Year Ender 2025: इस साल लॉन्च हुए 10,000 से कम कीमत वाले ये फोन, किफायती दामों में मिलते हैं दमदार फीचर्स
Year Ender 2025: इस साल सैमसंग, मोटोरोला और पोको जैसी कंपनियों ने 10,000 रुपये से कम कीमत वाले कई फोन्स पेश किए हैं. इन फोन्स में दमदार फीचर्स मिलते हैं.
Year Ender 2025: स्मार्टफोन कंपनियां हर साल ग्राहकों की डिमांड को देखते हुए अलग-अलग सेगमेंट में फोन लॉन्च करती हैं. इनमें एक लाख से ज्यादा की कीमत वाले महंगे फोन और 10,000 से भी कम कीमत वाले किफायती फोन शामिल होते हैं. आजकल किफायती फोन में कई दमदार फीचर आते हैं, जो स्मार्टफोन की बेसिक जरूरतों को पूरा करते हैं. आज हम आपके लिए इस साल लॉन्च हुए 10,000 से कम कीमत वाले फोन की लिस्ट लेकर आए हैं.
POCO M7 5G
इस फोन में 6.88 इंच का HD+ LCD डिस्प्ले है, जो 120 Hz रिफ्रेश रेट के साथ आता है. इसमें क्वालकॉम का Snapdragon 4 Gen 2 प्रोसेसर लगा हुआ है. कैमरा सेटअप की बात करें तो इसके रियर में 50MP प्राइमरी सेंसर के साथ डुअल कैमरा सेटअप और फ्रंट में 8MP का लेंस दिया गया है. यह फोन 5,160 mAh की बैटरी के साथ लॉन्च हुआ था और इसे फ्लिपकार्ट से 8999 रुपये में खरीदा जा सकता है.
Samsung Galaxy M06 5G
यह फोन 6.7 इंच के LCD डिस्प्ले के साथ लॉन्च हुआ था, जो 90 Hz रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करता है. इसमें मीडियाटेक डायमेंसिटी 6300 प्रोसेसर है, जिसे 4GB रैम के साथ पेयर किया गया है. इस फोन के रियर में 50 MP + 2 MP सेंसर वाला डुअल कैमरा सेटअप और सेल्फी के लिए फ्रंट में 8 MP कैमरा दिया गया है. इस फोन में 5,000mAh का बैटरी पैक लगा हुआ है. अमेजन पर यह फोन 9,999 रुपये में लिस्टेड है.
Moto G06 Power
मोटोरोला का यह किफायती फोन 6.88 इंच के LCD डिस्प्ले के साथ लॉन्च हुआ था. इसमें MediaTek Helio G81 Extreme चिपसेट है, जिसे 4 GB रैम के साथ पेयर किया गया है. इसमें 50 MP प्राइमरी कैमरा के साथ डुअल कैमरा सेटअप लगा और सेल्फी और वीडियो कॉल के लिए 8MP का वाइड एंगल लेंस लगा हुआ है. इसमें 7000mAh की बैटरी है, जो फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ आती है. इसकी कीमत 7,799 रुपये है.
