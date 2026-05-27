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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीसुपरफास्ट इंटरनेट चाहिए तो राउटर से दूर रखें ये चीजें, पास आते ही बिगाड़ देती हैं पूरा गेम

सुपरफास्ट इंटरनेट चाहिए तो राउटर से दूर रखें ये चीजें, पास आते ही बिगाड़ देती हैं पूरा गेम

WiFi Router Tips: कई बार इंटरनेट स्पीड कम होने के पीछे घर में रखे दूसरे डिवाइस भी वजह बन सकते हैं. ये डिवाइस राउटर के नजदीक होने के कारण सिग्नल को कमजोर कर देते हैं.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: प्रमोद कुमार | Updated at : 27 May 2026 08:30 AM (IST)
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  • ऊंची और खुली जगह पर राउटर रखने से सिग्नल बेहतर होता है।

WiFi Router Tips: घर में स्मार्टफोन से लेकर स्मार्ट होम गैजेट तक हर डिवाइस इंटरनेट से कनेक्टेड है. ऐसे में अगर इंटरनेट कनेक्शन की स्पीड थोड़ी-सी भी स्लो हो जाए तो इससे कई कामों पर असर पड़ता है. ज्यादा इंटरनेट स्पीड के लिए लोग महंगे वाईफाई प्लान भी लेते हैं, लेकिन इंटरनेट स्पीड हमेशा प्लान पर डिपेंड नहीं करती. कई बार राउटर की प्लेसमेंट या राउटर के पास रखी चीजों के कारण भी स्पीड कम हो जाती है. घर में यूज होने वाले कई गैजेट ऐसे हैं, जो सिग्नल में इंटरफेयर कर इंटरनेट स्पीड को कम कर सकते हैं. आज जानेंगे कि किन चीजों को राउटर से दूर रखना चाहिए और राउटर को कहां प्लेस करना चाहिए.

इन चीजों को रखें राउटर से दूर

वाईफाई राउटर 2.4 GHz फ्रीक्वैंसी पर ऑपरेट करता है. इसी फ्रीक्वैंसी पर ऑपरेट करने वाले दूसरे डिवाइस सिग्नल में इंटरफेयर कर स्पीड को स्लो कर सकते हैं. इसलिए अगर राउटर के पास सिक्योरिटी कैमरा लगा है तो यह सिग्नल में बाधा डाल सकता है. इसी तरह स्मार्ट टीवी भी राउटर से निकलने वाले सिग्नल को कमजोर कर देता है. अगर आपका टीवी ब्लूटूथ के जरिए स्पीकर या साउंडबार से कनेक्टेड है तो सिग्नल में इंटरफेयर होने के चांस बढ़ जाते हैं. अगर आप स्मार्ट होम हब यूज कर रहे हैं तो यह भी वाईफाई की स्पीड पर असर डाल सकता है.

क्या है बचाव का तरीका?

जो राउटर 2.4 GHz बैंड को यूज करते हैं, उनके साथ यह दिक्कत ज्यादा आती है. मॉडर्न राउटर में 5 GHz और 6 GHz बैंड का सपोर्ट मिलता है. आप चाहें तो कुछ डिवाइसेस को इन बैंड्स पर कनेक्ट कर सकते हैं. अगर आप बिना रिप्लेसमेंट के सस्ते तरीके देख रहे हैं तो राउटर को बाकी डिवाइसेस से दूर रखें. दूरी बढ़ने पर सिग्नल में आने वाली बाधा दूर हो जाएगी. इसी तरह सिक्योरिटी कैमरा को वायर से कनेक्ट कर भी सिग्नल में इंटरफेरेंस को रोका जा सकता है. परेशानी से बचने के लिए स्मार्ट टीवी की ईथरनेट केबल से कनेक्ट करना एक आसान तरीका है.

कहां रखना चाहिए राउटर?

वाईफाई राउटर को दूसरे ब्लूटूथ डिवाइसेस से दूर रखना चाहिए. इससे सिग्नल में कोई बाधा नहीं आएगी और आपको हाई स्पीड इंटरनेट मिलता रहेगा. राउटर को हमेशा सेंटर पॉजिशन पर रखना चाहिए ताकि घर के सभी कोनों तक सिग्नल आसानी से पहुंच जाए. कोशिश करें कि राउटर को फर्नीचर और दूसरी चीजों से ज्याजा ऊंचाई पर प्लेस किया जाए.

ये भी पढ़ें- सिर्फ बिजली बिल की ही बचत नहीं करते Solar Panels, एक साथ हैं इतने फायदे, जानकर रह जाएंगे हैरान

Published at : 27 May 2026 08:30 AM (IST)
Tags :
WiFi Tips And Tricks Wifi Router TECH NEWS
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