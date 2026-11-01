भारत ने कबड्डी में लिखा नया इतिहास, कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप में जीता डबल गोल्ड

कबड्डी में भारत को दोहरी सफलता मिली है. कॉमनवेल्थ कबड्डी चैंपियनशिप में भारत की पुरुष और महिला, दोनों टीमों ने गोल्ड मेडल जीत लिया है. भारत की पुरुष टीम ने फाइनल में श्रीलंका को 54-20 से बुरी तरह हरा दिया, वहीं महिला टीम ने यूगांडा को 35-15 से हराकर गोल्ड मेडल पर कब्जा जमाया. यह कॉमनवेल्थ कबड्डी चैंपियनशिप का सबसे पहला संस्करण रहा, जिसके दोनों गोल्ड जीतकर भारत ने इतिहास रच दिया है.

पुरुष टीम का दबदबा

सुरजीत सिंह की कप्तानी वाली मेंस टीम ने पहले हाफ में 15-2 की बढ़त हासिल कर ली थी. पहले 20 मिनट में टीम इंडिया 20 अंकों की विशाल बढ़त बना चुकी थी. श्रीलंका का डिफेंस और रेडिंग डिपार्टमेंट बुरी तरह चरमरा गया था. भारत की पुरुष टीम पूरे टूर्नामेंट में अजेय रही और कोई उसके सामने कड़ी चुनौती पेश ही नहीं कर पाया.

टीम इंडिया के लिए सबसे ज्यादा स्कोर आदित्य शिंदे ने किया, जिन्होंने 6 टच पॉइंट्स समेत 10 अंक हासिल किए. उनके अलावा भरत हुड्डा और पंकज मोहिते ने क्रमशः 8 और 6 अंक बटोर कर टीम की जीत में अहम योगदान दिया. भारत के लिए डिफेंस में योगेश दहिया ने कहर बरपाया और कुल 5 टैकल पॉइंट्स अर्जित किए. गोल्ड मेडल जीतने के बाद भारतीय खिलाड़ियों ने तिरंगे के साथ लैप ऑफ ऑनर भी किया.

महिलाएं भी लाईं गोल्ड

भारत की महिला टीम के लिए सबसे ज्यादा पॉइंट्स साक्षी ने बटोरे, जिन्होंने 10 प्रयासों में 9 पॉइंट्स अर्जित किए. अनु सेन 6 रेड पॉइंट्स लाईं, जबकि निधि शर्मा ने बोनस पॉइंट्स से श्रीलंका पर दबाव बनाने का काम किया. भारतीय टीम ने 20 रेड और 10 टैकल पॉइंट्स अर्जित किए. टीम इंडिया शुरुआत से ही यूगांडा पर हावी रही और अंत में 35-15 से जीत दर्ज की.

किसने जीता सिल्वर और ब्रॉन्ज

पुरुषों में भारत को गोल्ड मेडल, श्रीलंका को सिल्वर मेडल जीता. वहीं केन्या और बांग्लादेश, दोनों को ब्रॉन्ज मेडल मिला

महिलाओं में भी गोल्ड मेडल भारत की झोली में आया, सिल्वर मेडल यूगांडा ने जीता. वहीं केन्या और श्रीलंका को ब्रॉन्ज मेडल मिला.

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