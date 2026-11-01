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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीDiwali Sale Gadgets : घर पर थिएटर से लेकर पार्टी तक का इंतजाम, दिवाली सेल में सस्ते हुए गैजेट्स

Diwali Sale Gadgets : घर पर थिएटर से लेकर पार्टी तक का इंतजाम, दिवाली सेल में सस्ते हुए गैजेट्स

दिवाली पर इस बार अपनों को कुछ अलग और काम का गिफ्ट देना चाहते हैं? तो स्मार्ट प्रोजेक्टर, स्पीकर और फास्ट चार्जिंग जैसे टेक गैजेट्स अच्छे ऑप्शन हो सकते हैं. जानिए ऐसे गैजेट्स की कीमत और खास फीचर्स

Written By : मानसी उपाध्याय |  Updated at : 01 Nov 2026 11:02 AM (IST)
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  • स्पीकर, पावर बैंक, प्रोजेक्टर सहित अन्य गैजेट्स सस्ते में मिल रहे.

Diwali Sale Gadgets : दिवाली पर घर की सजावट से लेकर अपनों के लिए गिफ्ट खरीदने तक, तैयारियों की लिस्ट काफी लंबी होती है. इस बार अगर आप भी नॉर्मल गिफ्ट से हटकर कुछ ऐसा खरीदना चाहते हैं, जिसका यूज डेली लाइफ में भी हो सके, तो टेक गैजेट्स अच्छे ऑप्शन हो सकते हैं. वहीं Flipkart Big Bang Diwali Sale 2026 में कई इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स के साथ iPhone मॉडल्स पर भी छूट मिल रही है. तो आइए जानते हैं ऐसे गैजेट्स और उनकी कीमतों के बारे में, जिन्हें इस दिवाली खरीदा जा सकता है.

Flipkart सेल में iPhone पर छूट

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Flipkart Big Bang Diwali Sale 2026 की शुरुआत 28 अक्टूबर से हो चुकी है. इस सेल में SBI कार्ड से भुगतान करने पर 10 प्रतिशत इंस्टेंट डिस्काउंट मिल रहा है. पुराने फोन के बदले 5,000 रुपये तक का एक्सचेंज बोनस भी दिया जा रहा है. सेल में iPhone 15 की कीमत 59,999 रुपये है. इसके अलावा iPhone 18 Pro Max 1,73,900 रुपये, iPhone 18 Pro 1,58,900 रुपये और iPhone Air 99,900 रुपये की प्रभावी कीमत पर लिस्टेड हैं. iPhone 17 Pro Max 1,42,900 रुपये और iPhone 17 Pro 1,27,900 रुपये में मिल रहा है. 

दिवाली सेल में इन गैजेट्स पर मिल रही है छूट
 
1. boAt PartyPal 65 Pro - घर पर पार्टी करने के लिए boAt का यह स्पीकर एक ऑप्शन है. इसकी लिस्टेड कीमत 15,990 रुपये है, लेकिन कंपनी की दिवाली सेल में इसे 4 हजार से 6 हजार रुपये के बीच में खरीदा जा सकता है. इस पर 62 प्रतिशत डिस्काउंट दिया जा रहा है. इसमें 42W RMS साउंड आउटपुट मिलता है.

2.  Xiaomi Power Bank 4i - Amazon Great Indian Festival Reloaded Sale में इस पावर बैंक को 3,999 रुपये की लिस्टेड कीमत के मुकाबले 1,999 रुपये में लिस्ट किया गया है.  इसमें 20,000mAh बैटरी और 33W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट मिलता है.

3.  boAt Cinehead F1 - घर पर बड़ी स्क्रीन पर फिल्में देखने के लिए boAt का यह प्रोजेक्टर ऑप्शन हो सकता है. इसकी कीमत 29,999 रुपये है, लेकिन दिवाली सेल में इसे 23,999 रुपये में खरीदा जा सकता है. इस पर 20 प्रतिशत की छूट मिल रही है. इसमें 1080p Full HD सपोर्ट दिया गया है.

4.  XElectron Digital Photo Frame - दिवाली पर परिवार के साथ बिताए खास पलों को डिजिटल तरीके से संजोने के लिए XElectron का Wi-Fi Digital Photo Frame खरीद सकते हैं.  Amazon Great Indian Festival में इसकी लिस्टिंग पर 40 प्रतिशत से ज्यादा का डिस्काउंट मिल रहा है. 

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म्यूजिक और पार्टी के लिए स्पीकर्स

घर में म्यूजिक सुनने के लिए JUST CORSECA JC Wall Art Wireless Speaker को 7,999 रुपये में खरीदा जा सकता है. इसका डिजाइन दीवार पर लगी आर्ट जैसा है. सकी 1,200mAh बैटरी और TWS पेयरिंग भी दी गई है. वहीं कम बजट में Lyne Originals Jukebox 17 Pro स्पीकर 899 रुपये में उपलब्ध है. इसमें 16W आउटपुट, 52mm ड्राइवर और Bluetooth 5.3 मिलता है. 

घर पर ही मिलेगा बड़ी स्क्रीन का एक्सपीरियंस

अगर आप घर पर फिल्में और स्पोर्ट्स देखने का अलग एक्सपीरियंस चाहते हैं, तो XElectron Luminex Whale OS Smart Projector एक ऑप्शन है. इसकी कीमत 24,999 रुपये है, लेकिन दिवाली सेल में इसे 13,990 रुपये में खरीदा जा सकता है. इस प्रोजेक्टर में 2GB रैम, 16GB स्टोरेज, Wi-Fi और Bluetooth कनेक्टिविटी मिलती है. इसमें 16,000 ल्यूमेंस ब्राइटनेस का दावा भी किया गया है.

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About the author मानसी उपाध्याय

मानसी उपाध्याय करीब दो साल से डिजिटल मीडिया और कंटेंट राइटिंग के क्षेत्र में काम कर रही हैं. फिलहाल वह एबीपी नेटवर्क के टेक सेक्शन में काम कर रही हैं, जहां टेक्नोलॉजी से जुड़ी खबरें लिखने के साथ-साथ उनके लिए रिसर्च और कंटेंट तैयार करने की जिम्मेदारी संभालती हैं.

पत्रकारिता में उन्होंने अपने करियर की शुरुआत अक्टूबर 2024 में एबीपी नेटवर्क से इंटर्न के रूप में की. इसके बाद से वह डिजिटल कंटेंट राइटिंग के क्षेत्र में सक्रिय हैं. फीचर, टेक और इंफॉर्मेटिव स्टोरीज लिखने के साथ-साथ उनकी रुचि स्क्रिप्ट राइटिंग, सोशल मीडिया और रिसर्च आधारित कंटेंट तैयार करने में है.

मूल रूप से उत्तराखंड से जुड़ी मानसी ने अपनी स्कूली शिक्षा केंद्रीय विद्यालय से पूरी की. इसके बाद उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से बीए (ऑनर्स) हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की. वर्तमान में वह राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय से मास्टर्स इन जर्नलिज्म कर रही हैं.मानसी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं पर अच्छी पकड़ रखती हैं.
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Published at : 01 Nov 2026 11:02 AM (IST)
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