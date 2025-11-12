Video: लापरवाही का नतीजा! ओवरब्रिज के नीचे फंसा डंपर, सीधा खड़ा हुआ, जयपुर का वीडियो वायरल

Rajasthan News: राजस्थान की राजधानी जयपुर से एक चौंकाने वाली घटना का वीडियो सामने आया है, जिसमें एक ट्रक ओवरब्रिज के नीचे फंस गया. ये घटना मेटल कॉलोनी सोडाला क्षेत्र की बताई जा रही है. वीडियो में देख सकते हैं कि किस तरह ये ट्रक ओवरब्रिज के नीचे फंसा हुआ नजर आ रहा है. इस घटना का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

ब्रिज के नीचे पिलर में फंस गया ट्रक

वीडियो की शुरुआत में देखा गया है कि ट्रक का अगला हिस्सा ब्रिज के नीचे फंसा हुआ है और पिछला हिस्सा सड़क से चिपका हुआ है. वीडियो में ट्रक बिल्कुल ही आजीबोगरीब स्थिति में देखा गया है. ट्रक के आगे की हिस्सा हवा में नजर आ रहा है. सड़क पर आने-जाने वाले वाहन में बैठे लोग इस चौंका देने वाले दृश्य को देख रहे हैं. इस हादसे की वजह से लोगों को आने-जाने में भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है. सड़क पर मौजूद कई लोग इस घटना का वीडियो मोबाइल फोन में रिकॉर्ड करने लगे.

ट्रक योगा कर रहा है- वीडियो पर बोले यूजर्स

इस वीडियो के सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद लोगों के तमाम रिएक्शन सामने आने लगे. कुछ ने मजाक में कहा कि ट्रक योगा कर रहा है तो वहीं कुछ लोगों ने घटना को गंभीरता से लेते हुए कहा कि ओवरब्रिज का अच्छे से निरीक्षण करना चाहिए, ताकि इस तरह की घटना भविष्य में न हो पाए. कुछ ने तो सीधा सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए. इस तरह की मिली-जुली प्रतिक्रियाएं वीडियो पर देखने को मिल रही है और साथ वीडियो को काफी शेयर भी किया जा रहा है.

यह भी पढ़ें -

Video: Bigg Boss देखता नज़र आया वोल्वो बस का ड्राइवर, शख्स ने वीडियो बना किया वायरल, देखें