Video: काली साड़ी-स्लीवलैस ब्लाउज और लहराते बाल, 2 लाख लोगों ने देखा इस लड़की का डांस, देखें वीडियो
Viral Video: सोशल मीडिया पर एक लड़की ने काली साड़ी, स्लीवलैस ब्लाउज पहने ऐसा कमाल का डांस किया कि लड़की का डांस लोगों के बीच चर्चा का विषय बन गया. वीडियो पर लोगों के कमेंट्स सामने आ रहे हैं.
Dance Viral Video: ऐसे तो इंटरनेट पर कई वीडियोज वायरल होते रहते हैं, लेकिन कुछ तो ऐसे होते हैं कि देखते ही देखते वायरल हो जाते है. खासकर अगर बात आए डांस के वीडियोज की तो वह लोगों को इतने पसंद आते हैं कि लोग वीडियो को कई बार देख लेते हैं. हाल ही में एक लड़की के डांस ने इंटरनेट पर आग लगा दी है. लड़की ने इतना गजब का डांस किया कि लोगों की आंखें खुली की खुली रह गई. इस वीडियो को अब तक करीब दो लाख लोग देख चुके हैं.
काली साड़ी पहने लड़की ने किया जबरदस्त डांस
वीडियो में देख सकते हैं कि एक लड़की, जिसने काली साड़ी, स्लीवलैस ब्लाउज और बाल खुले किए हुए है और वह डीजे पर जबरदस्त डांस कर रही है. लड़की के एक्सप्रेशन्स, डांस मूव ने लोगों को दीवाना बना दिया है. लड़की का कॉन्फिडेंस और उसके चेहरे का नूर देखने लायक है.
लड़की डांस में इस कदर डूब चूकी है कि उसके डांस करने के स्टाइल को देखने से लग रहा है कि उसे डांस करना कितना पसंद है. वीडियो में देख सकते हैं कि किस तरह लड़की कमर हिला-हिलाकर डांस कर रही है. उसके एक्सप्रेशन्स ने डांस में चार चांद लगा दिए है.
लड़की के डांस ने लोगों को बनाया दीवाना
लड़की के डांस के आगे लगता है कि प्रोफेशनल डांसर्स भी ऐसी गजब की परफॉर्मेंस देने से पीछे हट जाएंगे. लड़की के डांस ने दर्शकों का दिल जीत लिया है. लोगों के बड़े ही मजेदार कमेंट्स सामने आ रहे हैं. लोगों ने लड़की की तारीफों के पुल बांध दिए है.
लोगों ने कहा कि क्या गजब डांस करती है तो वहीं कुछ ने कहा कि कॉन्फिडेंस तो देखने लायक है. कुछ ने कहा कि साड़ी पहनकर क्या मस्त डांस किया है. डांस को लोगों ने आकर्षक बताया तो वहीं कुछ ने कहा कि गदर मचा दिया है भाई. लोगों के कमेंट्स देखने के बाद लगता है कि लड़की के डांस ने लोगों को दीवाना बना दिया है.
