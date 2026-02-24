Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







Samsung Galaxy Unpacked 2026: सैमसंग की Galaxy S26 series का इंतजार जल्द ही खत्म होने वाला है. कंपनी 25 फरवरी को होने वाले Galaxy Unpacked इवेंट में इस सीरीज को लॉन्च कर देगी. इसके साथ Galaxy Buds 4 series से भी पर्दा उठने की उम्मीद है. आप घर बैठे अपने मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर इस लॉन्च इवेंट का आनंद ले सकते हैं. आइए जानते हैं कि इस इवेंट में क्या-क्या लॉन्च होगा और इसे लाइव कैसे देखा जा सकता है.

Galaxy Unpacked 2026 को लाइव कैसे देखें?

Galaxy Unpacked 2026 इवेंट 25 फरवरी को भारतीय समयानुसार रात के 11.30 बजे शुरू होगा. इसे सैन फ्रांसिस्को में आयोजित किया जा रहा है. इस इवेंट को सैमसंग के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के साथ-साथ वेबसाइट पर भी लाइव स्ट्रीम किया जाएगा.

Galaxy Unpacked 2026 से क्या उम्मीदें?

सैमसंग के इस इवेंट में Galaxy S26 series और Galaxy Buds 4 series की लॉन्चिंग के साथ कई एआई फीचर्स का ऐलान किया जा सकता है. S26 series की बात करें तो इसमें Galaxy S26, Galaxy S26 Plus और Galaxy S26 Ultra मॉडल शामिल होगा. इन तीनों ही मॉडल को हल्के डिजाइन चेंज और कैमरा अपग्रेड के साथ लाया जा रहा है. Galaxy S26 Ultra में मिलने वाले प्राइवेसी डिस्प्ले की खूब वाहवाही हो रही है और जल्द ही दूसरी कंपनियां भी अपने फ्लैगशिप मॉडल्स में यह फीचर सामिल कर सकती है.

Galaxy Buds 4 series- सैमसंग इस इवेंट में Galaxy Buds 4 और Galaxy Buds 4 Pro से भी पर्दा हटाएगी. कंपनी ने इनके डिजाइन में थोड़ा बदलाव किया है और नए मॉडल एक मेटल स्ट्रिप के साथ आएंगे. इसकी मदद से इनका लुक एयरपॉड्स से अलग हो जाएगा. Buds 4 Pro में इस बार सिलिकॉन ईयरटिप्स मिलने की उम्मीद है.

Galaxy AI features- आज के दौर में किसी भी टेक इवेंट में एआई की बात न हो, ऐसा नहीं हो सकता. Unpacked 2026 भी इस मामले में अलग नहीं रहने वाला है. ऐसे कयास हैं कि कंपनी गैलेक्सी S26 सीरीज के साथ कई एआई फीचर्स का ऐलान कर सकती है. इनमें फोटोग्राफी से जुड़े एआई फीचर्स खास रह सकते हैं.

