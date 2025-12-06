हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
महाराष्ट्र निकाय चुनावIdeas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाउधमपुर-बारामूला रेल लिंक को आगे बढ़ाने का प्लान, उरी रेलवे लाइन का DPR तैयार; रेल मंत्री ने संसद में दी जानकारी

उधमपुर-बारामूला रेल लिंक को आगे बढ़ाने का प्लान, उरी रेलवे लाइन का DPR तैयार; रेल मंत्री ने संसद में दी जानकारी

Monsoon Session: रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि कश्मीर में रेल सेवाओं के विस्तार और संचालन के बाद रेलवे ने चार वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनें चलाईं. इससे पर्यटन और व्यापार दोनों को फायदा मिला है.

By : अहमद बिलाल, एबीपी न्यूज़ | Edited By: विजय कुमार बिट्ठल | Updated at : 06 Dec 2025 08:40 AM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom

उधमपुर–श्रीनगर–बारामुला रेल लिंक (USBRL) परियोजना के बाद रेलवे अब एक और उपल्ब्धि की ओर अपने कदम बढ़ा रहा है. भारतीय रेलवे ने कश्मीर घाटी में रेल नेटवर्क को और विस्तार देने के लिए नई रेल लाइन और डबलिंग के लिए डीपीआर तैयार कर लिया है.

केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने शुक्रवार (5 दिसंबर, 2025) को संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान कहा कि बारामुला–उरी नई रेल लाइन (46 किमी) और बनिहाल–बारामुला डबल लाइन (118 किमी) का सर्वे पूरा कर लिया है और डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट (DPR) तैयार कर ली गई है.

राज्यसभा में रेल मंत्री ने दी परियोजना की विस्तृत जानकारी

रेल मंत्री ने कहा कि DPR के बाद परियोजना को मंजूरी देने की प्रक्रिया में राज्य सरकारों, नीति आयोग, वित्त मंत्रालय सहित कई हितधारकों की स्वीकृतियां जरूरी होती हैं. इसलिए, इन परियोजनाओं के पूरा होने की जो समयसीमा है, वो एक कई विभागीय प्रक्रियाओं पर निर्भर करेगी.

इसके अलावा, रेल मंत्री ने राज्यसभा में एक लिखित जवाब में ये भी बताया है कि उधमपुर–श्रीनगर–बारामुला रेल लिंक (USBRL) परियोजना ने जम्मू-कश्मीर के सामाजिक और आर्थिक परिदृश्य में बड़ा बदलाव लाते हुए अब तक पांच करोड़ से अधिक मानव-दिवस का रोजगार पैदा किया है.

USBRL प्रोजेक्ट रेलवे की सबसे कठिन परियोजनाओं में से एक

उल्लेखनीय है कि USBRL परियोजना, रेलवे की सबसे कठिन रेल परियोजनाओं में से एक है. ऐसा इसलिए कि ये परियोजना हिमालयी पहाड़ियों से होकर गुजरती है, जिसकी वजह से यह आजादी के बाद से भारत की सबसे चुनौतीपूर्ण रेल परियोजनाओं में गिनी जाती है और कुल 272 किलोमीटर लंबी USBRL परियोजना हाल ही में पूरी तरह कमीशन कर दी गई है. इसके तहत ट्रेनें उधमपुर, रियासी, रामबन, श्रीनगर, अनंतनाग, पुलवामा, बडगाम और बारामुला जिलों से होकर गुजरती है.

इसी परियोजना में दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल, चिनाब ब्रिज (359 मीटर ऊंचा, 1,315 मीटर लंबा, 467 मीटर आर्च स्पैन) बनाया गया है, और भारत का पहला केबल-स्टे ब्रिज अंजी खड्ड पुल भी इसी परियोजना का हिस्सा है, जिसकी पायलन ऊंचाई 193 मीटर है.

रेल सेवाओं के संचालन के बाद से पर्यटन और व्यापार में मिला फायदा

इस परियोजना के पूरा होने के बाद कश्मीर में रेल सेवाओं का विस्तार संभव हो सका और संचालन में आने के बाद, रेलवे ने चार वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनें, कटरा से श्रीनगर तक, छह जोड़ी DEMU/MEMU सेवाएं — काजीगुंड–श्रीनगर सेक्टर और पांच जोड़ी DEMU/MEMU सेवाएं — श्रीनगर–बारामुला सेक्टर की शुरुआत की है, जिससे पर्यटन और व्यापार दोनों को फायदा मिला है.

यह भी पढ़ेंः इंडिगो संकट के बीच रेलवे का बड़ा कदम, चला दी चार स्पेशल ट्रेनें, कई के बढ़ाए कोच

Published at : 06 Dec 2025 08:40 AM (IST)
Tags :
Ashwini Vaishnav Rajya Sabha MONSOON SESSION SRINAGAR JAMMU KASHMIR
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
दुनिया में कहां हैं सबसे ज्यादा हवाई अड्डे, टॉप-10 में कौन से देश? जानें किस नंबर पर है भारत
दुनिया में कहां हैं सबसे ज्यादा हवाई अड्डे, टॉप-10 में कौन से देश? जानें किस नंबर पर है भारत
दिल्ली NCR
दिल्ली में नालों की सुरक्षा में लापरवाही पर हाईकोर्ट नाराज, एमसीडी और DJB को लगाई फटकार
दिल्ली में नालों की सुरक्षा में लापरवाही पर हाईकोर्ट नाराज, एमसीडी और DJB को लगाई फटकार
बॉलीवुड
काजोल और ट्विंकल के चैट शो में क्यों नहीं दिखे शाहरुख खान? एक्टर ने तोड़ी चुप्पी बताई हैरान कर देने वाली वजह
काजोल और ट्विंकल के चैट शो में क्यों नहीं दिखे शाहरुख खान? एक्टर ने खुद बताई वजह
क्रिकेट
गौतम गंभीर पर भड़के रविचंद्रन अश्विन, ये ऑलराउंडर है वजह; कहा- वो खुद की पहचान...
गौतम गंभीर पर भड़के रविचंद्रन अश्विन, ये ऑलराउंडर है वजह; कहा- वो खुद की पहचान...
Advertisement

वीडियोज

Interview: Tarun Garg, COO, Hyundai Motor India on Hyundai Creta electric | Auto Live
Haval H9: क्या ये गाड़ी India में मिलती है? | Auto Live #havalh9
Passenger anger On Flight Delay: Indi'Go' कहें या फिर Indi'Stop'? | Bharat Ki Baat With Pratima
Road Test Review Of Volkswagen Golf GTI India | Auto Live
दोस्ती इम्तिहान लेती है...दोस्तों की जान लेती है। | Sansani | Crime News
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
दुनिया में कहां हैं सबसे ज्यादा हवाई अड्डे, टॉप-10 में कौन से देश? जानें किस नंबर पर है भारत
दुनिया में कहां हैं सबसे ज्यादा हवाई अड्डे, टॉप-10 में कौन से देश? जानें किस नंबर पर है भारत
दिल्ली NCR
दिल्ली में नालों की सुरक्षा में लापरवाही पर हाईकोर्ट नाराज, एमसीडी और DJB को लगाई फटकार
दिल्ली में नालों की सुरक्षा में लापरवाही पर हाईकोर्ट नाराज, एमसीडी और DJB को लगाई फटकार
बॉलीवुड
काजोल और ट्विंकल के चैट शो में क्यों नहीं दिखे शाहरुख खान? एक्टर ने तोड़ी चुप्पी बताई हैरान कर देने वाली वजह
काजोल और ट्विंकल के चैट शो में क्यों नहीं दिखे शाहरुख खान? एक्टर ने खुद बताई वजह
क्रिकेट
गौतम गंभीर पर भड़के रविचंद्रन अश्विन, ये ऑलराउंडर है वजह; कहा- वो खुद की पहचान...
गौतम गंभीर पर भड़के रविचंद्रन अश्विन, ये ऑलराउंडर है वजह; कहा- वो खुद की पहचान...
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP AQI: नोएडा-गाजियाबाद नहीं थम रहा जहरीली हवा का कहर, घुट रहा दम, आज भी हालत 'बेहद खराब'
नोएडा-गाजियाबाद नहीं थम रहा जहरीली हवा का कहर, घुट रहा दम, आज भी हालत 'बेहद खराब'
यूटिलिटी
कहीं आपका गैस सिलेंडर एक्सपायर तो नहीं हो गया, घर पर ही ऐसे कर सकते हैं चेक
कहीं आपका गैस सिलेंडर एक्सपायर तो नहीं हो गया, घर पर ही ऐसे कर सकते हैं चेक
यूटिलिटी
छत्तीसगढ़ के यात्रियों के लिए बड़ी खबर, रेलवे ने कैंसिल की 10 रेगुलर ट्रेनें, देख लें लिस्ट
छत्तीसगढ़ के यात्रियों के लिए बड़ी खबर, रेलवे ने कैंसिल की 10 रेगुलर ट्रेनें, देख लें लिस्ट
शिक्षा
बीटेक के बाद युवाओं की पहली पसंद बना यह कोर्स; जानें क्यों है खास?
बीटेक के बाद युवाओं की पहली पसंद बना यह कोर्स; जानें क्यों है खास?
ENT LIVE
Dhurandhar Film Review: Ranveer Singh, R. Madhavan & Akshaye की शानदार एक्टिंग, धमाकेदार Thriller
Dhurandhar Film Review: Ranveer Singh, R. Madhavan & Akshaye की शानदार एक्टिंग, धमाकेदार Thriller
ENT LIVE
Avatar: Fire and Ash – Varang ने मचाया Hype, Oona Chaplin की Fierce Warrior Entry बनी Biggest Curiosity
Avatar: Fire and Ash – Varang ने मचाया Hype, Oona Chaplin की Fierce Warrior Entry बनी Biggest Curiosity
ENT LIVE
Aukaat Ke Bahar Review: Elvish Yadav ने Impress कर दिया, Nikhil Vijay - Hetal Gada की भी शानदार Acting
Aukaat Ke Bahar Review: Elvish Yadav ने Impress कर दिया, Nikhil Vijay - Hetal Gada की भी शानदार Acting
Paisa LIVE
Shri Kanha Stainless IPO 2025 | Price, Lot Size, GMP & Listing | Quick Update | Paisa Live
Shri Kanha Stainless IPO 2025 | Price, Lot Size, GMP & Listing | Quick Update | Paisa Live
Paisa LIVE
Vidya Wires IPO 2025 | Price Band, Lot Size, Revenue, Profit & Listing | Paisa Live
Vidya Wires IPO 2025 | Price Band, Lot Size, Revenue, Profit & Listing | Paisa Live
Embed widget