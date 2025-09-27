YouTube की सख्ती! अब नहीं कर सकेंगे ये काम, आ गया नया AI फीचर, जानिए पूरी जानकारी

YouTube AI Feature: YouTube ने बच्चों की ऑनलाइन सुरक्षा को और मजबूत बनाने के लिए अपने Age Estimation Tool में नया AI फीचर जोड़ा है. इस फीचर की मदद से प्लेटफॉर्म अब 18 साल से कम उम्र के यूज़र्स के अकाउंट को अधिक सटीकता से पहचान सकेगा. इसका उद्देश्य नाबालिगों को एडल्ट कंटेंट से दूर रखना है. Google ने ऐसे अकाउंट्स पर कई तरह की नई पाबंदियां लगाने का फैसला किया है. यह AI यूज़र की अकाउंट एक्टिविटी को देखकर तय करता है कि अकाउंट का इस्तेमाल बच्चा कर रहा है या कोई वयस्क.

यूज़र्स को दिखा अचानक बदलाव

9To5Google की एक रिपोर्ट के अनुसार, Reddit पर कई यूज़र्स ने शिकायत की है कि उनके अकाउंट्स पर अप्रत्याशित बदलाव नज़र आए. जिन अकाउंट्स को AI ने नाबालिग माना, उन्हें एक पॉप-अप नोटिफिकेशन मिला जिसमें बताया गया कि उनकी उम्र की पुष्टि नहीं हो सकी और इसलिए सेटिंग्स बदल दी गई हैं.

YouTube पहले भी यह साफ कर चुका है कि वह ऐसी तकनीक लाने पर काम कर रहा है जो नकली उम्र बताकर बनाए गए नाबालिगों के अकाउंट्स को पहचान सके. नया AI अब यूज़र की गतिविधियों जैसे वीडियो सर्च, वॉच हिस्ट्री और अकाउंट बनाने की उम्र के आधार पर सही पहचान करने में सक्षम है.

सेटिंग्स पर कैसे असर करेगा AI

अगर AI यह तय कर ले कि कोई अकाउंट किसी नाबालिग का है तो वह ऑटोमैटिकली उस अकाउंट को Restricted Minor Account में बदल देता है. वहीं अगर गलती से किसी वयस्क का अकाउंट नाबालिग में बदल जाए तो वह अपनी उम्र का सत्यापन कर इसे वापस एडल्ट अकाउंट बना सकता है. वेरिफाई के लिए यूज़र्स को जन्म प्रमाण पत्र, सरकारी आईडी या अन्य आधिकारिक दस्तावेज़ अपलोड करने होंगे.

YouTube का बयान

कई यूज़र्स द्वारा पोस्ट किए गए स्क्रीनशॉट्स पर YouTube ने स्वीकार किया है कि कुछ वयस्क अकाउंट्स गलती से नाबालिग में बदल दिए गए हैं. ऐसे यूज़र्स अपनी पहचान साबित करने के लिए सरकारी आईडी, क्रेडिट कार्ड डिटेल्स या सेल्फी अपलोड कर सकते हैं. अगर कोई यूज़र अपनी उम्र की पुष्टि नहीं करता तो उसका अकाउंट स्थायी रूप से नाबालिग अकाउंट ही माना जाएगा और उस पर एडल्ट कंटेंट पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा.

