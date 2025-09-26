सावधान! स्कैमर्स ने निकाला ठगी का नया तरीका, ऐसे लोगों से लूट रहे लाखों रुपये, जानिए कैसे बचें

Cyber Fraud: आजकल साइबर ठग लगातार अपने तरीकों में बदलाव कर रहे हैं. अब वे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) की मदद से ऐसे जाल बुन रहे हैं जिनमें साधारण-सा दिखने वाला I’m Not a Robot कैप्चा भी धोखाधड़ी का हिस्सा बन गया है. हाल की रिपोर्ट्स बताती हैं कि जनवरी से स्कैमर्स Lovable, Netlify और Vercel जैसे मुफ्त वेबसाइट बिल्डिंग प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करके नकली कैप्चा पेज तैयार कर रहे हैं. अगस्त तक कई लोग इनके शिकार बन चुके हैं.

कैसे काम करता है यह फिशिंग अटैक?

जानकारी के अनुसार, स्कैमर्स सबसे पहले यूजर्स को फर्जी ईमेल भेजते हैं. इन ईमेल्स में पासवर्ड रीसेट, डिलीवरी एड्रेस बदलने या जरूरी अपडेट का बहाना बनाकर लिंक दिया जाता है. जब कोई यूजर इस लिंक पर क्लिक करता है तो वह एक ऐसे पेज पर पहुंचता है जो असली कैप्चा जैसा दिखता है. जैसे ही व्यक्ति “I’m Not a Robot” पर क्लिक करता है, वह सीधे फिशिंग फॉर्म पर रीडायरेक्ट हो जाता है. यहां उससे पासवर्ड, OTP और अन्य संवेदनशील जानकारी मांगी जाती है.

तेजी से तैयार हो रहे फर्जी पेज

नए रिपोर्ट्स में सामने आया है कि स्कैमर्स AI और वाइब कोडिंग जैसी तकनीकों का इस्तेमाल कर बेहद कम समय में नकली वेबसाइट्स बना रहे हैं. खासतौर पर Netlify और Vercel जैसे प्लेटफॉर्म्स पर तैयार किए गए ये पेज दिखने में इतने असली लगते हैं कि आम यूजर्स आसानी से धोखे में आ जाते हैं.

साइबर फ्रॉड से बचने के तरीके

किसी भी अनजान ईमेल लिंक पर क्लिक करने से पहले भेजने वाले का पता और URL ध्यान से जांचें.

हमेशा अपने अकाउंट्स में टू-फैक्टर ऑथेंटिकेशन को सक्रिय रखें.

बैंकिंग, ई-कॉमर्स या अन्य सेवाओं के लिए केवल उनकी ऑफिशियल ऐप या वेबसाइट का ही इस्तेमाल करें.

किसी भी संदिग्ध पेज पर OTP, पासवर्ड या अन्य निजी जानकारी दर्ज न करें.

अगर कोई कैप्चा या फॉर्म संदिग्ध लगे, तो उसका स्क्रीनशॉट लेकर तुरंत रिपोर्ट करें.

अपने ब्राउज़र और सुरक्षा टूल्स को समय-समय पर अपडेट करते रहें.

