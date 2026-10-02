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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगपार्क में बैठी लड़कियों से Insta ID मांग रहा था लड़का, बन गया वीडियो

पार्क में बैठी लड़कियों से Insta ID मांग रहा था लड़का, बन गया वीडियो

पार्क में लड़कियों से Instagram ID मांगने का वीडियो वायरल हो रहा है. लड़कियों ने कैमरे पर ही व्यक्ति की हरकत का विरोध किया और पुलिस बुलाने की चेतावनी दी. जानिए आखिर वीडियो में ऐसा क्या हुआ.

Written By : शेख इंजमाम उल हक |  Updated at : 02 Oct 2026 07:50 AM (IST)
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  • व्यक्ति वहां से चला गया; लड़कियों को मिला समर्थन.

दिल्ली में इन दिनों लड़कियों की सुरक्षा को लेकर आवाजें लगातार उठ रही हैं. जंतर-मंतर से लेकर दिल्ली यूनिवर्सिटी और पंजाब तक छात्राएं सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रही हैं. इन प्रदर्शनों में लगाए जा रहे अलग-अलग नारों ने भी लोगों का ध्यान खींचा है. इसी बीच सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो ने इस मुद्दे को एक बार फिर चर्चा में ला दिया है.

वीडियो में दिखाई दे रही लड़कियां एक व्यक्ति की हरकत पर आपत्ति जताती नजर आती हैं. वीडियो को लेकर लोगों का कहना है कि ऐसी घटनाएं ही लड़कियों को अपनी सुरक्षा और सम्मान के लिए आवाज उठाने पर मजबूर करती हैं. कई यूजर्स का मानना है कि जिन लोगों के व्यवहार के खिलाफ आज लड़कियां आवाज उठा रही हैं, यह वीडियो उसी समस्या को सामने लाता है. 

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लड़कियों ने कैमरे पर जताई नाराजगी

वीडियो में कुछ लड़कियां उस व्यक्ति को रिकॉर्ड करते हुए उससे बात करती दिखाई देती हैं. एक लड़की उससे कहती है कि वह उसकी बेटी की उम्र की है और 21 साल की उम्र भी कम नहीं होती, इसके बाद जब वह व्यक्ति दूसरी लड़की से भी Instagram ID मांगता है, तो लड़की साफ तौर पर कहती है कि उसकी उम्र भी लगभग उतनी ही है. वह सवाल करती है कि क्या वह वहां मौजूद किसी भी लड़की से ID मांगने वाला है.

लड़कियों की नाराजगी के बीच वह व्यक्ति बिना कुछ कहे वहां से निकलता हुआ दिखाई देता है. वीडियो रिकॉर्ड कर रही लड़कियां उसे चेतावनी देते हुए कहती हैं कि ऐसी हरकत दोबारा हुई तो वे पुलिस को बुलाएंगी. वे यह भी कहती हैं कि उन्होंने उसे पहले भी वहां देखा है. 

वीडियो पर लोगों ने दी अलग-अलग प्रतिक्रियाएं

वीडियो पर लोगों ने तरह-तरह के कमेंट किए. कुछ लोगों ने लड़कियों का सपोर्ट किया और कहा कि ऐसी हरकत ठीक नहीं है. एक यूजर ने लिखा कि उम्र से ज्यादा जरूरी इंसान की सोच और समझ होती है. वहीं एक अन्य यूजर ने कहा कि हर लड़के को एक जैसा नहीं समझना चाहिए. वहीं दूसरे यूजर ने लिखा, लड़कियों ने चुप रहने की जगह विरोध किया, सही किया. किसी ने कमेंट किया, आज की नारी किसी से कम नहीं है. एक यूजर ने लिखा, बेटियों ने सही समय पर आवाज उठाई. 

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पुलिस को सूचना देने की भी बात

कुछ सोशल मीडिया यूजर्स ने सुझाव दिया कि जिस जगह की यह घटना है, वहां की स्थानीय पुलिस को इसकी जानकारी दी जानी चाहिए, जिससे इलाके में ऐसी शिकायतों पर ध्यान दिया जा सके. वहीं कुछ लोगों ने लड़कियों के कैमरे के सामने अपनी बात रखने को लेकर भी प्रतिक्रिया दी. 

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About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक

हजरत शेख इंजमाम को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है. भारत की शाही संस्कृति और गौरवशाली इतिहास के गवाह राजस्थान से उनका संबंध है. भारत की शिक्षा नगरी के तौर पर मशहूर कोटा उनकी कर्मभूमि है, जहां हर साल हजारों युवक बड़े-बड़े सपने लेकर, आईआईटी–जेईई और नीट की तैयारी के लिए इस शहर को अपना बसेरा बनाते हैं, लेकिन इंजमाम को इस शहर का ये माहौल रास नहीं आया और उन्होंने डॉक्टर, इंजीनियर बनने के बजाए पत्रकार बनने का फैसला किया. हालांकि, कोटा से 72 किमी दूर एक छोटे से गांव सीसवाली में जन्म लेने वाले इंजमाम ने इंटरमीडियट तक की पढ़ाई इसी शहर से की.

बचपन से हिंदी में रुचि और लगाव उन्हें पत्रकारिता के लिए दिल्ली खींच लाया. जहां उन्होंने पत्रकारिता में स्नातक की डिग्री ली. उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया से हिंदी साहित्य में MA और एम.फिल. की डिग्री भी हासिल की.

इंडिया न्यूज़ और विकिपीडिया के लिए कार्य करने के बाद इंजमाम एबीपी लाइव से बतौर ट्रेनी जुड़े और अब प्रमोट होकर बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं.

शेख इंजमाम का हिंदी और उर्दू से खासा लगाव है और दोनों भाषाओं में शौकिया शायरी भी करते हैं. उन्होंने कई कविताएं रची हैं और अनेक साहित्यिक लेखों का सृजन किया है. साहित्य की एक अन्य विधा व्यंग्य भी उनका पसंदीदा विषय है.

ट्रेंडिंग और राजनीति उनकी पसंदीदा बीट है. राजनीतिक खबरों पर पैनी नजर की वजह से वो रोजाना के ट्रेंड और सोशल मीडिया पर पनपने वाले विचारों की बखूबी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम को घूमना पसंद है और उन्होंने भारत के कई शहरों और देहात का सफर किया है और वहां के रीति रिवाज, रहन सहन और सामाजिक ताने बाने को खूब समझते हैं.

इंजमाम को फिल्में देखने और गाने सुनने का भी शौक है. अमरीश पुरी और सलमान खान को वह अपने पसंदीदा अभिनेताओं में शुमार करते हैं. सूफी और क्लासिकल म्यूजिक भी उन्हें रुहानी सुकून देता है. उन्हें फिल्मी अभिनेताओं, कलाकारों और नेताओं के इंटरव्यू देखने का भी शौक है.

भाषा पर मजबूत पकड़ और लेखन की विभिन्न शैली में गहरी समझ रखने की वजह से वो खूबसूरत अंदाज़ में बड़ी आसानी से खबरों को पेश करने में सफल रहते हैं.
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Published at : 02 Oct 2026 07:50 AM (IST)
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