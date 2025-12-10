नोएडा में 11 दिसंबर को खुलेगा ऐप्पल का पहला स्टोर, मंथली रेंट जानकर दंग रह जाएंगे आप

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







नोएडा के DLF Mall of India में 11 दिसंबर को ऐप्पल का स्टोर ओपन हो जाएगा. भारत में यह कंपनी का पांचवां और दिल्ली-एनसीआर रीजन में साकेत के बाद दूसरा स्टोर होगा. स्टोर की ओपनिंग से पहले इसकी लीज डिटेल सामने आ गई है, जिससे पता चलता है कि ऐप्पल इस स्टोर के लिए हर महीने लाखों रुपये का रेंट चुकाएगी. बता दें कि पिछले कुछ समय से ऐप्पल भारत में अपनी स्थिति मजबूत करने में जुटी हुई है और नए स्टोर खोलने का सिलसिला अगले साल भी जारी रहेगा.

कितना होगा नोएडा के स्टोर का रेंट?

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, ऐप्पल ने 8,240 स्क्वेयर फीट का एरिया लीज पर लिया है. डॉक्यूमेंट्स से पता चलता है कि ऐप्पल ने 11 साल के लिए यह एरिया लीज पर लिया है. पहले साल उसे इसके लिए कोई किराया नहीं चुकाना पड़ेगा. दूसरे साल से कंपनी हर महीने लगभग 45.3 लाख रुपये का रेंट देगी. यानी सालभर में उसे करीब 5.4 करोड़ रुपये रेंट के तौर पर चुकाने पड़ेंगे. पूरी लीज के दौरान ऐप्पल करीब 65 करोड़ रुपये का रेंट भरेगी और इसमें रेंट में होने वाली तय बढ़ोतरी को शामिल नहीं किया गया है.

बाकी स्टोर्स के लिए इतना रेंट दे रही है ऐप्पल

भारत में ऐप्पल अपने मुंबई स्टोर के लिए सबसे ज्यादा रेंट दे रही है. मुंबई के बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स में स्थित स्टोर के लिए कंपनी हर महीने करीब 48.2 लाख रुपये चुकाती है. दिल्ली के स्टोर की लीज हर महीने 40 लाख रुपये और पुणे और बेंगलुरू के स्टोर के लिए सालाना करीब 2.1 करोड़ रुपये देने होते हैं. इन सभी स्टोर का एरिया लगभग 8,000-9,000 के बीच है. ऐप्पल ने बताया कि नोएडा में उसका रिटेल स्टोर 11 दिसंबर को दोपहर 1 बजे ग्राहकों के लिए खोल दिया जाएगा. ग्राहक यहां आकर कंपनी के नए प्रोडक्ट्स देखने के साथ-साथ क्रिएटिव सेशन भी अटेंड कर पाएंगे.

