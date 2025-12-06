दीवार से कितनी दूर रखनी चाहिए वॉशिंग मशीन, जान लीजिए अपने काम की बात

Washing Machine Using Tips: आज के वक्त में हर घर में वॉशिंग मशीन अब एक बेसिक जरूरत बन चुकी है. लोग तरह-तरह की वाशिंग मशीन इस्तेमाल करते हैं. कोई ऑटोमेटिक कोई सेमी ऑटोमेटिक इस्तेमाल करते हैं. लेकिन बहुत से लोगों को कई चीजों के बारे में पता नहीं होता. और इस वजह से उनकी वाशिंग मशीन में खराबी आने लगती है. एक छोटी सी गलती इसकी लाइफ कम कर देती है. मशीन को दीवार से कितनी दूरी पर रखना चाहि.

लोग अक्सर इस बात को नजरअंदाज कर देते हैं. नतीजा यह होता है इससे मशीन में दिक्कतें शुरू हो जाती हैं. सही गैप मशीन की परफॉर्मेंस और उसकी उम्र दोनों को बचाता है. इसलिए इंस्टॉलेशन के वक्त यह दूरी जरूर चेक करनी चाहिए. वरना बाद में रिपेयर पर रुपये खर्च करने पड़ेंगे. जान लें दीवार से कितनी दूर होनी चाहिए मशीन.

वॉशिंग मशीन दीवार से कितनी दूर रखनी चाहिए?

वॉशिंग मशीन को हमेशा पीछे की दीवार से कम से कम 4 से 6 इंच दूर रखना चाहिए. यह स्पेस मशीन के वाइब्रेशन को संभालने में मदद करता है और बैक साइड में दिए गए हॉज़, ड्रेन पाइप और पावर केबल पर दबाव नहीं आने देता. अगर मशीन दीवार से बिल्कुल सटी हुई होगी. तो घूमते समय उसका टब दीवार से टकराने की हल्की कोशिश भी कर सकता है.

जिससे शोर बढ़ता है और मशीन तेज़ी से घिसने लगती है. इतना ही नहीं पाइप मुड़ने या दबने पर पानी का फ्लो बिगड़ जाता है और लीकेज की समस्या भी बढ़ जाती है. सही दूरी मशीन को फ्री एयरफ्लो भी देती है जिससे मोटर गर्म नहीं होती और परफॉर्मेंस सही रहती है. खराब होने का खतरा बिल्कुल कम रहता है.

इंस्टॉलेशन करते समय किन बातों का रखें ध्यान?

मशीन को हमेशा फ्लैट और मजबूत सतह पर रखें. थोड़ा भी झुकाव या अनस्टेबलेटी होगी तो स्पिन के समय मशीन ज्यादा हिलेगी और दीवार से टकराने लगेगी. अगर आपका स्पेस छोटा है और मशीन को दीवार से दूर नहीं रख पा रहे हैं. तो आप एंटी-वाइब्रेशन पैड या स्टैंड का इस्तेमाल कर सकते हैं.

इससे मशीन का मूवमेंट कम होता है और दीवार से दूरी भी सेफ रहती है. पानी के इनलेट और ड्रेनेज पॉइंट को इस तरह प्लान करें कि पाइप खिंचे नहीं और आसानी से मूव हो सकें. इंस्टॉलेशन के बाद एक बार मशीन को खाली रन देकर देखें कि वह कितनी वाइब्रेट कर रही है और कहीं दीवार को छू तो नहीं रही.

