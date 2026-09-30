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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगसीएम विजय को गले लगाने की जिद में बीच सड़क पर लेटी महिला, वीडियो वायरल

सीएम विजय को गले लगाने की जिद में बीच सड़क पर लेटी महिला, वीडियो वायरल

दरअसल, सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें एक महिला दिल्ली की सड़कों पर बने ट्रैफिक सिग्नल के बीचों बीच लेटकर प्रदर्शन करती दिख रही है.

Written By : शेख इंजमाम उल हक |  Updated at : 30 Sep 2026 11:50 AM (IST)
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आपने फैंस मोमेंट तो कई सारे देखे होंगे. कोई अपने हीरो को देखकर पैर पकड़ लेता है तो कोई भावुक हो जाता है. लेकिन अगर कोई फैन अपने फेवरेट सितारे या राजनेता से मिलने का ठान ले तो वह किस हद तक चला जाता है यह आपको सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में देखने को मिलेगा. जी हां, सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा वीडियो दिल्ली से सामने आया है जिसमें एक महिला जंतर मंतर के पास एक ट्रैफिक सिग्नल के बीचों बीच लेट गई और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री थलापति विजय से मिलने की जिद करने लगी. वीडियो देखकर यूजर्स ने भी अपना माथा पकड़ लिया है.

सीएम विजय से मिलने की जिद में सड़क पर लेटी महिला

दरअसल, सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें एक महिला दिल्ली की सड़कों पर बने ट्रैफिक सिग्नल के बीचों बीच लेटकर प्रदर्शन करती दिख रही है. महिला के आसपास पुलिस खड़ी है जो उसे वहां से उठाने का प्रयास कर रही है लेकिन महिला अपनी एक अजीब जिद पर अड़ी हुई है. जब महिला से पूछा जाता है कि आप यहां क्यों लेटी हैं तो महिला कहती है कि जब तक थलापति विजय आकर मुझे गले नहीं लगाएंगे मैं यहां से नहीं हटने वाली. 

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बोली गले लगाकर ही जाऊंगी

वीडियो में आगे दिखता है कि एक यूट्यूबर महिला को समझाता है और कहता है कि यहां लेटने से क्या होगा उल्टा आप यहां से गुजरने वाले लोगों और वाहनों को ही परेशान कर रही हैं. इसके बाद महिला कहती है कि मुझे कुछ नहीं सुनना मुझे पर विजय को हग करना है. इसके बाद महिला पुलिस उसे वहां से उठाने की कोशिश करती है तो महिला चिल्लाकर कहती है कि "Don't touch me and this is my right" अब यह वीडियो सोशल मीडिया पर खूब सुर्खियां बटोर रहा है और यूजर्स इसे लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं.

यह भी पढ़ें: चलती ट्रेन के एसी कोच में शीशा तोड़ अंदर घुसा पत्थर, होश उड़ा देगा वीडियो

यूजर्स बोले, दिल्ली में नहीं चेन्नई में लेटो

वीडियो को syedqamarali74 नाम के इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...this is my right...ये कौनसा राइट है भाई. एक और यूजर ने लिखा...दिल्ली में लेटने से क्या होगा, लेटना ही है तो चेन्नई में जाकर लेटो. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...क्या आफत है, बेचारे पुलिस वाले इसलिए इतना चिढ़े हुए रहते हैं.

यह भी पढ़ें: बप्पा की भक्ति में डूबी तेलंगाना पुलिस, विसर्जन के दौरान लगाए ठुमके; देखें वीडियो

About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक

हजरत शेख इंजमाम को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है. भारत की शाही संस्कृति और गौरवशाली इतिहास के गवाह राजस्थान से उनका संबंध है. भारत की शिक्षा नगरी के तौर पर मशहूर कोटा उनकी कर्मभूमि है, जहां हर साल हजारों युवक बड़े-बड़े सपने लेकर, आईआईटी–जेईई और नीट की तैयारी के लिए इस शहर को अपना बसेरा बनाते हैं, लेकिन इंजमाम को इस शहर का ये माहौल रास नहीं आया और उन्होंने डॉक्टर, इंजीनियर बनने के बजाए पत्रकार बनने का फैसला किया. हालांकि, कोटा से 72 किमी दूर एक छोटे से गांव सीसवाली में जन्म लेने वाले इंजमाम ने इंटरमीडियट तक की पढ़ाई इसी शहर से की.

बचपन से हिंदी में रुचि और लगाव उन्हें पत्रकारिता के लिए दिल्ली खींच लाया. जहां उन्होंने पत्रकारिता में स्नातक की डिग्री ली. उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया से हिंदी साहित्य में MA और एम.फिल. की डिग्री भी हासिल की.

इंडिया न्यूज़ और विकिपीडिया के लिए कार्य करने के बाद इंजमाम एबीपी लाइव से बतौर ट्रेनी जुड़े और अब प्रमोट होकर बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं.

शेख इंजमाम का हिंदी और उर्दू से खासा लगाव है और दोनों भाषाओं में शौकिया शायरी भी करते हैं. उन्होंने कई कविताएं रची हैं और अनेक साहित्यिक लेखों का सृजन किया है. साहित्य की एक अन्य विधा व्यंग्य भी उनका पसंदीदा विषय है.

ट्रेंडिंग और राजनीति उनकी पसंदीदा बीट है. राजनीतिक खबरों पर पैनी नजर की वजह से वो रोजाना के ट्रेंड और सोशल मीडिया पर पनपने वाले विचारों की बखूबी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम को घूमना पसंद है और उन्होंने भारत के कई शहरों और देहात का सफर किया है और वहां के रीति रिवाज, रहन सहन और सामाजिक ताने बाने को खूब समझते हैं.

इंजमाम को फिल्में देखने और गाने सुनने का भी शौक है. अमरीश पुरी और सलमान खान को वह अपने पसंदीदा अभिनेताओं में शुमार करते हैं. सूफी और क्लासिकल म्यूजिक भी उन्हें रुहानी सुकून देता है. उन्हें फिल्मी अभिनेताओं, कलाकारों और नेताओं के इंटरव्यू देखने का भी शौक है.

भाषा पर मजबूत पकड़ और लेखन की विभिन्न शैली में गहरी समझ रखने की वजह से वो खूबसूरत अंदाज़ में बड़ी आसानी से खबरों को पेश करने में सफल रहते हैं.
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Published at : 30 Sep 2026 11:50 AM (IST)
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