ABP SuperfastExplainerDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडसोहेल खान का दिखा जबरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन, रैंप वॉक में दिखाया दमदार स्वैग!

सोहेल खान का दिखा जबरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन, रैंप वॉक में दिखाया दमदार स्वैग!

बॉम्बे टाइम्स फैशन वीक में सोहेल खान ने अपने नए लुक से सबका ध्यान खींच लिया. रैंप पर एक्टर का स्टाइल और कॉन्फिडेंस देखकर फैंस भी उनके ट्रांसफॉर्मेशन की तारीफ कर रहे हैं.

Written By : मयूरी सिंह |  Updated at : 01 Nov 2026 10:34 AM (IST)
Preferred Sources

बॉलीवुड एक्टर सोहेल खान इन दिनों अपने शानदार फिटनेस ट्रांसफॉर्मेशन को लेकर चर्चा में हैं. हाल ही में वो बॉम्बे टाइम्स फैशन वीक 2026 में ब्लैक वेलवेट सूट पहनकर रैंप पर उतरे. उनका बदला हुआ लुक देखकर हर कोई हैरान रह गया.

 इस दौरान सोहेल ने रैंप पर खूब जलवा बिखेरा. उनके कई वीडियोज सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं.

रिलेटेड स्टोरी >>

बॉलीवुड
जयपुर में शो कर रही थीं सुनंदा शर्मा, स्टेज पर चढ़ गया फैन, डर से चिल्लाने लगीं सिंगर
जयपुर में शो कर रही थीं सुनंदा शर्मा, स्टेज पर चढ़ गया फैन, डर से चिल्लाने लगीं सिंगर
बॉलीवुड
शाहरुख के बर्थडे पर आधी रात को मचेगी धूम, आने वाला है 'किंग' का नया टीजर
शाहरुख के बर्थडे पर आधी रात को मचेगी धूम, आने वाला है 'किंग' का नया टीजर
बॉलीवुड
पॉलिटिकल व्यूज की वजह से प्रकाश राज के हाथ से निकली फिल्में, पत्नी बोलीं- वो निडर शख्स हैं
पॉलिटिकल व्यूज की वजह से प्रकाश राज के हाथ से निकली फिल्में, पत्नी बोलीं- वो निडर शख्स हैं
बॉलीवुड
'जेलर 2' का 17वें दिन बॉक्स ऑफिस पर तूफान, 'पेद्दी' समेत इन 6 फिल्मों को पछाड़ा
'जेलर 2' का 17वें दिन बॉक्स ऑफिस पर तूफान, 'पेद्दी' समेत इन 6 फिल्मों को पछाड़ा

ब्लैक वेलवेट सूट में दिखा डैशिंग लुक
सोहेल खान बॉम्बे टाइम्स फैशन वीक 2026 में डिजाइनर रियाज और अमन गांगजी के ब्रांड 'LIBAS' के लिए शोस्टॉपर बने. उन्होंने इस मौके पर ब्लैक वेलवेट सूट पहना था. उनके नए लुक और कॉन्फिडेंट रैंप वॉक ने सभी का ध्यान खींच लिया. इस शो में उनके साथ एक्ट्रेस अनुप्रिया गोयनका भी रैंप पर नजर आई.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Filmygalaxy (@filmygalaxy)

 रैंप पर डांस मूव्स दिखाकर की मस्ती
सोहेल खान ने अपनी रैंप वॉक को सिर्फ स्टाइल तक सीमित नहीं रखा, बल्कि वहां जमकर मस्ती भी की. उन्होंने रैंप पर कुछ डांस मूव्स दिखाए. सोशल मीडिया पर उनका ये लुक अब काफी चर्चा में हैं. लोग उनका ये ट्रांसफॉर्मेशन देख हैरान है और उनकी तारीफ करते नजर आ रहे हैं. 

 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Bollywood Paparazzi (@bollywoodpaparazzii)

12 किलो वजन घटाया 
बता दें, सोहेल खान रियलिटी शो 'द अलायंस' की पार्टी में काफी दुबले-पतले और बदले हुए लुक में नजर आए थे. सोशल मीडिया पर लोग उनके इस ट्रांसफॉर्मेशन को देखकर हैरान रह गए और कयास लगाने लगे कि उन्होंने 'ओजेम्पिक'  जैसी वजन घटाने की दवाओं या सर्जरी का सहारा लिया है. उन्हें सोशल मीडिया पर काफी ट्रोल भी किया गया था. 

हालांकि, सोहेल ने इन सभी दावों को खारिज करते हुए बताया कि शो के दौरान उनकी तबीयत और पेट खराब हो गया था, जिसकी वजह से उन्होंने खानपान पर सही किया और उनका करीब 12 किलो वजन कम हुआ.  

और पढ़ें

About the author मयूरी सिंह

मयूरी सिंह एबीपी लाइव में बतौर कंसल्टेंट कंटेंट राइटर कार्यरत हैं. वे मुख्य रूप से ओटीटी, फैशन और लाइफस्टाइल बीट पर ट्रेंडिंग व तथ्यपरक खबरें लिखती हैं. 
इसके साथ ही वे डिजिटल पॉडकास्ट कंटेंट को कवर करने में गहरी रुचि रखती हैं. पूर्व में एबीपी न्यूज़ में ही एक साल की संपादकीय इंटर्नशिप कर चुकीं मयूरी ने 
इन्वर्टिस यूनिवर्सिटी, बरेली से मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म में ग्रेजुएशन (BJMC) किया है.
Read More
Published at : 01 Nov 2026 10:34 AM (IST)
Tags :
Sohail Khan
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बॉलीवुड
जयपुर में शो कर रही थीं सुनंदा शर्मा, स्टेज पर चढ़ गया फैन, डर से चिल्लाने लगीं सिंगर
जयपुर में शो कर रही थीं सुनंदा शर्मा, स्टेज पर चढ़ गया फैन, डर से चिल्लाने लगीं सिंगर
बॉलीवुड
शाहरुख के बर्थडे पर आधी रात को मचेगी धूम, आने वाला है 'किंग' का नया टीजर
शाहरुख के बर्थडे पर आधी रात को मचेगी धूम, आने वाला है 'किंग' का नया टीजर
बॉलीवुड
पॉलिटिकल व्यूज की वजह से प्रकाश राज के हाथ से निकली फिल्में, पत्नी बोलीं- वो निडर शख्स हैं
पॉलिटिकल व्यूज की वजह से प्रकाश राज के हाथ से निकली फिल्में, पत्नी बोलीं- वो निडर शख्स हैं
बॉलीवुड
'जेलर 2' का 17वें दिन बॉक्स ऑफिस पर तूफान, 'पेद्दी' समेत इन 6 फिल्मों को पछाड़ा
'जेलर 2' का 17वें दिन बॉक्स ऑफिस पर तूफान, 'पेद्दी' समेत इन 6 फिल्मों को पछाड़ा
Advertisement

वीडियोज

ABP News: REEL का जुनून... मौत को चैलेंज ! | Sansani
Jan Mahabhiyog Programme: अभी-अभी 'जन महाभियोग'पर आई बड़ी खबर! | Rahul Gandhi | Congress | ABP
Jan Mahabhiyog Programme: जन महाभियोग में क्या-क्या हुआ? पूरी कहानी | Rahul Gandhi | BJP | Gyanesh
Jan Mahabhiyog Programme: जन-महाभियोग-रैली..खतरे में ज्ञानेश की कुर्सी? | Rahul Gandhi | Congress
Sandeep Chaudhary: 'ज्ञानेश हटाओ'...लोकतंत्र बचाओ या राजनीति चमकाओ? | Jan Mahabhiyog | Congress
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
रामलीला मैदान की INDIA ब्लॉक की रैली में शामिल होगी CJP? ममता से मिल दीपके ने दिया जवाब
रामलीला मैदान की INDIA ब्लॉक की रैली में शामिल होगी CJP? ममता से मिल दीपके ने दिया जवाब
दिल्ली NCR
दिल्ली में आज इन रास्तों पर जाने से बचें, रामलीला मैदान में रैली को लेकर ट्रैफिक डायवर्जन
दिल्ली में आज इन रास्तों पर जाने से बचें, रामलीला मैदान में रैली को लेकर ट्रैफिक डायवर्जन
इंडिया
आंध्र प्रदेश में 100 शहरी निकायों के लिए मतदान शुरू, 3 नवंबर को आएंगे नतीजे
आंध्र प्रदेश में 100 शहरी निकायों के लिए मतदान शुरू, 3 नवंबर को आएंगे नतीजे
Kabaddi
भारत ने कबड्डी में लिखा नया इतिहास, कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप में जीता डबल गोल्ड
भारत ने कबड्डी में लिखा नया इतिहास, कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप में जीता डबल गोल्ड
बॉलीवुड
पॉलिटिकल व्यूज की वजह से प्रकाश राज के हाथ से निकली फिल्में, पत्नी बोलीं- वो निडर शख्स हैं
पॉलिटिकल व्यूज की वजह से प्रकाश राज के हाथ से निकली फिल्में, पत्नी बोलीं- वो निडर शख्स हैं
दिल्ली NCR
दिल्ली मेट्रो की मैजेंटा लाइन का होगा विस्तार, 89 KM लंबा होगा कॉरिडोर
दिल्ली मेट्रो की मैजेंटा लाइन का होगा विस्तार, 89 KM लंबा होगा कॉरिडोर
इंडिया
CJP की दिवाली पार्टी में पहुंचे विपक्ष के नेता, अभिजीत दीपके, सौरव दास से क्या बोलीं सुप्रिया सुले?
CJP की दिवाली पार्टी में पहुंचे विपक्ष के नेता, अभिजीत दीपके, सौरव दास से क्या बोलीं सुप्रिया सुले?
Home Tips
Mixer Grinder Cleaning Tips: क्या मिक्सर के ढक्कन से आती है बदबू? ऐसे चुटकियों में करें साफ
क्या मिक्सर के ढक्कन से आती है बदबू? ऐसे चुटकियों में करें साफ
ENT LIVE
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Embed widget