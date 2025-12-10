अमेरिका ने 85 हजार वीजा रद्द किए हैं. अमेरिकी विदेश विभाग ने मंगलवार (9 दिसंबर, 2025) को बताया कि इमिग्रेशन नियम सख्त करने के बाद जनवरी से अब तक 85 हजार वीजा रद्द किए गए हैं, जिसकी वजह हमले और चोरी की घटनाएं बताया गया है. विदेश विभाग ने कहा कि ऐसे अपराधों में शामिल लोग अमेरिकी नागरिकों के लिए सीधा खतरा हैं.

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर विदेश मंत्रालय ने एक पोस्ट के जरिए इसकी जानकारी दी है. पोस्ट में विभाग ने लिखा, 'जनवरी से अब तक 85,000 वीजा रद्द किए गए हैं. राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और विदेश मंत्री मार्को रुबियो फिलहाल इसे बंद करने वाले नहीं हैं, ये जारी रहेगा.' पोस्ट के साथ डोनाल्ड ट्रंप की एक फोटो भी शेयर की गई है, जिसमें वह 'मेक अमेरिका सेफ अगेन' स्लोगन के साथ नजर आ रहे हैं. यह पोस्ट इस बात का संकेत है कि वीजा को लेकर यह कार्रवाई ट्रंप प्रशासन के सुरक्षा एजेंडे का केंद्र बिंदु है.

सीएनएन के अनुसार अमेरिकी विदेश विभाग ने बताया कि 8000 से ज्यादा स्टूडेंट वीजा रद्द किए गए हैं. विदेश विभाग का कहना है कि पिछले साल के मुकाबले इस बार दुगना वीजा रद्द किए गए हैं. मंत्रालय ने यह भी बताया कि ज्यादातर वीजा ड्राइविंग अंडर इन्फ्लूएंस, हमले और चोरी की घटनाओं को देखते हुए रद्द किए गए हैं क्योंकि ऐसी घटनाओं में शामिल लोग अमेरिकी नागरिकों के लिए सीधा खतरा हैं.

इतनी बड़ी संख्या में वीजा रद्द करने के पीछे कई और कारण भी हो सकते हैं, जिनके बारे में ट्रंप प्रशासन पहले बता चुका है, जिनमें वीजा अवधि से ज्यादा समय तक अमेरिका में रुकना, आपराधिक गतिविधियां और आतंकवाद का समर्थन करना शामिल हैं.

सीएनएन की रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि ट्रंप प्रशासन के निशाने पर वह छात्र हैं, जो गाजा को लेकर प्रदर्शन करने में शामिल हैं और जिन पर यहूदी विरोधी होने और चरमपंथी समूहों का समर्थन करने के आरोप लगते रहते हैं.

अमेरिका ने H1-B वीजा के भारतीय आवेदकों के लिए अपॉइंटमेंट की तारीख भी पोस्टपोन्ड कर दी है. भारत में अमेरिकी दूतावास ने एक्स पर पोस्ट करके कहा है कि अपॉइंटमेंट की तारीख 2026 के लिए पोस्टपोन्ड कर दी गई है तो वह इंटरव्यू के लिए पिछली तारीख के बजाय नई तारीख पर वाणिज्य दूतावास आएं.

अमेरिका ने H1-B और H-4 वीजा के लिए नया नियम लागू किया है कि अब हर आवेदक के फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, लिंक्डइन और स्नैपचैट समेत सभी सोशल मीडिया अकाउंट चेक किए जाएंगे. 15 दिसंबर से यह प्रक्रिया शुरू हो रही है, जिसकी वजह आवेदकों की अपॉइंटमेंट डेट 3-4 महीना आगे बढ़ा दी गई है.

यह भी पढ़ें:-

H1-B वीजा आवेदकों का इंतजार बढ़ा, अपॉइंटमेंट डेट पर गए तो एंट्री बैन, सोशल मीडिया अकाउंट्स चेक होंगे, नए आदेश में क्या?