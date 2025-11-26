Video: कील की नोंक पर रखे चाकू को पकड़ पुश-अप्स करता दिखा शख्स, वीडियो देख थम जाएंगी सांसें

Shocking Viral Video: इंटरनेट पर कुछ लोग इतनी एक्सट्रीम चीजों को ट्राई करके वीडियो बनाते हैं कि जो भी उनके वीडियो को देखे उसकी सांसें थम जाए. कुछ ऐसा ही वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें एक व्यक्ति को खतरनाक तरीके से पुश-अप्स करते हुए देखा गया है. अब सोच रहे होंगे की पुश-अप्स करने में क्या खतरनाक हो सकता है, लेकिन व्यक्ति जिस तरह से जान जोखिम में डालकर पुश-अप्स कर रहा है. वह देखकर तो हर कोई चौंक गया है.

बैलेंस बनाते हुए पुश-अप्स करता है शख्स

वीडियो में देखा जा सकता है कि व्यक्ति एक कील के ऊपर एक बड़े से चाकू को रखकर बैलेंस बनाते हुए पुश-अप्स करता हुआ नजर आ रहा है. वीडियो में देख सकते हैं कि कील ठीक बीच में है और उसके ऊपर चाकू दिखाई दे रहा है. व्यक्ति बड़ी ही सावधानी के साथ पुश-अप्स करता है.

One mistake and bro is gone pic.twitter.com/vXeKCWxxAS — Insane Reality Leaks (@InsaneRealitys) November 24, 2025

व्यक्ति बैलेंस बनाते हुए पुश-अप्स करता है. अगर जरा सी भी लापरवाही होती तो व्यक्ति को लेने के देने पड़ जाते. व्यक्ति, जिस तरह से इतना खतरनाक स्टंट करते हुए पुश-अप्स कर रहा है. वह बेहद ही खतरनाक नजर आ रहा है. अगर उसका हाथ जरा सा भी फिसला तो उसको गंभीर चोटें भी लग सकती थी.

लोगों ने स्टंट को खतरनाक बताया

इस खतरनाक स्टंट का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसे देखने के बाद लोगों के बड़े ही चौंका देने वाले कमेंट्स सामने आ रहे हैं. लोगों ने वीडियो को भयावह बताया तो वहीं कुछ लोगों ने कहा कि अगर जरा सी चूक हुई तो चाकू उसकी आंखों में भी लग सकता है. वहीं कुछ ने कहा कि इस तरह के स्टंट करके वीडियो बनाना लोगों के लिए एक गलत संदेश देना है. खासकर इस तरह के स्टंट देखकर बच्चे भी इसे करना चाहेंगे.