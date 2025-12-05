हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिना पासवर्ड बताए भी कर सकते हैं वाई-फाई शेयर, एंड्रॉयड और आईफोन पर अपनाएं ये आसान तरीके

बिना पासवर्ड बताए भी कर सकते हैं वाई-फाई शेयर, एंड्रॉयड और आईफोन पर अपनाएं ये आसान तरीके

आप बिना पासवर्ड जाने या बताए भी वाई-फाई शेयर कर सकते हैं. इसके कई आसान तरीके हैं. कुछ ही स्टेप्स में आप अपने फोन से वाई-फाई शेयर कर सकते हैं.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: प्रमोद कुमार | Updated at : 05 Dec 2025 08:23 AM (IST)
Key points generated by AI, verified by newsroom

कई बार आप ऐसी जगहों पर होते है, जहां आपका फोन वाई-फाई से कनेक्ट हो जाता है, लेकिन आपको पासवर्ड नहीं पता होता. ऐसी स्थिति में अगर कोई वाई-फाई कनेक्ट करने के लिए पासवर्ड पूछ लें तो आप असहज हो सकते हैं. आज हम आपको ऐसे तरीके बताने जा रहे हैं, जिनसे आप बिना पासवर्ड जाने या बिना पासवर्ड बताए भी वाई-फाई शेयर कर सकते हैं. ये तरीके आपको असहज होने वाली स्थिति से तो बचाएंगे ही, साथ ही आपका काम भी आसान कर देंगे. 

फोन का वाई-फाई शेयरिंग ऑप्शन

कई फोन में बिल्ट-इन वाई-फाई शेयरिंग ऑप्शन होता है. अगर आप एंड्रॉयड फोन यूज करते हैं तो कनेक्टेड वाई-फाई नेटवर्क पर टैप कर शेयर का ऑप्शन चूज करें. इसके बाद आपके फोन में एक QR कोड जनरेट हो जाएगा, जिसके स्कैन कर आपके दोस्त वाई-फाई नेटवर्क से कनेक्ट कर सकते हैं.

आईफोन पर भी आसान है तरीका

अगर आप आईफोन यूजर हैं और किसी दूसरे आईफोन यूजर से पासवर्ड शेयर करना चाहते हैं तो दोनों डिवाइस पास-पास रखें. इसके बाद ब्लूटूथ ऑन कर वाई-फाई सेटिंग ओपन करें. जब दूसरा डिवाइस कनेक्ट करना चाहेगा तो आपके आईफोन पर पासवर्ड शेयर करने वाला पॉप-अप मैसेज आएगा. शेयर पर टैप करते ही दूसरा डिवाइस वाई-फाई से कनेक्ट हो जाएगा.

QR कोड कर लें जनरेट

अगर आपको बार-बार वाई-फाई पासवर्ड बताने की जरूरत पड़ती है तो आप इससे छुटकारा भी पा सकते हैं. कई फ्री वेबसाइट और ऐप्स आपको वाई-फाई का QR कोड बनाने का ऑप्शन देती हैं. इन वेबसाइट्स पर जाकर अपने नेटवर्क का नाम और पासवर्ड डालें. इसके बाद QR कोड जनरेट हो जाएगा. जरूरत पड़ने पर इसे स्कैन कर वाई-फाई से कनेक्ट किया जा सकता है.

हॉटस्पॉट से भी चल जाएगा काम

अगर आप किसी से अपना वाई-फाई पासवर्ड शेयर नहीं करना चाहते तो फोन के हॉटस्पॉट से भी काम चल जाएगा. इसके लिए आसान पासवर्ड सेट कर लें. जरूरत पूरी होने पर इसे बंद किया जा सकता है. इससे आपका वाई-फाई पूरी तरह प्राइवेट रहेगा. 

Published at : 05 Dec 2025 08:23 AM (IST)
Embed widget