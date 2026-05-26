सिर्फ बिजली बिल की ही बचत नहीं करते Solar Panels, एक साथ हैं इतने फायदे, जानकर रह जाएंगे हैरान
Solar Panel Benefits: सोलर पैनल लगाने के बाद 20-25 तक किसी प्रकार का झंझट नहीं रहता. सोलर एनर्जी सिस्टम न सिर्फ बिजली का बिल बचाते हैं बल्कि इसके कई और भी फायदे हैं.
- सोलर पैनल से बिजली बिल की चिंता खत्म होती है।
- एक बार लगाने के बाद मरम्मत का कोई खर्च नहीं।
- सोलर एनर्जी कार्बन फुटप्रिंट घटाने में सहायक है।
- सरकार सोलर पैनल लगाने पर सब्सिडी दे रही है।
Solar Panel Benefits: पिछले कुछ सालों से सोलर एनर्जी का यूज बढ़ा है. घरों से लेकर कमर्शियल इमारतों तक सोलर पैनल लगने लगे हैं. इन्हें इंस्टॉल करना आसान है और एक बार लगाने के बाद सालों-साल इसका यूज किया जा सकता है. इंस्टॉलेशन के बाद बेसिक मैंटनेंस के अलावा इस पर कोई खर्च नहीं आता और बिजली बिल की टेंशन भी नहीं रहती. यही कारण हैं कि लोग अब तेजी से सोलर एनर्जी को अपना रहे हैं. आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि बिजली बिल की टेंशन से फ्री करने के अलावा सोलर पैनल्स के क्या-क्या फायदे हैं.
एनर्जी को लेकर ग्रिड पर निर्भरता खत्म
हर साल बिजली की लागत बढ़ती जाती है और बिल के तौर पर हर महीने हजारों रुपये चुकाने पड़ते हैं. सोलर पैनल लगाकर इस खर्चे से बचा जा सकता है. सोलर पैनल अपनी लागत को कुछ ही महीनों में पूरा कर देते हैं. इसके अलावा अगर आप ऑफ-ग्रिड सिस्टम लगाते हैं तो ग्रिड पर एनर्जी को लेकर आपकी निर्भरता खत्म हो जाती है. सोलर बैटरी की मदद से आप एनर्जी को स्टोर कर रात के समय यूज कर सकते हैं.
मरम्मत पर कोई खर्च नहीं
सोलर पैनल को इंस्टॉल करने की लागत थोड़ी ज्यादा है, जो सब्सिडी के कारण कम हो जाती है. एक बार इंस्टॉल करने के बाद मैंटेनेंस पर कोई खर्च नहीं करना पड़ता. घर की छत पर लगे पैनल को साल में एक-दो बार संभालने की जरूरत पड़ती है. इसके अलावा मैंटेनेंस का कोई झंझट नहीं रहता. सोलर पैनल आसानी से 20-25 साल तक चल जाते हैं.
कार्बन फुटप्रिंट घटाने में मिलेगी मदद
सोलर एनर्जी जनरेशन में किसी प्रकार का पॉल्यूशन नहीं होता. इससे न तो कोई पॉल्यूटिंग गैस रिलीज होती है और न ही किसी तरह का गंध जमीन में फेंका जाता है. इस तरह सोलर एनर्जी कार्बन एमिशन कम करने में मदद कर सकती है. ऐसे समय में जब पर्यावरण पर हर तरह से हमला हो रहा है, तब सोलर एनर्जी एक क्लीन एनर्जी के तौर पर हमारे बीच मौजूद है.
सरकारी सब्सिडी
सोलर पैनल और सोलर एनर्जी सिस्टम लगाने के लिए सरकार सब्सिडी दे रही है. इससे सोलर एनर्जी सिस्टम लगाने की लागत काफी कम हो जाती है. कई राज्यों की सरकारें कम ब्याज पर लोन की भी सुविधा दे रही है ताकि लोगों को सोलर पावर लगाने में दिक्कत का सामना न करना पड़े.
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Source: IOCL