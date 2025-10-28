Social Media Viral Video: सांपों की दुनिया में किंग कोबरा का नाम सुनते ही लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं. हाल ही में सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक युवक किंग कोबरा के जहर को बोतल में जमा करता हुआ दिखाई दे रहा है. वीडियो देखकर हर कोई हैरान रह गया.

अपना फन फैलाकर बैठा नजर आया सांप

वीडियो में देखा गया है कि एक युवक, जो काले रंग के कपड़ों में है. उसके हाथ में एक विशाल किंग कोबरा है, जिसका फन पूरी तरह से फैला हुआ है. वीडियो में साफ देख सकते हैं कि सांप कितना खतरनाक और जहरीला नजर आ रहा है.

युवक सांप के सिर को एक हाथ से पकड़े हुए है, जबकि दूसरा हाथ सांप के शरीर को संभाल रहा है. वीडियो में देख सकते हैं कि सांप अपना फन फैलाकर बैठा हुआ है और उसे देखकर ऐसा लग रहा है कि सांप कभी भी युवक के ऊपर हमला कर सकता है. आगे वीडियो में देखा गया है कि युवक सांप का जहर बोतल में जमा हो जाता है.

युवक ने बोतल में इकट्ठा किया जहर

वीडियो में देखा गया है कि बोतल में जहर कैसा इकट्ठा हो रहा है. ये दृश्य बेहद ही डरावना था. युवक कैसे सावधानी से सांप के जहर को इकट्ठा कर रहा है, लेकिन यह प्रक्रिया बेहद ही जोखिमभरी है, क्योंकि थोड़ी सी भी लापरवाही यहां युवक की जान ले सकती है.

वीडियो के सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद लोगों के तमाम रिएक्शन सामने आने लगे. लोगों ने कहा कि इस तरह जहर निकलते पहली बार देखा. वहीं कुछ लोगों ने कहा कि इस तरह जहरीले सांपों से मजाक न करें.