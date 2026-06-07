CBSE-OSM में गड़बड़ी को उजागर करने वाले छात्र सार्थक की राहुल गांधी ने की तारीफ, जानें क्या कहा?

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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाCBSE-OSM में गड़बड़ी को उजागर करने वाले 18 वर्षीय छात्र सार्थक की LoP राहुल गांधी ने की तारीफ, जानें क्या कहा?

CBSE-OSM में गड़बड़ी को उजागर करने वाले 18 वर्षीय छात्र सार्थक की LoP राहुल गांधी ने की तारीफ, जानें क्या कहा?

CBSE-OSM Discrepancies: कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि सार्थक 18 साल का है, पर सोच, साहस और सिद्धांत में किसी से कम नहीं. ये भारत की असली युवा शक्ति, देश का भविष्य है जो किसी बहकावे में नहीं आएगा.

By : एबीपी लाइव | Edited By: विजय कुमार बिट्ठल | Updated at : 07 Jun 2026 04:01 PM (IST)
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लोकसभा में नेता विपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन (CBSE) और सर्विस प्रोवाइडर कोएम्प्ट (Coempt) के बीच कथित गड़बड़ी और मिलीभगत को उजागर करने वाले 18 वर्षीक सार्थक सिद्धांत और उसके एक अन्य साथी निसर्ग की सराहना की. उन्होंने उनकी सच्चाई सामने लाने की कोशिश को युवाओं की जीत और सरकार की हार करार दिया.

एक्स पर वीडियो पोस्ट में बोले राहुल गांधी

कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इस संबंध में रविवार (7 जून, 2026) को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक वीडियो पोस्ट शेयर किया. पोस्ट में राहुल गांधी ने लिखा, ‘सार्थक 18 साल का है – पर सोच, साहस और सिद्धांत में किसी से कम नहीं. उसने और उसके साथी निसर्ग ने वो कर दिखाया जो देश के बड़े मीडिया हाउस, खोजी पत्रकार नहीं कर पाए – CBSE और COEMPT की मिलीभगत को देश के सामने रख दिया.’

पीएम मोदी पर भी साधा निशाना

इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कहा, ‘मोदी जी चाहते हैं हमारे युवा रील्स बनाते रहें, पकौड़े तलते रहें, सवाल न पूछें, आंखें न खोलें. पर इन बच्चों ने सवाल भी पूछे और जवाब भी ढूंढ निकाले. देश का 18 साल का बच्चा CBI से तेज निकला - नौजवानों की ये जीत सही मायने में सरकार की हार है.’

उन्होंने आगे कहा, ‘यही है भारत की असली युवा शक्ति – जिज्ञासु, जागरूक, जानकार और याद रखिए, देश का भविष्य किसी बहकावे में नहीं आएगा.’

सार्थक सिद्धांत ने संसदीय समिति के सामने दिया था प्रेजेंटेशन

शिक्षा, महिला, बच्चे, युवा और खेल से संबंधित संसद की स्थायी समिति ने सोमवार (1 जून, 2026) को 18 वर्षीय छात्र सार्थक सिद्धांत के प्रेजेंटेशन को देखा, जिसमें उसने क्लास 12 की परीक्षाओं के दौरान छात्रों को ओएसएम सिस्टम की वजह से होने वाली दिक्कत और परेशानियों की जांच की.

सीबीएसई के अधिकारियों ने उठाए गए सवालों का जवाब देते हुए आश्वासन दिया कि री-इवैलुएशन पोर्टल से जुड़ी दिक्कतों का समाधान कर लिया गया है और छात्रों के पास पोर्टल के जरिए आवेदन देने के लिए पर्याप्त समय है. 

यह भी पढ़ेंः हरियाणा में 661 करोड़ का घोटाला, CBI ने चंडीगढ़ से दिल्ली तक छह ठिकानों पर की छापेमारी

Published at : 07 Jun 2026 04:01 PM (IST)
Tags :
CBSE RAHUL GANDHI CONGRESS Sarthak Sidhant
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