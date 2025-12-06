हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीहेल्थग्लाइकोलिक एसिड क्यों कहलाता है लिक्विड गोल्ड? डर्मेटोलॉजिस्ट से जानें 5 हैरान करने वाले फायदे

ग्लाइकोलिक एसिड क्यों कहलाता है लिक्विड गोल्ड? डर्मेटोलॉजिस्ट से जानें 5 हैरान करने वाले फायदे

By : कविता गाडरी  | Updated at : 06 Dec 2025 08:30 AM (IST)
स्किन की देखभाल में कई चीजें समय के साथ बदलती रहती है, लेकिन कुछ तत्व ऐसे होते हैं जो लंबे समय तक भरोसे पर खरे उतरते हैं. ऐसा ही एक नाम ग्लाइकोलिक एसिड है. इसे स्किन एक्सपर्ट सालों से पसंद करते आए हैं, क्योंकि यह कई ऐसी समस्याओं को भी ठीक करने में मदद करता है, जिनका कारण अक्सर एक जैसा होता है. यह स्किन की सतह को संतुलित करने का काम करता है, इसलिए कई एक्सपर्ट्स इसे लिक्विड गोल्ड भी कहते हैं. ‌ ऐसे में चलिए आज हम आपको ग्लाइकोलिक एसिड के पांच हैरान करने वाले फायदे बताते हैं.

हमारी पीठ की स्किन मोटी होती है. जिस वजह से पोर्श में गंदगी, पसीना और सनस्क्रीन जमा हो जाता है. वहीं ग्लाइकोलिक एसिड इस जमे हुए पदार्थ को घोलकर नए दानों को रोकने में मदद करता है. इसके लगातार इस्तेमाल से पुराने दानों के निशान भी हल्के पड़ने लगते हैं.
वहीं कोहनी और घुटनों पर रगड़ और मोड़ की वजह से स्किन मोटी होकर काली पड़ जाती है. ऐसे में ग्लाइकोलिक एसिड को साफ सुखी स्किन पर रोज लगाने से जमा डेड स्किन नरम हो जाती है और स्किन की सतह भी धीरे-धीरे समान दिखने लगते हैं.
हमारी बॉडी में बाहों और जांघों पर बनने वाले छोटे-छोटे दानों का कारण एक्स्ट्रा केराटिन होता है. वहीं ग्लाइकोलिक एसिड इस जमे हुए केराटिन को ढीला करता है जिससे स्किन की सतह मुलायम होने लगती है और रूखापन भी कम होता है.
वहीं जब डेड स्किन बालों के रास्तों को बंद कर देती है तो बाल स्किन के अंदर ही मुड़ जाते हैं. ग्लाइकोलिक एसिड इस जाम परत को हटाकर रास्ता साफ करता है, जिससे बाल बाहर की ओर आसानी से उगते हैं और इनग्रोन की समस्या कम होती है.
वहीं पैरों में जमा मोटी स्किन, पसीना और बैक्टीरिया को फंसा लेती है, जिससे बदबू बढ़ जाती है. इसे रोज लगाने से कठोर स्किन नरम होकर झड़ने लगती है और पैर ज्यादा साफ व सांस लेने लायक महसूस होते हैं.
Published at : 06 Dec 2025 08:30 AM (IST)
Embed widget