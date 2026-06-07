Chat Leak होने का डर खत्म? WhatsApp ला सकता है Text Messages के लिए View Once फीचर

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom कंपनी 'स्पॉइलर मैसेज' फीचर पर भी काम कर रही है।

WhatsApp New Feature: लोकप्रिय मैसेजिंग ऐप WhatsApp जल्द ही अपने यूजर्स को एक नया प्राइवेसी फीचर दे सकता है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, कंपनी ऐसे फीचर पर काम कर रही है जिससे टेक्स्ट मैसेज भी View Once मोड में भेजे जा सकेंगे. यदि यह फीचर लॉन्च होता है तो यूजर्स को अपने संदेशों पर पहले से ज्यादा कंट्रोल मिलेगा और निजी जानकारी साझा करना अधिक सुरक्षित हो जाएगा.

फिलहाल किन चीजों के लिए उपलब्ध है View Once?

इस समय WhatsApp पर View Once फीचर फोटो, वीडियो और वॉइस मैसेज के लिए उपलब्ध है. जब कोई यूजर इस विकल्प का इस्तेमाल करता है तो सामने वाला व्यक्ति उस कंटेंट को केवल एक बार ही देख या सुन सकता है. इसके अलावा ऐसे मीडिया फाइल्स को सेव, फॉरवर्ड या स्क्रीनशॉट लेना भी सीमित किया जाता है जिससे संवेदनशील जानकारी की सुरक्षा बढ़ जाती है.

रिपोर्ट में क्या दावा किया गया है?

WhatsApp से जुड़ी अपडेट्स पर नजर रखने वाली वेबसाइट WABetaInfo के अनुसार, Android के लेटेस्ट बीटा वर्जन में इस फीचर के संकेत मिले हैं. बताया जा रहा है कि कंपनी टेक्स्ट मैसेज के लिए भी View Once विकल्प विकसित कर रही है. हालांकि फिलहाल यह फीचर टेस्टर्स के लिए भी उपलब्ध नहीं है और अभी डेवलपमेंट स्टेज में है.

Text View Once फीचर कैसे करेगा काम?

रिपोर्ट के अनुसार, जब यह फीचर जारी होगा तो यूजर किसी मैसेज को भेजने से पहले Send बटन को कुछ सेकंड दबाकर रख सकेंगे. इसके बाद एक मेन्यू खुलेगा जहां Send as View Once का विकल्प दिखाई दे सकता है.

इस ऑप्शन को चुनकर भेजा गया मैसेज रिसीवर केवल एक बार ही पढ़ पाएगा. मैसेज खुलने के बाद वह दोबारा उपलब्ध नहीं रहेगा जिससे निजी बातचीत को अतिरिक्त सुरक्षा मिल सकती है.

संवेदनशील जानकारी भेजना होगा आसान

यदि यह फीचर आता है तो OTP, बैंकिंग डिटेल्स, निजी फोन नंबर या अन्य गोपनीय जानकारी साझा करना ज्यादा सुरक्षित हो सकता है. क्योंकि संदेश केवल एक बार दिखाई देगा और बाद में दोबारा एक्सेस नहीं किया जा सकेगा.

Spoiler Messages फीचर पर भी चल रहा है काम

कुछ समय पहले ऐसी भी खबरें सामने आई थीं कि WhatsApp Spoiler Messages नामक एक नए फीचर की टेस्टिंग कर रहा है. इस फीचर का उद्देश्य भी यूजर्स की प्राइवेसी को मजबूत करना है.

इस विकल्प के जरिए भेजे गए मैसेज शुरुआत में धुंधले (Blurred) दिखाई देंगे. मैसेज पढ़ने के लिए रिसीवर को उस पर टैप करना होगा. इससे आसपास मौजूद अन्य लोग संदेश की सामग्री आसानी से नहीं देख पाएंगे.

कब तक मिलेगा नया फीचर?

अभी तक WhatsApp की ओर से इस फीचर की लॉन्च डेट को लेकर कोई आधिकारिक जानकारी साझा नहीं की गई है. माना जा रहा है कि पहले इसे बीटा यूजर्स के लिए जारी किया जाएगा और सफल परीक्षण के बाद सभी यूजर्स तक पहुंचाया जा सकता है. अगर View Once Text Messages फीचर लॉन्च होता है तो यह WhatsApp की प्राइवेसी-केंद्रित सुविधाओं में एक बड़ा और उपयोगी बदलाव साबित हो सकता है.

यह भी पढ़ें:

शहरी युवाओं की पहली पसंद बना सोशल मीडिया, महिलाएं ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर सबसे ज्यादा एक्टिव