हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगVideo: फन फैलाए बैठा था किंग कोबरा, शख्स ने हाथों से जकड़ा मुंह, बोतल में निकाला जहर, देखें वीडियो

Video: फन फैलाए बैठा था किंग कोबरा, शख्स ने हाथों से जकड़ा मुंह, बोतल में निकाला जहर, देखें वीडियो

Viral Video: सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक युवक जहरीले किंग कोबरा सांप के जहर को बोतल में जमा करता हुआ नजर आ रहा है, जो देखने में बेहद खतरनाक लग रहा है.

By : एबीपी लाइव डेस्क | Edited By: अभिषेक कुमार | Updated at : 28 Oct 2025 03:29 PM (IST)
Preferred Sources

Social Media Viral Video: सांपों की दुनिया में किंग कोबरा का नाम सुनते ही लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं. हाल ही में सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक युवक किंग कोबरा के जहर को बोतल में जमा करता हुआ दिखाई दे रहा है. वीडियो देखकर हर कोई हैरान रह गया.

अपना फन फैलाकर बैठा नजर आया सांप

वीडियो में देखा गया है कि एक युवक, जो काले रंग के कपड़ों में है. उसके हाथ में एक विशाल किंग कोबरा है, जिसका फन पूरी तरह से फैला हुआ है. वीडियो में साफ देख सकते हैं कि सांप कितना खतरनाक और जहरीला नजर आ रहा है.

युवक सांप के सिर को एक हाथ से पकड़े हुए है, जबकि दूसरा हाथ सांप के शरीर को संभाल रहा है. वीडियो में देख सकते हैं कि सांप अपना फन फैलाकर बैठा हुआ है और उसे देखकर ऐसा लग रहा है कि सांप कभी भी युवक के ऊपर हमला कर सकता है. आगे वीडियो में देखा गया है कि युवक सांप का जहर बोतल में जमा हो जाता है. 

युवक ने बोतल में इकट्ठा किया जहर

वीडियो में देखा गया है कि बोतल में जहर कैसा इकट्ठा हो रहा है. ये दृश्य बेहद ही डरावना था. युवक कैसे सावधानी से सांप के जहर को इकट्ठा कर रहा है, लेकिन यह प्रक्रिया बेहद ही जोखिमभरी है, क्योंकि थोड़ी सी भी लापरवाही यहां युवक की जान ले सकती है.

वीडियो के सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद लोगों के तमाम रिएक्शन सामने आने लगे. लोगों ने कहा कि इस तरह जहर निकलते पहली बार देखा. वहीं कुछ लोगों ने कहा कि इस तरह जहरीले सांपों से मजाक न करें.

और पढ़ें
Published at : 28 Oct 2025 03:29 PM (IST)
Tags :
Social Media TRENDING VIRAL VIDEO
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
Cyclone Montha Alert Live: चक्रवाती तूफान मोंथा को लेकर चेन्नई में बनाए गए 215 राहत केंद्र, हाई अलर्ट पर टीमें, जानें ताजा अपडेट
Live: चक्रवाती तूफान मोंथा को लेकर चेन्नई में बनाए गए 215 राहत केंद्र, हाई अलर्ट पर टीमें, जानें ताजा अपडेट
दिल्ली NCR
दिल्ली के कई इलाकों में क्लाउड सीडिंग का ट्रायल, जल्द कृत्रिम बारिश की उम्मीद
दिल्ली के कई इलाकों में क्लाउड सीडिंग का ट्रायल, जल्द कृत्रिम बारिश की उम्मीद
विश्व
'इंशाअल्लाह भारत को...', बांग्लादेश पहुंचा हाफिज सईद का करीबी, क्या पड़ोसी मुल्क में रची जा रही बड़ी साजिश?
'इंशाअल्लाह भारत को...', बांग्लादेश पहुंचा हाफिज सईद का करीबी, क्या पड़ोसी मुल्क में रची जा रही बड़ी साजिश?
क्रिकेट
पाकिस्तान टीम ने बदला जर्सी का रंग! अब गुलाबी कलर पहनकर खेलेंगे PAK प्लेयर, जानें वजह
पाकिस्तान टीम ने बदला जर्सी का रंग! अब गुलाबी कलर पहनकर खेलेंगे PAK प्लेयर, जानें वजह
Advertisement

वीडियोज

चुनाव से पहले अचानक महागठबंधन से राहुल गांधी ने क्यों बना ली दूरी? | ABP News
सलमान खान को पाकिस्तान ने 'आतंकवादी' घोषित किया? | क्या है सच्चाई? | बलूचिस्तान पर टिप्पणी
एक दीवानियत की दीवानियत की सफलता के बाद हर्षवर्धन राणे कहते हैं,
Khesari Lal Yadav Interview | कोविड और नोटबंदी के बाद भोजपुरी सिनेमा
IPO Alert: Lenskart Solutions Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Cyclone Montha Alert Live: चक्रवाती तूफान मोंथा को लेकर चेन्नई में बनाए गए 215 राहत केंद्र, हाई अलर्ट पर टीमें, जानें ताजा अपडेट
Live: चक्रवाती तूफान मोंथा को लेकर चेन्नई में बनाए गए 215 राहत केंद्र, हाई अलर्ट पर टीमें, जानें ताजा अपडेट
दिल्ली NCR
दिल्ली के कई इलाकों में क्लाउड सीडिंग का ट्रायल, जल्द कृत्रिम बारिश की उम्मीद
दिल्ली के कई इलाकों में क्लाउड सीडिंग का ट्रायल, जल्द कृत्रिम बारिश की उम्मीद
विश्व
'इंशाअल्लाह भारत को...', बांग्लादेश पहुंचा हाफिज सईद का करीबी, क्या पड़ोसी मुल्क में रची जा रही बड़ी साजिश?
'इंशाअल्लाह भारत को...', बांग्लादेश पहुंचा हाफिज सईद का करीबी, क्या पड़ोसी मुल्क में रची जा रही बड़ी साजिश?
क्रिकेट
पाकिस्तान टीम ने बदला जर्सी का रंग! अब गुलाबी कलर पहनकर खेलेंगे PAK प्लेयर, जानें वजह
पाकिस्तान टीम ने बदला जर्सी का रंग! अब गुलाबी कलर पहनकर खेलेंगे PAK प्लेयर, जानें वजह
टेलीविजन
दीपिका कक्कड़ की ननद सबा ने दिल्ली में खोला नया रेस्टोरेंट, पहले ही दिन क्यों पहुंची पुलिस?
दीपिका कक्कड़ की ननद सबा ने दिल्ली में खोला नया रेस्टोरेंट, पहले ही दिन क्यों पहुंची पुलिस?
हेल्थ
Early Warning Signs of Heart Disease: हार्ट अटैक आने से कुछ घंटे पहले ही शरीर करने लगता है इशारे, समझ लें तो बच सकती है जान
हार्ट अटैक आने से कुछ घंटे पहले ही शरीर करने लगता है इशारे, समझ लें तो बच सकती है जान
जनरल नॉलेज
UAE Lottery Rules: भारत में रहकर क्या UAE में खरीद सकते हैं लॉटरी, जानें क्या हैं इसके नियम?
भारत में रहकर क्या UAE में खरीद सकते हैं लॉटरी, जानें क्या हैं इसके नियम?
इंडिया
Watch: कुछ दूर खड़ा था विमान, दिल्ली एयरपोर्ट पर आग का गोला बनी बस, सामने आया वीडियो
Watch: कुछ दूर खड़ा था विमान, दिल्ली एयरपोर्ट पर आग का गोला बनी बस, सामने आया वीडियो
Paisa LIVE
IPO Alert: Jayesh Logistics Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Jayesh Logistics Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
ENT LIVE
हक ट्रेलर रिव्यू: यामी गौतम- इमरान हाशमी की फिल्म सच्चाई दिखाते हुए कई सवाल खड़े करेगी।
हक ट्रेलर रिव्यू: यामी गौतम- इमरान हाशमी की फिल्म सच्चाई दिखाते हुए कई सवाल खड़े करेगी।
ABP NEWS
Rajasthan News: सड़क पर मगरमछ से मचा हड़कंप | ABP NEWS SHORTS
Rajasthan News: सड़क पर मगरमछ से मचा हड़कंप | ABP NEWS SHORTS
ABP NEWS
MP News: 50 करोड़ का हीरा निकला पत्थर | ABP News Shorts
MP News: 50 करोड़ का हीरा निकला पत्थर | ABP News Shorts
ABP NEWS
Delhi News: नाम असली, माल नकली! | ABP News Shorts
Delhi News: नाम असली, माल नकली! | ABP News Shorts
Embed widget