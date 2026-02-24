आईफोन के बैक कैमरा के पास छोटा-सा सुराख क्यों होता है? इसका यूज जान लिया तो रह जाएंगे दंग

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom





आईफोन का रियर कैमरा सेटअप उसकी पहचान रही है. आईफोन के कैमरा मॉड्यूल की नकल दूसरी कंपनियां भी करती हैं. अगर लेटेस्ट आईफोन 17 प्रो मॉडल्स की बात करें तो कंपनी ने कैमरा आईलैंड में थोड़ा बदलाव करते हुए नया लुक दिया है. अगर आप इसे गौर से देखेंगे कि इस पर कैमरा सेंसर के पास एक छोटा-सा छेद होता है. यह पुराने आईफोन में भी मिल जाएगा. खास बात यह है कि आईफोन यूज करने वाले लोगों को भी जानकारी नहीं होती कि यह छेद क्यों होता है. आइए आज जानते हैं कि इस छेद को क्यों दिया गया है.

छेद में लगा होता है माइक्रोफोन

आपको जानकार हैरानी होगी कि रियर कैमरा सेंसर के पास बने छेद में एक माइक्रोफोन लगा होता है. यह जानकार यकीनन आपको हैरानी हुई होगी. अब एक और हैरानी वाली बात जान लें कि आईफोन में कुल 4 माइक्रोफोन लगे होते हैं. इनमें से पहला रियर कैमरा सेटअप के पास, दूसरा सेल्फी कैमरा के पास बैजल्स के नीचे और बाकी दो फोन की स्पीकर ग्रिल के पास लगे होते हैं. अब आपके मन में यह सवाल आ सकता है कि आईफोन में कैमरा के पास माइक्रोफोन क्यों लगा होता है? इसका जवाब भी जान लेते हैं.

आईफोन में चार माइक्रोफोन का क्या काम?

ऐप्पल ने आईफोन X सीरीज से आईफोन में चार माइक्रोफोन देने शुरू किए थे. कंपनी का कहना है कि इनकी मदद से आईफोन वीडियो रिकॉर्डिंग करते समय स्टीरियो साउंड रिकॉर्ड कर पाता है. अगर आपके पास आईफोन 16 सीरीज के बाद का मॉडल है तो ये माइक्रोफोन स्पेटियल ऑडियो भी कैप्चर कर सकते हैं, जिससे वीडियो देखते समय इमर्सिव ऑडियो एक्सपीरियंस मिलता है.

रियर माइक्रोफोन का यह भी यूज

रियर कैमरे के पास लगे माइक्रोफोन का यूज वीडियो रिकॉर्डिंग के समय ऑडियो रिकॉर्ड के लिए तो होता ही है, साथ ही कॉल्स और रिकॉर्डिंग के समय नॉइस रिडक्शन में भी मदद करता है. यह आईफोन को एक्स्ट्रा ऑडियो फीड देता है, जिससे यह बैकग्राउंड नॉइस से आपकी वॉइस को अलग कर सकता है. इस तरह देखा जाए तो इसे छोटे से सुराख के कई बड़े फायदे हैं.

ये भी पढ़ें-

Galaxy Unpacked 2026: सैमसंग के इस इवेंट से क्या उम्मीदें और कैसे देखें लाइव? यहां जानें सारी डिटेल्स