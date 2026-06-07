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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीअब Instagram चलाने के लिए देने होंगे इतने रुपये? जानिए सब्सक्रिप्शन में क्या-क्या मिलेगा

अब Instagram चलाने के लिए देने होंगे इतने रुपये? जानिए सब्सक्रिप्शन में क्या-क्या मिलेगा

Instagram Plus यूजर्स को स्टोरी व्यूअर लिस्ट में सर्च करने की सुविधा भी देगा.

By : हिमांशु तिवारी | Updated at : 07 Jun 2026 02:46 PM (IST)
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  • एनिमेटेड रिएक्शन, विशेष आइकन, छह पोस्ट पिन कर सकेंगे।

Instagram Plus: सोशल मीडिया दिग्गज Meta ने Instagram यूजर्स के लिए एक नया पेड सब्सक्रिप्शन प्लान लॉन्च किया है. Instagram Plus नाम से पेश की गई यह सेवा उन लोगों के लिए तैयार की गई है जो अपने अकाउंट पर ज्यादा कंट्रोल, बेहतर इनसाइट्स और कुछ खास एक्सक्लूसिव फीचर्स चाहते हैं. भारत में इसकी कीमत 299 रुपये प्रति माह रखी गई है. हालांकि Instagram का फ्री वर्जन पहले की तरह उपलब्ध रहेगा लेकिन सब्सक्रिप्शन लेने वाले यूजर्स को अतिरिक्त सुविधाएं मिलेंगी.

स्टोरीज को मिलेगा ज्यादा समय और बेहतर विजिबिलिटी

Instagram Plus के सबसे खास फीचर्स में से एक स्टोरी एक्सटेंशन है. आमतौर पर Instagram Story 24 घंटे बाद गायब हो जाती है लेकिन सब्सक्राइबर्स अपनी स्टोरी को 48 घंटे तक एक्टिव रख सकेंगे.

इसके अलावा यूजर्स हर सप्ताह एक स्टोरी को विशेष रूप से हाइलाइट कर सकते हैं जिससे उसे अधिक लोगों तक पहुंचाने में मदद मिलेगी. यह फीचर खासतौर पर कंटेंट क्रिएटर्स और इंफ्लुएंसर्स के लिए उपयोगी साबित हो सकता है.

अब आसानी से देख सकेंगे कौन देख रहा है आपकी स्टोरी

Instagram Plus यूजर्स को स्टोरी व्यूअर लिस्ट में सर्च करने की सुविधा भी देगा. इसकी मदद से किसी खास व्यक्ति का नाम खोजकर यह पता लगाया जा सकेगा कि उसने आपकी स्टोरी देखी है या नहीं.

साथ ही यूजर्स अपने प्रोफाइल और हाइलाइट्स में सीधे पोस्ट जोड़ सकेंगे, बिना उन्हें फॉलोअर्स की मुख्य फीड में दिखाए. इससे प्रोफाइल को व्यवस्थित रखने और खास कंटेंट को अलग से प्रदर्शित करने में मदद मिलेगी.

मिलेंगे एक्सक्लूसिव डिजाइन और कस्टमाइजेशन विकल्प

Meta ने इस सब्सक्रिप्शन में कई विजुअल और कस्टमाइजेशन फीचर्स भी शामिल किए हैं. Instagram Plus सदस्य एनिमेटेड Super Heart रिएक्शन का इस्तेमाल कर सकेंगे जो इंटरैक्शन के दौरान स्क्रीन पर आकर्षक एनिमेशन के साथ दिखाई देंगे.

इसके अलावा यूजर्स को विशेष ऐप आइकॉन चुनने का विकल्प मिलेगा जिन्हें Instagram और चुनिंदा क्रिएटर्स द्वारा डिजाइन किया जाएगा. प्रोफाइल बायो के लिए अलग-अलग फॉन्ट्स भी उपलब्ध कराए जाएंगे जिससे अकाउंट को अधिक व्यक्तिगत रूप दिया जा सकेगा.

प्रोफाइल पर पिन कर सकेंगे ज्यादा कंटेंट

Instagram Plus के साथ यूजर्स अपने प्रोफाइल पर अधिक कंटेंट को प्राथमिकता दे सकेंगे. सब्सक्राइबर्स को छह तक पोस्ट पिन करने की सुविधा मिलेगी जिससे वे अपनी सबसे महत्वपूर्ण या लोकप्रिय पोस्ट को प्रोफाइल के शीर्ष पर दिखा सकेंगे.

Meta क्यों लेकर आया Instagram Plus?

Meta पिछले कुछ समय से अपने प्लेटफॉर्म्स पर सब्सक्रिप्शन आधारित सेवाओं का विस्तार कर रहा है. Instagram Plus भी इसी रणनीति का हिस्सा है. कंपनी का उद्देश्य फ्री यूजर्स को प्रभावित किए बिना उन लोगों को अतिरिक्त सुविधाएं देना है जो अपने सोशल मीडिया अनुभव को और बेहतर बनाना चाहते हैं.

कंपनी का कहना है कि आने वाले महीनों में Instagram Plus में और भी नए फीचर्स जोड़े जाएंगे. ऐसे में यह सेवा भविष्य में और ज्यादा उपयोगी और फीचर-समृद्ध बन सकती है.

क्या 299 रुपये खर्च करना सही रहेगा?

Instagram Plus उन यूजर्स के लिए ज्यादा आकर्षक हो सकता है जो नियमित रूप से कंटेंट बनाते हैं, अपनी ऑडियंस को बेहतर तरीके से समझना चाहते हैं या अपने प्रोफाइल को अधिक प्रोफेशनल तरीके से मैनेज करना चाहते हैं. फिलहाल यह प्लान Instagram ऐप के जरिए खरीदा जा सकता है और यूजर्स अपनी जरूरत के हिसाब से तय कर सकते हैं कि 299 रुपये प्रति माह के बदले मिलने वाले फीचर्स उनके लिए कितने फायदेमंद हैं.

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About the author हिमांशु तिवारी

स्मार्टफोन, गैजेट्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी और इंटरनेट टेक्नोलॉजी की दुनिया में मेरा इंटरेस्ट काफी ज्यादा है. मैं यानी हिमांशु तिवारी, ABP LIVE में टेक और डिजिटल सेक्शन का हिस्सा हूं. मैं नई टेक्नोलॉजी को आसान और दिलचस्प अंदाज में पाठकों तक पहुंचाने का काम करता हूं. स्मार्टफोन लॉन्च, वायरल टेक ट्रेंड्स, AI अपडेट्स, सोशल मीडिया फीचर्स और साइबर फ्रॉड जैसे विषयों पर मेरी पकड़ मजबूत है.

टेक्नोलॉजी से जुड़ी खबरों को सिर्फ जानकारी तक सीमित नहीं रखता, बल्कि उन्हें आम लोगों की जरूरत और रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़कर पेश करता हूं. खासतौर पर ऐसी खबरों पर काम करना पसंद करता हूं, जो लोगों के डिजिटल एक्सपीरियंस को सीधे प्रभावित करती हैं.

इसके अलावा मुझे नई टेक्नोलॉजी एक्सप्लोर करना, स्मार्टफोन फीचर्स को समझना और डिजिटल ट्रेंड्स पर रिसर्च करना पसंद है. मैं आसान भाषा और आकर्षक अंदाज में लिखने के लिए जाना जाता हूं, जिससे कठिन टेक्निकल बातें भी पाठकों के लिए समझना आसान हो जाती हैं. मैंने परास्नातक माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण की है.
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Published at : 07 Jun 2026 02:46 PM (IST)
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