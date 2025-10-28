Video: दर्द की असली दवा! सिर पर पट्टी- हाथ में यूरीन बैग, अस्पताल से सीधा ठेके पहुंचा शख्स, वीडियो वायरल
UP News: उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर से एक चौंका देने वाला वीडियो सामने आया है, जिसमें एक मरीज सिर पर पट्टी बांधे और हाथ में यूरिन की थैली लटकाए अस्पताल से निकलकर शराब के ठेके पर पहुंच गया.
Shahjahanpur News: ये कैसा दर्द है, जिसकी दवा अस्पताल के डॉक्टरों के पास नहीं, बल्कि ठेके पर मिलती है? उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जिले से एक ऐसा वीडियो सामने आया है, जो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है. वीडियो में एक मरीज सिर पर पट्टी बांधे और हाथ में यूरिन की थैली लटकाए अस्पताल से निकलकर सीधे शराब की दुकान पर पहुंचा. मरीज को देखकर हर कोई हैरान रह गया और सोशल मीडिया पर भी लोग तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं.
शराब लेने की जिद कर रहा था मरीज
वीडियो में देखा जा सकता है कि एक व्यक्ति, जिसके सिर पर सफेद पट्टी बंधी हुई है. पट्टी पर हल्के खून के धब्बे भी दिखाई दे रहे हैं, जिसे देखकर यह लग रहा है कि उसे सिर पर गंभीर चोट लगी है. व्यक्ति के एक हाथ में यूरिन बैग लटका भी देखा गया है, जो आमतौर पर अस्पताल में भर्ती मरीजों को लगाया जाता है.
इसके बाद भी मरीज व्यक्ति शराब की दुकान पर शराब लेने पहुंच गया. जानकारी के मुताबिक, मरीज अस्पताल से निकलकर शराब के दुकान पर आया है और यहां आकर शराब लेने की जिद कर रहा है.
यूजर ने कहा शराबी आदमी कभी नहीं सुधर सकता
वीडियो में देख सकते हैं कि मरीज दुकान पर खड़े होकर शराब लेने की जिद कर रहा है. दुकान पर बैठा व्यक्ति मरीज को शराब देने से मना कर रहा है. सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहा है, जिस पर लोगों की कई प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है.
लोगों ने कहा कि शराबी आदमी कभी नहीं सुधर सकता है. वहीं एक यूजर ने लिखा कि लोगों के आधे दुख दर्द शराब पीने से ही खत्म हो जाते हैं. इसी तरह के कई मजेदार कमेंट्स सामने आ रहे है.
