ये हैं दुनिया के सबसे सिक्योर फोन, हैकर्स के छूट जाएंगे पसीने, लेकिन नहीं होंगे हैक

एंड्रॉयड स्मार्टफोन हो या आईफोन, हमेशा हैक होने का डर बना रहता है. कई ऐसे मामले सामने आए हैं, जहां बहुत ही एडवांस्ड स्पाईवेयर से लोगों के स्मार्टफोन को निशाना बनाया गया. हालांकि, कई ऐसे फोन भी हैं, जिन्हें हैक करना लगभग असंभव माना जाता है. इनमें यूजर्स की प्राइवेसी और डेटा सेफ्टी का बहुत ध्यान रखा जाता है. ऐसे में ये लोग पत्रकारों, मानवाधिकार कार्यकर्ताओं और सुरक्षा अधिकारियों समेत उन लोगों के लिए बहुत काम के होते हैं, जिन्हें हैकिंग या फोन टैपिंग का ज्यादा खतरा रहता है. आइए ऐसे फोन्स की लिस्ट पर एक नजर डालते हैं.

Silent Circle Blackphone 2

2015 में लॉन्च हुए इसे फोन को सबसे सिक्योर फोन में से एक माना जाता है. यह एक साधारण एंड्रॉयड फोन है, लेकिन इसके सिक्योरिटी फीचर्स बहुत मजबूत हैं. यह फोन Silent OS के साथ लॉन्च हुआ था, जिसमें कई एडिशनल सिक्योरिटी लेयर्स थीं. इसमें एक स्पेसेज फीचर मिलता था, जो फोन में एक आइसोलेटेड एरिया बनाने की सहूलियत देता था. यह एक तरह से प्रोफाइल मोड था, जिसमें किए गए किसी भी काम का डेटा बाहर नहीं जाता था.

Purism Librem 5​

यह फोन Linux-बेस्ड PureOS चलता है. इसे बनाने वाली कंपनी का कहना है कि यह फोन आपके कंट्रोल वापस आपके हाथ में देता है ताकि आपकी प्राइवेट जानकारी सुरक्षित रहे. इसे उन लोगों के लिए डिजाइन किया गया है, जिन्हें सिक्योरिटी, प्राइवेसी और फ्रीडम चाहिए. इसमें सारे बेसिक फीचर्स के साथ एक किल स्विच दिया गया है, जो वाई-फाई, ब्लूटूथ, नेटवर्क सिग्नल, माइक्रोफोन और कैमरा को पूरी तरह बंद कर देता है.

Bittium Tough Mobile 2C​

इसकी निर्माता कंपनी का दावा है कि मोबाइल कम्युनिकेशन के लिए इसमें सबसे ज्यादा सिक्योरिटी मिलती है. इस फोन में दो अलग-अलग ऑपरेटिंग सिस्टम एक ही प्लेटफॉर्म पर काम करते हैं और ये यूजर डेटा को अलग-अलग रखते हैं. न तो इस फोन से डेटा चोरी हो सकती है और न ही इसके हार्डवेयर को मैनिपुलेट किया जा सकता है. इसमें मिलिट्री ग्रेड की ड्यूरेबिलिटी मिलती है.

