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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियारामलीला मैदान की INDIA ब्लॉक की रैली में शामिल होगी CJP? ममता से मिल दीपके ने दिया जवाब

रामलीला मैदान की INDIA ब्लॉक की रैली में शामिल होगी CJP? ममता से मिल दीपके ने दिया जवाब

इंडिया गठबंधन आज रामलीला मैदान में रैली करने वाला है. इस रैली में विपक्ष की कई पार्टियां शामिल होने वाली हैं. अभिजीत दीपके ने बताया है कि सीजेपी इसका हिस्सा होगी या नहीं?

Written By : दीक्षा छाबड़ा |  Updated at : 01 Nov 2026 10:31 AM (IST)
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इंडिया ब्लॉक आज रामलीला मैदान पर रैली करने वाला है. इस रैली में कई बड़े नेता शामिल होने वाले हैं. वहीं 50 हजार से ज्यादा लोग शामिल होने की बात कही जा रही है. रामलीला मैदान में होने वाली इस रैली में कई विपक्षी पार्टियां शामिल होने वाली हैं. इसी बीच सबकी नजर कॉकरोच जनता पार्टी पर है. क्या सीजेपी इस प्रोटेस्ट में शामिल होती है या नहीं. अभिजीत दीपके ने इसका जवाब दे दिया है.

सीजेपी ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग और एसआईआर को लेकर देशभर में प्रोटेस्ट किए थे. उन्हें कई नेताओं ने सपोर्ट भी किया था. अब सीजेपी के इंडिया ब्लॉक की रैली में शामिल होने से अभिजीत दीपके ने मना कर दिया है. 

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सीजेपी नहीं होगी शामिल

सीजेपी के फाउंडर अभिजीत दीपके ने शनिवार को दिल्ली में ममता बनर्जी से मुलाकात की. जहां पर दीपके से CJP के रविवार की INDIA ब्लॉक रैली में हिस्सा लेने के बारे में पूछा गया. इस पर दीपके ने कहा कि ''संगठन इस मुद्दे का समर्थन करता है लेकिन औपचारिक रूप से प्रदर्शन में शामिल नहीं होगा. हम कल के विरोध का समर्थन करते हैं और इसके साथ खड़े हैं. हालांकि कॉकरोच जनता पार्टी एक स्वतंत्र संगठन और एक न्यूट्रल प्लेटफॉर्म है. हम उस पहचान को बनाए रखना चाहते हैं.''

उन्होंने आगे कहा कि ''CJP उन सभी संगठनों का समर्थन करेगी जो कथित चुनावी गड़बड़ियों के खिलाफ लड़ रहे हैं, चाहे उनका राजनीतिक जुड़ाव कुछ भी हो. जो कोई भी वोट चोरी के खिलाफ लड़ेगा, उसे हमारा समर्थन मिलेगा. हम सभी संगठनों का समर्थन करेंगे.''

ममता बनर्जी ने की तारीफ

ममता बनर्जी आज होने वाली इंडिया ब्लॉक रैली में शामिल होने के लिए दिल्ली में हैं उन्होंने वोटर लिस्ट की स्पेशल इंटेंसिव रिव्यू (SIR) और चुनाव आयोग के खिलाफ विरोध प्रदर्शन में दीपके और युवा कार्यकर्ताओं की भूमिका की तारीफ की.

ये भी पढ़ें: रामलीला मैदान की रैली से पहले ओवैसी कांग्रेस से क्यों नाराज? SIR को लेकर भड़के

About the author दीक्षा छाबड़ा

दीक्षा छाबड़ा ABP live.Com में सीनियर कॉपी एडिटर हैं. यहां ये  न्यूज डेस्क का हिस्सा हैं. दीक्षा को देश, विदेश और एंटरटेनमेंट की दुनिया में काफी दिलचस्पी है. वो इन सभी के बारे में लिखती हैं. इन्हें पत्रकारिता के जगत में 9 साल पूरे हो चुके हैं. इन्होंने अपने करियर की शुरुआत इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ की थी. इसके बाद से ये इंडिया टीवी, टीवी9 जैसी संस्थाओं में एंटरटेनमेंट डेस्क पर काम कर चुकी हैं. दीक्षा ने अपनी पढ़ाई इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट से की है. संपर्क करें- Mail Id- dikshac@abpnetwork.com, X-https://x.com/Diksha29chhabra
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Published at : 01 Nov 2026 10:31 AM (IST)
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