ग्लाइकोलिक एसिड क्यों कहलाता है लिक्विड गोल्ड? डर्मेटोलॉजिस्ट से जानें 5 हैरान करने वाले फायदे
हमारी पीठ की स्किन मोटी होती है. जिस वजह से पोर्श में गंदगी, पसीना और सनस्क्रीन जमा हो जाता है. वहीं ग्लाइकोलिक एसिड इस जमे हुए पदार्थ को घोलकर नए दानों को रोकने में मदद करता है.
स्किन की देखभाल में कई चीजें समय के साथ बदलती रहती है, लेकिन कुछ तत्व ऐसे होते हैं जो लंबे समय तक भरोसे पर खरे उतरते हैं. ऐसा ही एक नाम ग्लाइकोलिक एसिड है. इसे स्किन एक्सपर्ट सालों से पसंद करते आए हैं, क्योंकि यह कई ऐसी समस्याओं को भी ठीक करने में मदद करता है, जिनका कारण अक्सर एक जैसा होता है. यह स्किन की सतह को संतुलित करने का काम करता है, इसलिए कई एक्सपर्ट्स इसे लिक्विड गोल्ड भी कहते हैं. ऐसे में चलिए आज हम आपको ग्लाइकोलिक एसिड के पांच हैरान करने वाले फायदे बताते हैं.
Published at : 06 Dec 2025 08:30 AM (IST)
ग्लाइकोलिक एसिड क्यों कहलाता है लिक्विड गोल्ड? डर्मेटोलॉजिस्ट से जानें 5 हैरान करने वाले फायदे
