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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीBest Games 2026: शानदार ग्राफिक्स और दमदार गेमप्ले का कॉम्बिनेशन, ये हैं 2026 के बेस्ट गेम्स

Best Games 2026: शानदार ग्राफिक्स और दमदार गेमप्ले का कॉम्बिनेशन, ये हैं 2026 के बेस्ट गेम्स

2026 में गेमिंग की दुनिया में कई शानदार गेम्स रिलीज हुए हैं, जिन्होंने बेहतरीन ग्राफिक्स, दमदार गेमप्ले और दिलचस्प कहानियों से गेमर्स का ध्यान खींचा है. जानिए 2026 के टॉप गेम्स की लिस्ट.

Written By : मानसी उपाध्याय |  Updated at : 31 Oct 2026 01:22 PM (IST)
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  • 2026 में Big Walk 91 Metascore के साथ नंबर वन रहा.
  • रेसिंग, एक्शन, हॉरर जैसे कई नए गेम्स भी शामिल.
  • ऑनलाइन एक्सप्लोरेशन से लाइफ सिमुलेशन तक कई विकल्प उपलब्ध.

Best Games 2026 : गेमिंग की दुनिया में हर साल कई नए टाइटल्स दस्तक देते हैं, लेकिन इनमें से कुछ ही ऐसे होते हैं जो अपनी कहानी, शानदार ग्राफिक्स और गेमप्ले के दम पर खिलाड़ियों के साथ-साथ गेम क्रिटिक्स का भी दिल जीत पाते हैं. साल 2026 में भी ऐसे कई गेम सामने आए हैं, जिन्होंने अलग-अलग जॉनर में अपनी खास पहचान बनाई है. कहीं दोस्तों के साथ मिलकर एक बड़ी दुनिया एक्सप्लोर करने का मौका मिलता है, तो कहीं रेसिंग, एक्शन, हॉरर और एडवेंचर का जबरदस्त एक्सपीरियंस मिलता है. इस साल अब तक रिलीज हुए गेम्स की रेटिंग पर नजर डालें तो Big Walk सबसे आगे है. तो आइए जानते हैं कि 2026 के बेस्ट गेम्स कौन-से हैं. 

2026 के टॉप गेम्स में शामिल हैं ये नाम

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1. Big Walk - इस साल का सबसे ज्यादा रेटिंग पाने वाला नया गेम Big Walk है. इसे 91 का Metascore मिला है. इसमें खिलाड़ी दोस्तों के साथ ऑनलाइन एक बड़ी खुली दुनिया में घूम सकते हैं और मिलकर पहेलियां सुलझा सकते हैं. यह गेम 4 अगस्त को PC, PS5 और Switch 2 के लिए रिलीज हुआ.

2. Forza Horizon 6 - रेसिंग पसंद करने वालों के लिए यह गेम खास है. इसमें जापान की लोकेशन को ओपन वर्ल्ड के रूप में दिखाया गया है. खिलाड़ी 550 से ज्यादा असली कारों के साथ शहरों की सड़कों और पहाड़ी रास्तों पर रेसिंग का एक्सपीरियंस ले सकते हैं.

3. Mina the Hollower - Shovel Knight बनाने वाले Yacht Club Games का यह नया एक्शन-एडवेंचर गेम है. इसमें Mina नाम की किरदार को एक श्रापित द्वीप को बचाना है. दुश्मनों से लड़ने और जमीन के नीचे जाकर रास्ते तलाशने जैसे ऑप्शन इसमें मिलते हैं.

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4. Trails in the Sky 2nd Chapter - यह एक JRPG गेम है, जिसमें Estelle Bright अपने साथी Joshua की तलाश में निकलती है. इस दौरान उसे Ouroboros संगठन का सामना भी करना पड़ता है.

5. Resident Evil Requiem - इस हॉरर गेम में Grace Ashcroft और Leon S. Kennedy की कहानी दिखाई गई है. जहां Grace के हिस्से में सर्वाइवल हॉरर का एक्सपीरियंस आता है, वहीं Leon के साथ एक्शन देखने को मिलता है.

गेमिंग के शौकीनों के लिए साल में अभी और मौके

2026 में अब तक कई बड़े गेम रिलीज हो चुके हैं, लेकिन साल खत्म होने से पहले भी कुछ बड़े टाइटल्स का इंतजार है. इनमें GTA 6 और World of Warcraft: Forever जैसे गेम शामिल हैं, जिनसे गेमिंग की दुनिया में हलचल बढ़ने की उम्मीद है. फिलहाल, इस साल की रेटिंग बताती है कि ओपन-वर्ल्ड रेसिंग से लेकर हॉरर और लाइफ सिमुलेशन तक, गेमर्स के पास खेलने के लिए कई अलग-अलग ऑप्शन मौजूद हैं.

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About the author मानसी उपाध्याय

मानसी उपाध्याय करीब दो साल से डिजिटल मीडिया और कंटेंट राइटिंग के क्षेत्र में काम कर रही हैं. फिलहाल वह एबीपी नेटवर्क के टेक सेक्शन में काम कर रही हैं, जहां टेक्नोलॉजी से जुड़ी खबरें लिखने के साथ-साथ उनके लिए रिसर्च और कंटेंट तैयार करने की जिम्मेदारी संभालती हैं.

पत्रकारिता में उन्होंने अपने करियर की शुरुआत अक्टूबर 2024 में एबीपी नेटवर्क से इंटर्न के रूप में की. इसके बाद से वह डिजिटल कंटेंट राइटिंग के क्षेत्र में सक्रिय हैं. फीचर, टेक और इंफॉर्मेटिव स्टोरीज लिखने के साथ-साथ उनकी रुचि स्क्रिप्ट राइटिंग, सोशल मीडिया और रिसर्च आधारित कंटेंट तैयार करने में है.

मूल रूप से उत्तराखंड से जुड़ी मानसी ने अपनी स्कूली शिक्षा केंद्रीय विद्यालय से पूरी की. इसके बाद उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से बीए (ऑनर्स) हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की. वर्तमान में वह राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय से मास्टर्स इन जर्नलिज्म कर रही हैं.मानसी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं पर अच्छी पकड़ रखती हैं.
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Published at : 31 Oct 2026 01:22 PM (IST)
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