सोशल मीडिया पर जानवरों के वीडियो हमेशा से लोगों का ध्यान खींचते रहे हैं. चाहे बिल्लियों की मस्ती हो या कुत्तों की शरारतें, ऐसे वीडियो देखते ही लोग मुस्कुरा उठते हैं. लेकिन कभी–कभी कुछ वीडियो ऐसे भी वायरल हो जाते हैं, जिन्हें देखकर लोग हंसने की बजाय हैरान और नाराज हो जाते हैं. इन दिनों इंटरनेट पर ऐसा ही एक वीडियो खूब चर्चा में है. इस वीडियो में दिखाया गया शख्स कुत्ते के साथ एक अजीब-सा प्रैंक करता नजर आता है. शुरुआत में तो लगता है कि वह सिर्फ मजाक कर रहा है, लेकिन आगे जो होता है उसे देखकर कई यूजर्स भड़क उठे.

यह वीडियो Instagram पर @raju99ss नाम के अकाउंट से शेयर किया गया है. जैसे ही वीडियो पोस्ट हुआ, लोगों ने इसे तेजी से लाइक और शेयर करना शुरू कर दिया. कुछ लोग इसे मजेदार कह रहे हैं, तो कुछ यूजर्स ने इस हरकत पर उस व्यक्ति की जमकर आलोचना की है. बहुत सारे कमेंट्स में लोग उसे अजीब दिमाग वाला या फालतू हरकतें करने वाला कहकर नाराजगी जाहिर कर रहे हैं. कई लोगों ने लिखा कि इस तरह कुत्ते को परेशान करना किसी भी तरह सही नहीं है.

वीडियो में आखिर दिखाया क्या गया है?

वीडियो में एक आदमी बाइक पर बैठा है. उसके आसपास एक कुत्ता घूम रहा है. अचानक वह आदमी खुद ही कुत्ते जैसी अजीब आवाजें निकालने लगता है. जैसे कोई कुत्ता भौंक रहा हो. कुत्ता उसकी आवाज सुनकर उलझन में पड़ जाता है और उसके इर्द-गिर्द घूमने लगता है. लेकिन आदमी रुकने के बजाय बार-बार ऐसी आवाजें निकालता रहता है और पूरी घटना को मोबाइल में रिकॉर्ड कर रहा होता है. इस हरकत को देखकर कई लोगों ने इसे बचकाना और परेशान करने वाला प्रैंक बताया है.

View this post on Instagram A post shared by राजू कुमार (@raju99ss)

लोगों के अलग-अलग कमेंट्स

जैसे ही वीडियो वायरल हुआ, कमेंट्स की लाइन लग गई. कई यूजर्स ने लिखा कि यह आदमी बेहद बेवकूफी कर रहा है और कुत्ते के साथ ऐसा प्रैंक करना बिल्कुल गलत है. कुछ कमेंट्स में लोग यह भी कह रहे हैं कि ऐसे वीडियो बनाकर वह सिर्फ सोशल मीडिया पर ध्यान खींचना चाहता है. यह वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो गया है. लेकिन वजह सिर्फ हंसी नहीं, बल्कि गुस्सा भी है. कई लोगों ने साफ कहा कि जानवरों को परेशान करना मजा नहीं है.

यह भी पढ़ें: तंदूर बन गया छपरी... पैंट में आग लगाकर बन रहा हीरो, रोस्ट हो गया पिछवाड़ा; वीडियो वायरल