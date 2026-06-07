एक्सप्लोरर
Delhi Fire: न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी के मकान में लगी आग, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी
Delhi Fire News: दमकल विभाग को दोपहर 3.40 बजे न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी के एक मकान में आग लगने की सूचना मिली थी. मकान के अपर ग्राउंड फ्लोर में आग लगी थी.
दिल्ली के न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में एक मकान में आग लग गई. दमकल की 4 गाड़ियां मौके पर पहुंच चुकी हैं. अपर ग्राउंड फ्लोर में आग लगी थी. गनीमत रही कि इस घटना में किसी की जान नहीं गई है और न ही कोई जख्मी है. चार बच्चे और चार एडल्ट का रेस्क्यू किया गया है.
दिल्ली पुलिस ने जानकारी दी है कि प्रारंभिक रिपोर्टों के अनुसार, आग की इस घटना में सिर्फ एक कुत्ता जख्मी हुआ है, जिसे सुरक्षित निकालकर पशु अस्तपाल भेज दिया गया है. आग में कोई और घायल नहीं हुआ है. बच्चे की मौत की खबरें गलत हैं.
(खबर अबडेट की जा रही है.)
और पढ़ें
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
दिल्ली NCR
दिल्ली: न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी के मकान में लगी आग, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी
दिल्ली NCR
युवाओं का उत्साह ही विकसित भारत की सबसे बड़ी शक्ति, 'MY Bharat Youth Convention' में बोलीं CM रेखा गुप्ता
दिल्ली NCR
दिल्ली: न्यू अशोक नगर में महिला प्रोफेसर हत्याकांड का खुलासा, आरोपी पति-पत्नी गिरफ्तार
दिल्ली NCR
दिल्ली में 18 नमो ऑक्सीजन पार्कों की शुरुआत, CM रेखा गुप्ता बोलीं- 100 पार्क विकसित का लक्ष्य
Advertisement
दिल्ली NCR
6 Photos
दिल्ली के मालवीय नगर के होटल में भयावह आग, 21 की मौत, कई बिल्डिंग से कूदे, देखें खौफनाक तस्वीरें
दिल्ली NCR
7 Photos
दिल्ली अग्निकांड में 9 लोगों की जिंदा जलकर मौत, सामने आईं आग हादसे की खौफनाक तस्वीरें
Advertisement