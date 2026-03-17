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AI Agent Trading: एक यूजर ने दावा किया है कि एआई एजेंट की मदद से उसे एक रात में लाखों रुपये का प्रॉफिट कमा लिया. वह नींद में था और एआई एजेंट ने उससे मार्केट में 11 लाख रुपये का लगाने की अप्रूवल मांगी. अप्रूवल देकर वह सो गया और सुबह जब वह उठा तो उसे 40 लाख रुपये से अधिक का फायदा हो गया था. हालांकि, सोशल मीडिया पर कई यूजर्स उसके इस दावे पर सवाल भी उठा रहे हैं. आइए जानते हैं कि पूरा मामला क्या है.

एआई एजेंट ने कमाया लाखों का फायदा

एक्स पर ‘0x_Discover’ नाम के यूजर ने यह चौंका देने वाला खुलासा किया है. उसका दावा है कि OpenClaw की मदद से तैयार किए गए उसके एआई एजेंट ने एक रात में उसे 40 लाख रुपये से अधिक का फायदा कमाकर दिया है. रात में उसने एजेंट को पॉलीमार्केट के एक प्रेडिक्शन मार्केट प्लेटफॉर्म पर 11 लाख रुपये लगाने का अप्रूवल दिया था. सुबह तक यह एजेंट उसे 40 लाख से अधिक प्रॉफिट कमाकर दे चुका था.

एआई एजेंट को मिल रही थी पूरी दुनिया की जानकारी

यूजर का कहना है कि वह पिछले 9 दिनों से OpenClaw से बने एआई एजेंट को यूज कर रहा था. इस एजेंट को दुनियाभर की खबरों की एक्सेस दी गई थी, जिससे यह जान पाए कि किस देश में क्या चल रहा था. इस जानकारी के आधार पर एआई एजेंट ने 6 अलग-अलग मार्केट्स में 11 लाख रुपये लगाए थे. यूजर ने कहा कि उसने एजेंट को रात 2 से 6 बजे तक मार्केट में हलचल होने पर अलर्ट देने को कहा था. यूजर ने यह टाइम इसलिए चुना क्योंकि अमेरिका में इस समय अधिकतर लोग सो रहे होते हैं, लेकिन दुनिया के बाकी देशों में हलचल होती रहती है. इसी हलचल के आधार पर एजेंट ने निवेश करने का फैसला लिया.

My OpenClaw agent woke me up at 3:47 AM with one message:



"6 markets resolving in the next 90 minutes. Need approval for $12K."



I typed “yes” and went back to sleep.



Woke up to +$43,800.



For the past 9 days I’ve been running an agent that hunts timezone arbitrage on… https://t.co/yoDU0utCWi pic.twitter.com/smSPdfVRWI — Discover (@0x_Discover) March 14, 2026

दावे पर उठ रहे सवाल

इस यूजर के दावे पर सोशल मीडिया पर सवाल उठ रहे हैं. कई लोग इस दावे पर भरोसा करने को तैयार नहीं है. उनका कहना है कि यह स्कैम है, वहीं कुछ लोग मान रहे हैं कि एआई से मार्केट में ट्रेडिंग पूरी तरह बदल जाएगी.

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