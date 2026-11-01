सोहेल खान का दिखा जबरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन, रैंप वॉक में दिखाया दमदार स्वैग!

बॉलीवुड एक्टर सोहेल खान इन दिनों अपने शानदार फिटनेस ट्रांसफॉर्मेशन को लेकर चर्चा में हैं. हाल ही में वो बॉम्बे टाइम्स फैशन वीक 2026 में ब्लैक वेलवेट सूट पहनकर रैंप पर उतरे. उनका बदला हुआ लुक देखकर हर कोई हैरान रह गया.

इस दौरान सोहेल ने रैंप पर खूब जलवा बिखेरा. उनके कई वीडियोज सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं.

ब्लैक वेलवेट सूट में दिखा डैशिंग लुक

सोहेल खान बॉम्बे टाइम्स फैशन वीक 2026 में डिजाइनर रियाज और अमन गांगजी के ब्रांड 'LIBAS' के लिए शोस्टॉपर बने. उन्होंने इस मौके पर ब्लैक वेलवेट सूट पहना था. उनके नए लुक और कॉन्फिडेंट रैंप वॉक ने सभी का ध्यान खींच लिया. इस शो में उनके साथ एक्ट्रेस अनुप्रिया गोयनका भी रैंप पर नजर आई.

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रैंप पर डांस मूव्स दिखाकर की मस्ती

सोहेल खान ने अपनी रैंप वॉक को सिर्फ स्टाइल तक सीमित नहीं रखा, बल्कि वहां जमकर मस्ती भी की. उन्होंने रैंप पर कुछ डांस मूव्स दिखाए. सोशल मीडिया पर उनका ये लुक अब काफी चर्चा में हैं. लोग उनका ये ट्रांसफॉर्मेशन देख हैरान है और उनकी तारीफ करते नजर आ रहे हैं.

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12 किलो वजन घटाया

बता दें, सोहेल खान रियलिटी शो 'द अलायंस' की पार्टी में काफी दुबले-पतले और बदले हुए लुक में नजर आए थे. सोशल मीडिया पर लोग उनके इस ट्रांसफॉर्मेशन को देखकर हैरान रह गए और कयास लगाने लगे कि उन्होंने 'ओजेम्पिक' जैसी वजन घटाने की दवाओं या सर्जरी का सहारा लिया है. उन्हें सोशल मीडिया पर काफी ट्रोल भी किया गया था.

हालांकि, सोहेल ने इन सभी दावों को खारिज करते हुए बताया कि शो के दौरान उनकी तबीयत और पेट खराब हो गया था, जिसकी वजह से उन्होंने खानपान पर सही किया और उनका करीब 12 किलो वजन कम हुआ.