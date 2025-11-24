माता की चौकी में 12 साल की लड़की ने किया अनोखा डांस! ढोलक की थाप पर थिरकाए कदम- वीडियो वायरल

अक्सर हम टैलेंट को बड़े-बड़े रियलिटी शो के मंचों पर खोजते हैं. जहां महंगी लाइटें हों, लाखों की भीड़ हो और हाई-फाई प्रोडक्शन हो. लेकिन, कला कभी इन चीजों की मोहताज नहीं रही. असली हुनर तो गली-मोहल्लों और घरों के आंगन से निकलता है और जब वह निकलता है, तो सोशल मीडिया पर एक धमाका कर देता है. इस समय इंटरनेट की दुनिया में एक ऐसा ही जादुई वीडियो तूफान की तरह वायरल हो रहा है. वीडियो में करीब 12 साल की बच्ची माता की चौकी के मौके पर ट्रेडिशनल डांस करती नजर आ रही है.

माता की चौकी में छोटी बच्ची का डांस हो रहा वायरल

दरअसल, वीडियो में साफ तौर पर दिख रहा है कि ढोलक की थाप और मंजीरों की खनक जैसे ही शुरू होती है. यह लड़की अपने डांस की शुरुआत करती है. उसकी मुद्राएँ इतनी सधी हुई हैं और एक्सप्रेशंस इतने दमदार हैं कि वीडियो देखने वाला हर शख्स मंत्रमुग्ध हो जाता है. लड़की के डांस में राजस्थानी लोक कला का स्पष्ट टच दिखाई देता है. उसने अपने डांस में जिस तरह से तेज़ी और नज़ाकत का संतुलन बनाया है. वह उसकी गहन ट्रेनिंग और समर्पण को दिखाता है.

12 साल की लड़की ने दिखाया लोक कला का नमूना

यह वीडियो सिर्फ एक बच्ची का डांस नहीं है, बल्कि भारत की समृद्ध लोक कला की आत्मा है, जो एक 12 साल की नन्हीं कलाकार के शरीर में समा गई है. यह बच्ची जब ढोलक की थाप पर अपनी कमर मटकाती है और अपनी उंगलियों से पारंपरिक मुद्राएं बनाती है, तो ऐसा लगता है मानो समय ठहर सा गया हो. उसकी एनर्जी, उसका आत्मविश्वास और उसकी आंखों की चमक किसी बड़े बॉलीवुड स्टार से कम नहीं है. यह वीडियो उन सभी लोगों के लिए एक सबक है जो मानते हैं कि भारत की संस्कृति कहीं खो गई है. इस अविश्वसनीय प्रतिभा को देखकर हर कोई स्तब्ध है.

यूजर्स ने बांधे तारीफों के पुल

वीडियो को nitin_rohtan_12 नाम के इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...वाह क्या पारंपरिक डांस किया है. एक और यूजर ने लिखा...लड़की की आंखों में परंपरा को जिंदा रखने की चमक है. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...वाह बेटा क्या डांस किया है, मजा आ गया.

