डाला

वीडियो में देखा जा सकता है कि सड़क पर एक बाइक चल रही है और उस बाइक पर चारपाई रखी नजर आ रही है. चारपाई के ऊपर अच्छे से मच्छरदानी बांधी गई है और मच्छरदानी के अंदर एक लड़का लेटा हुआ है. वीडियो में साफ देख सकते हैं कि लड़का चारपाई पर लेटकर आराम से फोन चला रहा है और आगे एक लड़का बाइक चलाता नजर आ रहा है.

View this post on Instagram A post shared by memes star ⭐ (@meme__staaar)

इस अजीबोगरीब दृश्य का वीडियो सड़क पर मौजूद किसी व्यक्ति ने रिकॉर्ड कर लिया, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. वीडियो में यह भी देखा गया है कि चारपाई पर अच्छे से चादर भी बिछाई गई है. बाइक को बिल्कुल चलता-फिरता घर बनाया हुआ है.

वीडियो पर यूजर्स ने लिए खूब मजे

इस अनोखे दृश्य का वीडियो जैसे ही सोशल मीडिया पर वायरल हुआ. उसके बाद लोगों के तमाम मजेदार कमेंट्स सामने आने लगे. लोगों ने कहा कि इंडिया में टैलेंट की कमी नहीं है तो वहीं कुछ ने कहा कि सोने का तरीका बड़ा ही अलग है.

वहीं कुछ ने कहा कि इतना वजन बाइक पर कैसे रख दिया. वहीं कुछ ने कहा कि इंडिया में कुछ भी हो सकता है. लोगों ने वीडियो देखकर खूब मजे लिए. साथ ही लोगों को वीडियो काफी पसंद आया और वह इस वीडियो को काफी शेयर भी कर रहे हैं.