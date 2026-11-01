रामलीला मैदान की INDIA ब्लॉक की रैली में शामिल होगी CJP? ममता से मिल दीपके ने दिया जवाब

इंडिया ब्लॉक आज रामलीला मैदान पर रैली करने वाला है. इस रैली में कई बड़े नेता शामिल होने वाले हैं. वहीं 50 हजार से ज्यादा लोग शामिल होने की बात कही जा रही है. रामलीला मैदान में होने वाली इस रैली में कई विपक्षी पार्टियां शामिल होने वाली हैं. इसी बीच सबकी नजर कॉकरोच जनता पार्टी पर है. क्या सीजेपी इस प्रोटेस्ट में शामिल होती है या नहीं. अभिजीत दीपके ने इसका जवाब दे दिया है.

सीजेपी ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग और एसआईआर को लेकर देशभर में प्रोटेस्ट किए थे. उन्हें कई नेताओं ने सपोर्ट भी किया था. अब सीजेपी के इंडिया ब्लॉक की रैली में शामिल होने से अभिजीत दीपके ने मना कर दिया है.

सीजेपी नहीं होगी शामिल

सीजेपी के फाउंडर अभिजीत दीपके ने शनिवार को दिल्ली में ममता बनर्जी से मुलाकात की. जहां पर दीपके से CJP के रविवार की INDIA ब्लॉक रैली में हिस्सा लेने के बारे में पूछा गया. इस पर दीपके ने कहा कि ''संगठन इस मुद्दे का समर्थन करता है लेकिन औपचारिक रूप से प्रदर्शन में शामिल नहीं होगा. हम कल के विरोध का समर्थन करते हैं और इसके साथ खड़े हैं. हालांकि कॉकरोच जनता पार्टी एक स्वतंत्र संगठन और एक न्यूट्रल प्लेटफॉर्म है. हम उस पहचान को बनाए रखना चाहते हैं.''

उन्होंने आगे कहा कि ''CJP उन सभी संगठनों का समर्थन करेगी जो कथित चुनावी गड़बड़ियों के खिलाफ लड़ रहे हैं, चाहे उनका राजनीतिक जुड़ाव कुछ भी हो. जो कोई भी वोट चोरी के खिलाफ लड़ेगा, उसे हमारा समर्थन मिलेगा. हम सभी संगठनों का समर्थन करेंगे.''

ममता बनर्जी ने की तारीफ

ममता बनर्जी आज होने वाली इंडिया ब्लॉक रैली में शामिल होने के लिए दिल्ली में हैं उन्होंने वोटर लिस्ट की स्पेशल इंटेंसिव रिव्यू (SIR) और चुनाव आयोग के खिलाफ विरोध प्रदर्शन में दीपके और युवा कार्यकर्ताओं की भूमिका की तारीफ की.

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