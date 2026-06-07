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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीपुराना स्मार्टफोन बेचने से पहले जरूर करें ये 7 काम, वरना आपका निजी डेटा हो सकता है लीक

पुराना स्मार्टफोन बेचने से पहले जरूर करें ये 7 काम, वरना आपका निजी डेटा हो सकता है लीक

Tech Tips: फोन साफ करने से पहले अपने सभी जरूरी डेटा को सुरक्षित जगह पर सेव कर लें.

By : हिमांशु तिवारी | Updated at : 07 Jun 2026 04:46 PM (IST)
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  • सुरक्षा हेतु अंत में फोन को फैक्ट्री रीसेट करें।

Tech Tips: नया फोन लेना और पुराने स्मार्टफोन को बेच देना आजकल बहुत आम बात है. लेकिन इस दौरान लोग सबसे बड़ी गलती सुरक्षा को नजरअंदाज करके करते हैं. अगर आप अपने फोन का डेटा सही तरीके से डिलीट नहीं करते तो यह आपकी प्राइवेसी के लिए बड़ा खतरा बन सकता है. इससे बैंक फ्रॉड, अकाउंट हैकिंग और पहचान चोरी जैसी समस्याएं भी हो सकती हैं.

आज के स्मार्टफोन में हमारी लगभग पूरी डिजिटल लाइफ होती है फोटो, वीडियो, कॉन्टैक्ट्स, ईमेल, बैंकिंग ऐप्स, पासवर्ड और सोशल मीडिया लॉगिन तक. अगर ये डेटा सही तरीके से डिलीट न हो तो नया यूजर इसका गलत इस्तेमाल कर सकता है. इसलिए फोन बेचने से पहले इन जरूरी बातों को जरूर फॉलो करें.

सबसे पहले अपने जरूरी डेटा का बैकअप लें

फोन साफ करने से पहले अपने सभी जरूरी डेटा को सुरक्षित जगह पर सेव कर लें. आप ये काम कर सकते हैं Google Drive, iCloud या OneDrive जैसे क्लाउड स्टोरेज का इस्तेमाल या फिर डेटा को लैपटॉप/हार्ड ड्राइव में ट्रांसफर करना. इससे आपकी यादें और जरूरी फाइलें सुरक्षित रहेंगी और बाद में कोई परेशानी नहीं होगी.

सभी अकाउंट्स से लॉगआउट करना न भूलें

सिर्फ डेटा डिलीट करना काफी नहीं होता, अकाउंट से लॉगआउट करना भी जरूरी है. Android यूजर्स के लिए, Google अकाउंट से साइन आउट करें. Find My Device को बंद करें. सभी जुड़े हुए अकाउंट्स हटाएं.

iPhone यूजर्स के लिए Apple ID से लॉगआउट करें. Find My iPhone बंद करें. iCloud अकाउंट को डिवाइस से हटाएं अगर यह स्टेप छोड़ दिया गया तो नया यूजर फोन एक्टिवेट करने में दिक्कत में पड़ सकता है.

बैंकिंग और UPI ऐप्स को पूरी तरह हटाएं

आपके बैंकिंग और पेमेंट ऐप्स सबसे ज्यादा संवेदनशील होते हैं इसलिए इन्हें सही तरीके से हटाना जरूरी है. बैंकिंग ऐप से लॉगआउट करें. UPI और डिजिटल वॉलेट अकाउंट बंद करें. सेव किए गए पासवर्ड भी हटाएं. सिर्फ ऐप अनइंस्टॉल करने से डेटा पूरी तरह खत्म नहीं होता इसलिए लॉगआउट जरूरी है.

आखिर में फुल फैक्ट्री रिसेट जरूर करें

जब सारे बैकअप और लॉगआउट पूरे हो जाएं तब फोन को फैक्ट्री रिसेट करें. इससे सभी फोटो और वीडियो डिलीट हो जाते हैं. ऐप्स और सेटिंग्स हट जाती हैं. अकाउंट और सिस्टम डेटा पूरी तरह साफ हो जाता है. बेहतर सुरक्षा के लिए कुछ लोग इसे दो बार भी करते हैं ताकि कोई डेटा बाकी न रहे.

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About the author हिमांशु तिवारी

स्मार्टफोन, गैजेट्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी और इंटरनेट टेक्नोलॉजी की दुनिया में मेरा इंटरेस्ट काफी ज्यादा है. मैं यानी हिमांशु तिवारी, ABP LIVE में टेक और डिजिटल सेक्शन का हिस्सा हूं. मैं नई टेक्नोलॉजी को आसान और दिलचस्प अंदाज में पाठकों तक पहुंचाने का काम करता हूं. स्मार्टफोन लॉन्च, वायरल टेक ट्रेंड्स, AI अपडेट्स, सोशल मीडिया फीचर्स और साइबर फ्रॉड जैसे विषयों पर मेरी पकड़ मजबूत है.

टेक्नोलॉजी से जुड़ी खबरों को सिर्फ जानकारी तक सीमित नहीं रखता, बल्कि उन्हें आम लोगों की जरूरत और रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़कर पेश करता हूं. खासतौर पर ऐसी खबरों पर काम करना पसंद करता हूं, जो लोगों के डिजिटल एक्सपीरियंस को सीधे प्रभावित करती हैं.

इसके अलावा मुझे नई टेक्नोलॉजी एक्सप्लोर करना, स्मार्टफोन फीचर्स को समझना और डिजिटल ट्रेंड्स पर रिसर्च करना पसंद है. मैं आसान भाषा और आकर्षक अंदाज में लिखने के लिए जाना जाता हूं, जिससे कठिन टेक्निकल बातें भी पाठकों के लिए समझना आसान हो जाती हैं. मैंने परास्नातक माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण की है.
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Published at : 07 Jun 2026 04:45 PM (IST)
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