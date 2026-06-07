Delhi Fire: न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी के मकान में लगी आग, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी

दिल्ली के न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में एक मकान में आग लग गई. दमकल की 4 गाड़ियां मौके पर पहुंच चुकी हैं. अपर ग्राउंड फ्लोर में आग लगी थी. गनीमत रही कि इस घटना में किसी की जान नहीं गई है और न ही कोई जख्मी है. चार बच्चे और चार एडल्ट का रेस्क्यू किया गया है.

दिल्ली पुलिस ने जानकारी दी है कि प्रारंभिक रिपोर्टों के अनुसार, आग की इस घटना में सिर्फ एक कुत्ता जख्मी हुआ है, जिसे सुरक्षित निकालकर पशु अस्तपाल भेज दिया गया है. आग में कोई और घायल नहीं हुआ है. बच्चे की मौत की खबरें गलत हैं.

(खबर अबडेट की जा रही है.)