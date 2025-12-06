ग्लाइकोलिक एसिड क्यों कहलाता है लिक्विड गोल्ड? डर्मेटोलॉजिस्ट से जानें 5 हैरान करने वाले फायदे

हमारी पीठ की स्किन मोटी होती है. जिस वजह से पोर्श में गंदगी, पसीना और सनस्क्रीन जमा हो जाता है. वहीं ग्लाइकोलिक एसिड इस जमे हुए पदार्थ को घोलकर नए दानों को रोकने में मदद करता है. इसके लगातार इस्तेमाल से पुराने दानों के निशान भी हल्के पड़ने लगते हैं.