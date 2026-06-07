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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीChat Leak होने का डर खत्म? WhatsApp ला सकता है Text Messages के लिए View Once फीचर

Chat Leak होने का डर खत्म? WhatsApp ला सकता है Text Messages के लिए View Once फीचर

WhatsApp New Feature: इस समय WhatsApp पर View Once फीचर फोटो, वीडियो और वॉइस मैसेज के लिए उपलब्ध है.

By : हिमांशु तिवारी | Updated at : 07 Jun 2026 03:37 PM (IST)
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  • कंपनी 'स्पॉइलर मैसेज' फीचर पर भी काम कर रही है।

WhatsApp New Feature: लोकप्रिय मैसेजिंग ऐप WhatsApp जल्द ही अपने यूजर्स को एक नया प्राइवेसी फीचर दे सकता है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, कंपनी ऐसे फीचर पर काम कर रही है जिससे टेक्स्ट मैसेज भी View Once मोड में भेजे जा सकेंगे. यदि यह फीचर लॉन्च होता है तो यूजर्स को अपने संदेशों पर पहले से ज्यादा कंट्रोल मिलेगा और निजी जानकारी साझा करना अधिक सुरक्षित हो जाएगा.

फिलहाल किन चीजों के लिए उपलब्ध है View Once?

इस समय WhatsApp पर View Once फीचर फोटो, वीडियो और वॉइस मैसेज के लिए उपलब्ध है. जब कोई यूजर इस विकल्प का इस्तेमाल करता है तो सामने वाला व्यक्ति उस कंटेंट को केवल एक बार ही देख या सुन सकता है. इसके अलावा ऐसे मीडिया फाइल्स को सेव, फॉरवर्ड या स्क्रीनशॉट लेना भी सीमित किया जाता है जिससे संवेदनशील जानकारी की सुरक्षा बढ़ जाती है.

रिपोर्ट में क्या दावा किया गया है?

WhatsApp से जुड़ी अपडेट्स पर नजर रखने वाली वेबसाइट WABetaInfo के अनुसार, Android के लेटेस्ट बीटा वर्जन में इस फीचर के संकेत मिले हैं. बताया जा रहा है कि कंपनी टेक्स्ट मैसेज के लिए भी View Once विकल्प विकसित कर रही है. हालांकि फिलहाल यह फीचर टेस्टर्स के लिए भी उपलब्ध नहीं है और अभी डेवलपमेंट स्टेज में है.

Text View Once फीचर कैसे करेगा काम?

रिपोर्ट के अनुसार, जब यह फीचर जारी होगा तो यूजर किसी मैसेज को भेजने से पहले Send बटन को कुछ सेकंड दबाकर रख सकेंगे. इसके बाद एक मेन्यू खुलेगा जहां Send as View Once का विकल्प दिखाई दे सकता है.

इस ऑप्शन को चुनकर भेजा गया मैसेज रिसीवर केवल एक बार ही पढ़ पाएगा. मैसेज खुलने के बाद वह दोबारा उपलब्ध नहीं रहेगा जिससे निजी बातचीत को अतिरिक्त सुरक्षा मिल सकती है.

संवेदनशील जानकारी भेजना होगा आसान

यदि यह फीचर आता है तो OTP, बैंकिंग डिटेल्स, निजी फोन नंबर या अन्य गोपनीय जानकारी साझा करना ज्यादा सुरक्षित हो सकता है. क्योंकि संदेश केवल एक बार दिखाई देगा और बाद में दोबारा एक्सेस नहीं किया जा सकेगा.

Spoiler Messages फीचर पर भी चल रहा है काम

कुछ समय पहले ऐसी भी खबरें सामने आई थीं कि WhatsApp Spoiler Messages नामक एक नए फीचर की टेस्टिंग कर रहा है. इस फीचर का उद्देश्य भी यूजर्स की प्राइवेसी को मजबूत करना है.

इस विकल्प के जरिए भेजे गए मैसेज शुरुआत में धुंधले (Blurred) दिखाई देंगे. मैसेज पढ़ने के लिए रिसीवर को उस पर टैप करना होगा. इससे आसपास मौजूद अन्य लोग संदेश की सामग्री आसानी से नहीं देख पाएंगे.

कब तक मिलेगा नया फीचर?

अभी तक WhatsApp की ओर से इस फीचर की लॉन्च डेट को लेकर कोई आधिकारिक जानकारी साझा नहीं की गई है. माना जा रहा है कि पहले इसे बीटा यूजर्स के लिए जारी किया जाएगा और सफल परीक्षण के बाद सभी यूजर्स तक पहुंचाया जा सकता है. अगर View Once Text Messages फीचर लॉन्च होता है तो यह WhatsApp की प्राइवेसी-केंद्रित सुविधाओं में एक बड़ा और उपयोगी बदलाव साबित हो सकता है.

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About the author हिमांशु तिवारी

स्मार्टफोन, गैजेट्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी और इंटरनेट टेक्नोलॉजी की दुनिया में मेरा इंटरेस्ट काफी ज्यादा है. मैं यानी हिमांशु तिवारी, ABP LIVE में टेक और डिजिटल सेक्शन का हिस्सा हूं. मैं नई टेक्नोलॉजी को आसान और दिलचस्प अंदाज में पाठकों तक पहुंचाने का काम करता हूं. स्मार्टफोन लॉन्च, वायरल टेक ट्रेंड्स, AI अपडेट्स, सोशल मीडिया फीचर्स और साइबर फ्रॉड जैसे विषयों पर मेरी पकड़ मजबूत है.

टेक्नोलॉजी से जुड़ी खबरों को सिर्फ जानकारी तक सीमित नहीं रखता, बल्कि उन्हें आम लोगों की जरूरत और रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़कर पेश करता हूं. खासतौर पर ऐसी खबरों पर काम करना पसंद करता हूं, जो लोगों के डिजिटल एक्सपीरियंस को सीधे प्रभावित करती हैं.

इसके अलावा मुझे नई टेक्नोलॉजी एक्सप्लोर करना, स्मार्टफोन फीचर्स को समझना और डिजिटल ट्रेंड्स पर रिसर्च करना पसंद है. मैं आसान भाषा और आकर्षक अंदाज में लिखने के लिए जाना जाता हूं, जिससे कठिन टेक्निकल बातें भी पाठकों के लिए समझना आसान हो जाती हैं. मैंने परास्नातक माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण की है.
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Published at : 07 Jun 2026 03:37 PM (IST)
Tags :
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