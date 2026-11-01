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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सKabaddiभारत ने कबड्डी में लिखा नया इतिहास, कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप में जीता डबल गोल्ड

भारत ने कबड्डी में लिखा नया इतिहास, कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप में जीता डबल गोल्ड

Commonwealth Kabaddi Championship: कॉमनवेल्थ कबड्डी चैंपियनशिप के सबसे पहले संस्करण में भारत ने दोनों गोल्ड मेडल अपने नाम कर लिए हैं.

Written By : नीरज शर्मा |  Updated at : 01 Nov 2026 10:15 AM (IST)
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कबड्डी में भारत को दोहरी सफलता मिली है. कॉमनवेल्थ कबड्डी चैंपियनशिप में भारत की पुरुष और महिला, दोनों टीमों ने गोल्ड मेडल जीत लिया है. भारत की पुरुष टीम ने फाइनल में श्रीलंका को 54-20 से बुरी तरह हरा दिया, वहीं महिला टीम ने यूगांडा को 35-15 से हराकर गोल्ड मेडल पर कब्जा जमाया. यह कॉमनवेल्थ कबड्डी चैंपियनशिप का सबसे पहला संस्करण रहा, जिसके दोनों गोल्ड जीतकर भारत ने इतिहास रच दिया है.

पुरुष टीम का दबदबा

सुरजीत सिंह की कप्तानी वाली मेंस टीम ने पहले हाफ में 15-2 की बढ़त हासिल कर ली थी. पहले 20 मिनट में टीम इंडिया 20 अंकों की विशाल बढ़त बना चुकी थी. श्रीलंका का डिफेंस और रेडिंग डिपार्टमेंट बुरी तरह चरमरा गया था. भारत की पुरुष टीम पूरे टूर्नामेंट में अजेय रही और कोई उसके सामने कड़ी चुनौती पेश ही नहीं कर पाया.

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टीम इंडिया के लिए सबसे ज्यादा स्कोर आदित्य शिंदे ने किया, जिन्होंने 6 टच पॉइंट्स समेत 10 अंक हासिल किए. उनके अलावा भरत हुड्डा और पंकज मोहिते ने क्रमशः 8 और 6 अंक बटोर कर टीम की जीत में अहम योगदान दिया. भारत के लिए डिफेंस में योगेश दहिया ने कहर बरपाया और कुल 5 टैकल पॉइंट्स अर्जित किए. गोल्ड मेडल जीतने के बाद भारतीय खिलाड़ियों ने तिरंगे के साथ लैप ऑफ ऑनर भी किया.

महिलाएं भी लाईं गोल्ड

भारत की महिला टीम के लिए सबसे ज्यादा पॉइंट्स साक्षी ने बटोरे, जिन्होंने 10 प्रयासों में 9 पॉइंट्स अर्जित किए. अनु सेन 6 रेड पॉइंट्स लाईं, जबकि निधि शर्मा ने बोनस पॉइंट्स से श्रीलंका पर दबाव बनाने का काम किया. भारतीय टीम ने 20 रेड और 10 टैकल पॉइंट्स अर्जित किए. टीम इंडिया शुरुआत से ही यूगांडा पर हावी रही और अंत में 35-15 से जीत दर्ज की.

किसने जीता सिल्वर और ब्रॉन्ज

पुरुषों में भारत को गोल्ड मेडल, श्रीलंका को सिल्वर मेडल जीता. वहीं केन्या और बांग्लादेश, दोनों को ब्रॉन्ज मेडल मिला

महिलाओं में भी गोल्ड मेडल भारत की झोली में आया, सिल्वर मेडल यूगांडा ने जीता. वहीं केन्या और श्रीलंका को ब्रॉन्ज मेडल मिला.

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About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 8 साल पुराना है.
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Published at : 01 Nov 2026 10:15 AM (IST)
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Commonwealth Kabaddi Championship
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