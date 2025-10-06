Nano Banana से परफेक्ट इमेज कैसे बनाएं? गूगल ने खुद बता दिए तरीके

गूगल की जेमिनी ऐप में Nano Banana AI टूल मिलता है, जो इमेज जनरेशन और एडिटिंग का काम चुटकियों में कर देता है. पिछले कुछ दिनों से यह ट्रेंड में है लोग इससे जनरेट की हुई फोटोज को सोशल मीडिया पर जमकर शेयर कर रहे हैं. कोई इससे साड़ी में रेट्रो इमेज क्रिएट कर रहा है तो कोई इससे अपना 3D फिगरिन तैयार कर रहा है. अब गूगल ने इस टूल से परफेक्ट इमेज बनाने के लिए कुछ टिप्स शेयर की है. इन टिप्स का ध्यान रखकर आप Nano Banana से मनचाही इमेज क्रिएट करवा सकेंगे.

हर फोटो में रखें कंसिस्टेंसी

नैनो बनाना टूल सब्जेक्ट को सेम रखता है. उदाहरण के तौर पर आपने अपनी कोई अपलोड की है. अब इसके आउटफिट, बैकग्राउंड और पोज चेंज करने पर भी आपकी फोटो से कोई छेड़छाड़ नहीं होगी. कई इमेज सीरीज क्रिएट करने के लिए यह फीचर बहुत काम का है.

हर पार्ट को अलग से करें एडिट

नैनो बनाना पिक्सल-परफेक्ट एडिटिंग में माहिर है. इसका मतलब कि आप पूरी फोटो को एडिट किए बिना उसके किसी हिस्से को एडिट कर सकते हैं. उदाहरण के तौर पर मान लें कि अगर आपको फोटो में दिख रहे सोफा का कलर पसंद नहीं आ रहा है तो केवल उतने हिस्से को एडिट कर उसका कलर चेंज कर लें.

आसान प्रॉम्प्ट से भी चल जाएगा काम

गूगल का कहना है कि मनचाही इमेज जनरेट करने के लिए लंबे और जटिल प्रॉम्प्ट देने की जरूरत नहीं है. यह टूल आसान और बातचीत जैसे प्रॉम्प्ट को भी समझकर उसे प्रोसेस करने में काबिल है. इसलिए लंबे-लंबे प्रॉम्प्ट लिखने का झंझट न पालें.

खुद ही बनाएं इमेज-बेस्ड ऐप्स

यह कम ही लोग जानते हैं कि नैनो बनाना की मदद से आप इमेज-बेस्ड ऐप्स बना सकते हैं. इसे Canvas और AI Studio आदि में आसानी से इंटीग्रेट किया जा सकता है. PictureMe ऐप पर यूजर अपनी कोई फोटो अपलोड कर इसे अल-अलग स्टाइल में देख सकते हैं. यह फीचर उन लोगों के लिए बड़ा काम का है, जो पर्सनलाइज्ड एक्सपीरियंस चाहते हैं या अपना क्रिएटिव पोर्टफोलिया तैयार करना चाहते हैं.

